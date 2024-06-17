Медведеву помогли эйсы и причуды электроники. Россиянин победно начал травяной сезон

На старте турнира в Галле он обыграл португальца Нуну Боржеша.

Турнир ATP 500. Галле

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:4

Первая ракетка России Даниил Медведев с не самой простой победы начал травяной сезон-2024, обыграв в двух партиях на турнире ATP 500 в Галле Нуну Боржеша из Португалии. При этом в концовке игры не обошлось без форс-мажора — внезапно начала шалить электронная система судейства, что, похоже, выбило Боржеша из колеи и позволило россиянину оформить ключевой брейк.

Дополнительная неделя отдыха и тренировок

Взаимоотношения Медведева с травяным покрытием можно назвать противоречивыми. Да, были обидные поражения, но вместе с тем россиянин уже доказывал, что способен добиваться на траве успехов. В его активе титул на Мальорке в 2021-м, финалы в Хертогенбоше и в Галле в 2022-м, а также полуфинал прошлогоднего Уимблдона, где Медведев уступил будущему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу. Кстати, до Уимблдона-2023 он в прошлом травяном сезоне выиграл всего две встречи. В Хертогенбоше уже на старте уступил французу Адриану Маннарино, а в Галле после побед над американцем Маркосом Гироном и сербом Ласло Джере довольно неожиданно проиграл в четвертьфинале в двух партиях испанцу Роберто Баутисте Агуту.

Напомним, что Даниил на Открытом чемпионате Франции добрался до четвертого круга, где в четырех партиях уступил австралийцу Алексу де Минауру. По ходу той встречи он жаловался на проблемы с мозолями, вызывал по этому поводу врача. И, возможно, поэтому решил пропустить турнир в Хертогенбоше на минувшей неделе. «Даниил Медведев не смог завершить «Ролан Гаррос» без повреждений. Поэтому пятой ракетке мира пришлось отказаться от выступления на турнире. Но он обещает принять участие в следующем году. Даниил, выздоравливай скорее!» — опубликовала пресс-служба ATP 250 в Хертогенбоше за несколько дней до старта турнира в Нидерландах.

Таким образом, россиянин получил дополнительную неделю на отдых, восстановление и тренировки на траве. В Галле был «посеян» под третьим номером, причем попал в одну половину сетки со свежеиспеченной первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. А первым соперником Медведева стал Боржеш, занимающий 51-е место в рейтинге ATP.

Нуну Боржеш. Фото Global Look Press

Аут, которого не было

Примечательно, что Даниил и Нуну встречались в четвертом круге Australian Open-2024, и тогда Медведев взял верх в непростом четырехсетовом поединке. В последнее время 27-летний португалец вообще заметно прибавил в результатах, но понятно, что именно россиянин был фаворитом. Хотя Боржеш перед стартовой игрой в Галле заявил, что настроен решительно. «Это большой турнир, я играю против соперника из топ-10. Я просто постараюсь сделать все, что в моих силах, и получить максимальное удовольствие», — отметил он.

Медведев, в свою очередь, в Галле уже успел размяться в паре — вместе с Романом Сафиуллиным они заявились в квалификацию, но уступили уже в своем стартовом матче. Хотя понятно, что именно встреча с Боржешем стала для него первой проверкой боеготовности к играм на траве. В общем и целом проверка прошла достаточно успешно, пусть не обошлось и без нервотрепки. Уже в дебюте стартового сета стало ясно, что португалец настроен решительно. Пока Медведев входил в игру, его соперник почти мгновенно оформил брейк и повел 2:0.

На траве выигрыш подачи соперника значит куда больше, чем на грунте, но грустить по поводу отнюдь не резвого старта лидера российского тенниса долго не пришлось — он сразу же отыгрался, причем оформил обратный брейк благодаря двойной ошибке Нуну. Мало того, при 2:2 португалец едва не отдал еще одну свою подачу с 40:0 — Даниил выиграл четыре розыгрыша подряд, заработал брейк-пойнт, вот только не смог его реализовать. После этого до тай-брейка теннисисты делали на чужой подаче по разу «ровно», однако не более того. Зато в 13-м гейме Медведев сразу обескуражил менее опытного оппонента, поведя 4:0. И хотя на первом сетболе при 6:3 он сделал двойную, на втором со второй подачи сделал эйс.

Вторая партия также получилась для Даниила совсем непростой. Соперник брал свою подачу уверенно, а вот россиянин, напротив, периодически раскидывал мячи по аутам, что при 2:2, а затем и при 3:3 привело к счету 30:40. В первом случае спастись Медведеву помог Боржеш, допустивший ошибку в обмене ударами с задней линии, а во втором бесподобен был сам Даниил, выиграв в этой ситуации гейм тремя эйсами подряд. Кстати, суммарно в сете португалец даже выиграл на один розыгрыш больше (28 против 27), но от поражения это его не спасло.

Матч Даниил Медведев — Нуну Боржеш. Фото Global Look Press

Судьба встречи решилась в десятом гейме второй партии на подаче Нуну. При 0:15 Боржеш подал, электронная система фиксации аутов промолчала, но Медведев молчать не стал. Он счел, что никакого эйса не было, мяч в квадрат не попал, и попросил показать повтор. Обычно такие «просьбы отчаяния» кажутся пустой формальностью, но в этот раз случилось чудо — система действительно сработала неправильно. И хотя повтор так и не показали, судья Рено Лихтенштайн сообщил об ауте при подаче.

В итоге розыгрыш переиграли, и он остался за россиянином, вскоре Даниил заработал двойной матчбол. И тут электроника окончательно сошла с ума — прямо во время розыгрыша, когда оппоненты уверенно попадали в корт, она громко и отчетливо зафиксировала аут. Тут уж начали возмущаться оба теннисиста. Розыгрыш переиграли, первый матчбол Боржеш спас, а вот второй не смог. Теперь за выход в четвертьфинал Медведев сразится с китайцем Чжан Чжичжэном.