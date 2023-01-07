«Надеюсь, его не будет в моей половине сетки»: Медведев и Джокович сошлись перед Australian Open

Даниил Медведев и Новак Джокович встретились на первом в сезоне турнире.

Медведев и Джокович открыли год в Австралии и сыграли новый топ-матч перед стартом на первом в сезоне турнире «Большого шлема». В полуфинале в Аделаиде россиянин уступил выдающемуся сербу в двух сетах — 3:6, 4:6.

«Это испытание и отличный тест — матч с лучшим в истории теннисистом по игре Австралии»

Медведев вернулся в Австралию после двух разных и по-своему болезненных поражений в финалах Australian Open — от Джоковича в 2021-м и Рафаэля Надаля в 2022-м. До начала и по ходу турнира в Аделаиде 26-летний россиянин постоянно сталкивался с вопросами о прошлогоднем матче-драме с Надалем и упущенном шансе после лидерства в двух сетах, всем предыдущем противоречивом сезоне и своей готовности к возвращению на вершину в новом году. Экс-лидер рейтинга ATP напомнил о своем умении выбираться из сложных ситуаций и не исключил своего выхода на более высокий уровень.

Даниил оценивал свой прогресс и удачные моменты в трех матчах — против итальянца Лоренцо Сонего (7:6, 2:1, отказ соперника), серба Миомира Кецмановича (6:0, 6:3) и соотечественника Карена Хачанова (6:3, 6:3). С Хачановым и Андреем Рублевым он вместе встретил Новый год в Аделаиде, а в первые дни 2023-го с их участием закрутилась история: «дерби» Медведева против Карена и переход статуса первой ракетки России от Даниила к Рублеву.

Медведев привычно не уделял много времени раскладам и концентрировался на ближайших матчах, но был готов к потенциальной встрече с Джоковичем в полуфинале. Между ними уже было немало ярких игр. В 2021-м Новак победил Даниила в финале Australian Open и остался без сезонного «Шлема» после поражения россиянину на US Open (прошлой зимой из-за ситуации с отказом от вакцинации был депортирован из Австралии и только теперь вернулся на одни из любимых кортов). В 2022-м Даниил из-за травмы снялся в полуфинале с Новаком в Астане и очередным драматичным поражением от старого знакомого закрыл год, а серб затем завоевал рекордный титул на Итоговом турнире.

«Даже в прошлом году два наших матча получились сумасшедшими, я чувствовал, что смог подняться на один из лучших для себя уровней в 2022-м. В Австралии мы уже играли трижды, наверное. Не собираюсь много вспоминать, но я проиграл все те матчи. Это настоящий вызов играть с Новаком в Австралии. Возможно, в Аделаиде может получиться проще, чем в Мельбурне, никогда не знаешь, но это испытание и отличная проверка перед Australian Open — игра с одним из лучших, если не лучшим в истории теннисистом по игре в Австралии», — сказал Медведев перед матчем.

Джокович тоже вспомнил большое число напряженных игр с россиянином: «Он точно один из лучших игроков мира последних пяти лет. Он зарекомендовал себя, чемпион «Большого шлема», бывший №1 в рейтинге, из тех, кого я уважаю. У нас было несколько потрясающих противостояний за эти годы».

Даниил Медведев в матче с Новаком Джоковичем в Аделаиде 7 января. Фото Reuters

«С Даниилом никогда не бывает легко. Победа в двух сетах — нельзя просить о большем»

Джокович в конце первого сета матча Медведева при счете 5:2 взял медицинский тайм-аут из-за повреждения подколенного сухожилия — видимо, потянул левую ногу в попытке добраться до одного из мячей. 35-летний теннисист получил помощь на корте, а потом на время ушел под трибуну. Медведев спародировал движения серба в развязке второго сета. И вскоре привычно тепло поздравил великого соперника с победой в полуторачасовой игре. Тот снова был лучше в критические, решающие моменты встречи и теперь ведет в личном противостоянии 9-4.

