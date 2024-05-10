«Риска усугубить травму нет». Медведев объяснил, почему не снялся с турнира в Риме

Российский теннисист заявляет, что изменил свое отношение к грунтовым кортам.

В субботу лидер российского тенниса Даниил Медведев должен начать защиту титула на грунтовом «мастерсе» в Риме. В стартовом матче нашего звездного спортсмена ждет 22-летний британец Джек Дрейпер. Многие ждали, что Медведев снимется с римского турнира, как это сделали травмированные итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Ведь на предыдущем «мастерсе» в Мадриде Даниил отказался доигрывать поединок против Иржи Легечки из-за проблем с бедром. Однако тысяча очков, завоеванная здесь, на Апеннинах, год назад, слишком важна для рейтинга россиянина. Кроме того, он уверяет, что полюбил грунтовое покрытие, о котором еще пару лет назад высказывался исключительно негативно.

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У меня есть шанс в Риме

Общеизвестно, что Медведев любит быстрый отскок и даже на медленном харде испытывает дискомфорт. Что уж говорить о глине! На главном грунтовом турнире «Ролан Гаррос» Даниил лишь два раза из семи сумел пройти дальше первого круга. До прошлого года у одного из лидеров мирового мужского тенниса был отрицательный баланс побед и поражений на грунте. Тем удивительнее в 2023-м стала победа нашего теннисиста на «мастерсе» в Риме. На том турнире Медведев впервые во взрослой карьере выиграл на грунте шесть матчей подряд. Однако сейчас логика подсказывала, что Даниилу следует поберечь себя накануне Открытого чемпионата Франции.

«Чувствую себя хорошо. Я бы сказал, что у меня была небольшая травма, — успокоил 28-летний россиянин взволнованных поклонников. — Я остался в Мадриде на три дня, много времени уделил восстановлению. Потом я приехал в Рим, играл спарринги, контролируя свои движения. В пятницу у меня нет матча, так что есть дополнительный день отдыха. Я готов играть. Риска усугубить травму нет, но посмотрим, как пойдет. Я пересмотрел свой взгляд на грунтовые корты. У меня в Мадриде были хорошие победы, я вышел в четвертьфинал. Любопытно, смог бы я далеко пройти без травмы? Но все в порядке. Я не разочарован тем, что снялся. В каком-то смысле я проиграл матч, получив травму. Теперь у меня есть шанс в Риме».

Для улучшения навыков игры на грунте в команду Медведева не так давно влился известный в прошлом французский игрок Жиль Симон. «Я получил практику и хороший опыт, — рассказал о своих отношениях с земляными кортами Даниил. — Два-три года назад, когда я скользил и наносил удар, то я всегда сомневался, правильно ли я поступил. Теперь я знаю наверняка, что мне нужно делать. А если не получается, то говорю сам себе: «Хорошо, в следующий раз получится лучше». Теперь мы можем более точечно работать на тем, чего хотим добиться. Раньше мы действовали по принципу: давайте попробуем и посмотрим, как это сработает. В прошлом году мы нашли правильные упражнения и нужные движения. Мы продолжили их делать и в нынешнем сезоне. По-моему, все работает отлично. Считаю, что могу добиваться на грунте высоких результатов. И для всех это будет не так удивительно, как в прошлом году».

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Сейчас я не хочу ничего менять

При этом Медведев, «посеянный» в Риме под вторым номером, не считает себя фаворитом турнира, отдавая должное лидеру «посева» сербу Новаку Джоковичу. Ноле тоже переживает не лучшие времена. В этом сезоне у него пока нет ни одного титула (как и у Даниила). Тем не менее, по мнению россиянина, Джокович является на Internazionali BNL d'Italia самым грозным конкурентом.

— После травмы всегда нелегко сразу вернуться на хороший уровень. Мой первый матч будет очень важным в плане понимания текущего состояния. Думаю, если хорошо сыграю, то могу стать одним из фаворитов, — заявил Даниил. — Но Новак однозначно фаворит. Он великолепен на любом покрытии, хотя для его стиля игры лучше подходят трава и хард.

Но если у вас имеются малейшие сомнения по поводу его конкурентоспособности на грунте, помните: Джокович трижды выигрывал «Ролан Гаррос», дважды — Монте-Карло и шесть раз — Рим. Это фантастика. Конечно, это не сравнить с 14 титулами Надаля в Париже и десятью трофеями здесь, в Италии. Тем не менее Новак исключителен на любом турнире.

Несмотря на сравнительно легкую сетку, необходимость защищать титул наверняка будет давить на Медведева. Хотя россиянин пытается выглядеть расслабленным и уверяет, что не сильно расстроится, если не выполнит задачу-максимум.

— Я еще ни разу не защитил свои титулы, — напомнил Даниил о 20 предыдущих неудачных попытках. — Возможно, стоило бы чувствовать по этому поводу страх или давление, но я не чувствую. В Риме в тоннеле висят портреты всех чемпионов, и мой тоже. Это приятно. Сейчас я второй в чемпионской гонке, это здорово. Я хочу выступать еще лучше. На самом деле, даже если у меня сгорит тысяча очков, наверное, я останусь четвертым в рейтинге. Если продолжу хорошо выступать, то в конце сезона смогу стать вторым или третьим. Я не чувствую давления, только радость от того, что выиграл здесь в прошлом году. И хочу успешно выступить в этом. Возможно, это не очень правильный подход. Но сейчас я не хочу ничего менять.