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«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона

Медведев после Олимпиады открывает часть сезона в Северной Америке
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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Лучший теннисист России вернулся на североамериканский хард.

«Не имеет большого значения, что было до этого»

Даниил Медведев выступил на Олимпийских играх в Париже совсем не так, как рассчитывал. Россиянин видел свои шансы в паре и миксте, только вместе с Романом Сафиуллиным и Миррой Андреевой не продвинулся дальше первого раунда. Теннисисты получили удовольствие от игры, но не от результата. Сюжет дуэта Мирра и Медведь получился не столь сказочным, как у Андреевой в серебряной паре с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде Даниил прошел два раунда, в споре за четвертьфинал проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и от досады разбил ракетку. На этом его вторая Олимпиада была закончена.

Этим летом Медведев впервые после взлета своей карьеры совершил обратный переход с травяного покрытия на грунт. С обоими типами у россиянина долгое время были сложные, даже неприятные отношения. Теперь теннисист вернулся на корты «Ролан Гаррос» после второго подряд полуфинала Уимблдона, сам был рад быстрой адаптации и менее тяжелым мячам. Но все же — не более. Из Парижа он вылетел на «мастерс» в Монреале.

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В этом году много внимания в ATP-туре забирают Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович. Синнер завоевал первый титул «Большого шлема» после эпичного финала с Медведевым на Открытом чемпионате Австралии и затем стал первой ракеткой мира. Итальянец провел впечатляющую часть сезона и после пропуска Олимпиады возвращается защищать титул в Монреале. Алькарас впервые в карьере выиграл «Ролан Гаррос» и во второй раз подряд победил Джоковича в финале Уимблдона. Испанец резво собрал четыре титула «мейджоров» с недостающим в коллекции трофеем в Австралии. Джокович невероятно быстро восстановился между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном после операции на колене и в 37 лет дотянулся до главной нереализованной мечты — олимпийского золота. Легендарный серб забрал парижский финал с Алькарасом и заранее отказался от игры на этой неделе.

Медведев даже без больших побед проводит солидный год. Бывший лидер мирового рейтинга идет пятым в рейтинге и четвертым в чемпионской гонке. Теперь Даниил открывает вторую часть сезона на харде в Северной Америке, которую исторически проводит сильно. Здесь россиянин рассчитывает прервать свою трофейную засуху.

«Думаю, особенность моих сезонов в том, что часто, когда дохожу до этого этапа в Канаде, уже не имеет большого значения, что было до этого, потому что обычно начинается лучшая для меня часть года. Честно говоря, я вполне доволен моим сезоном. У меня были хорошие результаты, хорошие выступления, несколько по-настоящему хороших побед. И чем я недоволен, так это отсутствием титулов, но я играю [хорошо] на больших турнирах, уступил нескольким отличным парням», — сказал теннисист.

Даниил Медведев в Монреале.
Фото Getty Images

«Тогда лучше понял, как побеждать парней с вершины»

Медведев не выигрывал титулов после мая 2023-го и уникального чемпионства на грунтовом «мастерсе» в Риме. За следующий год обладатель 20 титулов на уровне ATP проиграл пять финалов и довел их число до 18 за карьеру. В этом сезоне россиянин уступил Синнеру в финальном матче Открытого чемпионата Австралии и второй раз подряд проиграл Алькарасу на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Баланс побед и поражений 28-летнего теннисиста в этом сезоне — 35-11.

Пять лет назад Даниил провел прорывные лето и осень в Северной Америке. В Монреале он впервые в карьере вышел в финал турнира серии «мастерс», в Цинциннати выиграл первый «тысячник», в Нью-Йорке впервые дошел до решающей игры турнира «Большого шлема». Во второй части сезона-2019 теннисист победил в 29 из 32 матчей. Тот рывок начался с финала в Вашингтоне, откуда россиянин перебрался в Канаду.

«Надо было торопиться, требовалось собираться. На следующий день нужно было готовиться к матчу. Я играл с Кайлом Эдмундом, который в то время выступал очень хорошо, и знал, что первый матч получится непростым. Но сразу же почувствовал себя очень, очень здорово, смог победить его с приличным счетом. Все просто сложилось вместе, я смог сыграть довольно хорошо», — сказал теперь Медведев.

8&nbsp;сентября. Нью-Йорк. Даниил Медведев (справа) и&nbsp;Рафаэль Надаль. Медведев — о невероятном финале, Надале, страхе и лучшем лете

Пять лет назад Даниил на пути в финал монреальского «мастерса» не отдал ни сета и уверенно забрал матчи с Эдмундом, Кристианом Гарином, Домиником Тимом и Кареном Хачановым. В решающей игре его остановил Рафаэль Надаль (6:3, 6:0), испанец и россиянин потом вместе выдали эпичный финал US Open.

«Я играл с Рафой, и, к сожалению, в то время это было для меня слишком, [он был] слишком силен. Я помню, что каждый матч чем-то отличался по содержанию, но я играл в отличный теннис, чувствовал себя великолепно в игре. Это был первый раз, когда вышел в финал «мастерса», так что получил большой заряд уверенности», — говорит теперь теннисист.

Пять лет назад Даниил приехал в Монреаль в статусе девятой ракетки мира. После второй части 2019 года стало ясно, что теннисит закрепился на элитном уровне на пути к вершине. Он сам с этим согласен, оглядываясь назад.

«Сто процентов [это так], потому что до этого знал, что могу играть хорошо, но все еще не добился какого-то серьезного результата, а это был период, когда я вышел в первый финал «мастерса», выиграл следующий в Цинциннати, вышел в финал US Open. Это был вроде как первый турнир — вместе с Вашингтоном, где я тоже играл хорошо, — когда еще лучше понял, что нужно делать на корте, чтобы побеждать парней с вершины», — сказал теперь россиянин.

Даниил Медведев и Янник Синнер на Уимблдоне.
Фото Global Look Press

«Определенно хочу большего»

Медведев стал третьим «сеяным» в Монреале-2024. Первая и вторая ракетки этого турнира — Синнер и Александр Зверев. Русский немец тоже проводит сильный сезон, весной выиграл «тысячник» в Риме и лидирует в туре с 44 победами в этом сезоне.

Даниил завоевал на «мастерсах» шесть из 20 титулов и выигрывал канадский «тысячник» в 2021 году, когда его проводили в Торонто. Известный специалист по харду возвращается на любимое покрытие впервые с марта и выступления в Майами. Его соперник по второму кругу определится в игре партнера по паре Сафиуллина и испанца Алехандро Давидовича Фокины. Этот матч лучший теннисист России рассматривает как начало ударного отрезка.

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«Буду стремиться растянуть его до конца года, обязательно постараюсь завоевать большой титул и набрать много очков, потому что это важно. Чем выше ты финишируешь в итоге, тем лучше это показывает, насколько хорошим был весь сезон. Так-то я вполне доволен этим сезоном, но определенно хочу большего», — сказал Медведев.

Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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