«С Даниилом никогда не бывает легко. Всегда нужно менять темп, чередовать подачу, позицию на приеме, длинные розыгрыши, стараться поставить его в неудобное положение. Так что это действительно игра в кошки-мышки в каждом матче. Он один из лучших по игре на подаче и в защите в мире. И на таких быстрых кортах, где мяч будто скользит по поверхности, против него очень тяжело играть», — сказал Джокович.

Он также заметил: «Выиграть у него в двух сетах — не мог просить о большем. За исключением того, что были небольшие опасения из-за подколенного сухожилия, все остальное было здорово. Каждый следующий матч на турнире я играю все лучше. И это определенно то, чего я хочу, над чем работаю и на что рассчитываю. Он не дал мне много легких очков, их нужно было забирать самому. И даже при таком счете в концовке, наверное, всего один или два мяча решили исход матча».

О своей травме Новак добавил: «К счастью, ничего серьезного. Если бы было так, не смог бы продолжать, так что просто взял медицинский тайм-аут, принял некоторые противовоспалительные средства и вроде бы пришел в себя после нескольких геймов. Просто попытался продолжать, сохранить импульс, не отдать ему свою подачу. Считаю, это было ключом к тому, что в конце концов получу свой шанс. Думаю, чем дольше шел матч, тем больше разогревалось мое подколенное сухожилие и все меньше беспокоило меня. Так что надеюсь, что завтра все будет хорошо».

Новак Джокович в матче с Даниилом Медведевым в матче с в Аделаиде 7 января. Фото Reuters

«Чем больше таких матчей будет заканчиваться в его пользу, тем выше шансы выиграть следующий»

Медведев не может победить Джоковича после финала US Open-2021. Россиянин потерпел девятое подряд поражение от теннисиста из топ-10. Но вместе с тем остался доволен началом года.

«Отличная неделя. Если честно, я проиграл, возможно, лучшему игроку мира прямо сейчас. Конечно, Карлос (Алькарас) — первый в рейтинге, он проделал отличную работу в части 2022 года. Но раз он не сыграет на Australian Open, возможно, Новак — на данный момент лучший в мире. Он на победной серии, выиграл четыре или пять турниров подряд. Немного расстроен, но это тоже позитивно. Я чувствую себя здорово сегодня, реально здорово, что очень хорошо перед Australian Open. Но чувствуя себя здорово, я проиграл, вот в этом есть негативный момент. Так что, да, надеюсь, что Новака не будет в моей половине сетки на Australian Open. Но даже если будет, не в этом дело, я постараюсь по максимуму и попытаюсь сыграть лучше в следующий раз, как мне удавалось против него ранее», — сказал Медведев.

Даниил также добавил: «Думаю, он сыграл немного лучше, а я — немного хуже. Не знаю, кто сколько сделал невынужденных ошибок, но, если считать прямо сейчас через пять минут после матча, мне кажется, я допустил пять лишних. Порой в теннисе все решают маленькие-маленькие детали. Мне удалось выиграть у него некоторые матчи, этот был полностью за ним. Я надеюсь, что чем больше таких матчей будет заканчиваться в его пользу, тем выше шансы, что следующий повернется в мою».

О потенциальной встрече с Джоковичем на Australian Open россиянин также сказал: «Я должен быть лучше. Вот и все. Это мне удалось на US Open после поражения на Australian Open. Тогда на Australian Open было примерно так же. Я был на 20-матчевой победной серии (может, 19, 20 или 21, точно не помню). И проиграл очень легко, если честно. И тогда подумал: вау, что случилось? На US Open я думал, что должен стать лучше, играть лучше, должен выиграть, все сделать лучше. И мне это удалось. И в случае с ним — это единственная вещь, которую могу сделать, потому что порой его просто не остановить. Чтобы победить его, нужно сыграть матч жизни. Сейчас на 100 процентов уверен, что могу снова побеждать против других ребят из топ-10. Новак — это другая лига. 20, 21 «Шлем» — вот все, что нужно сказать. Но в целом у меня позитив, который нужно сохранять, потому что начинается первый в сезоне турнир «Большого шлема». Хочу показать себя с лучшей стороны и снова прочувствовать невероятную атмосферу. Так что смотрим вперед».