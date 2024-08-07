«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона

Лучший теннисист России вернулся на североамериканский хард.

«Не имеет большого значения, что было до этого»

Даниил Медведев выступил на Олимпийских играх в Париже совсем не так, как рассчитывал. Россиянин видел свои шансы в паре и миксте, только вместе с Романом Сафиуллиным и Миррой Андреевой не продвинулся дальше первого раунда. Теннисисты получили удовольствие от игры, но не от результата. Сюжет дуэта Мирра и Медведь получился не столь сказочным, как у Андреевой в серебряной паре с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде Даниил прошел два раунда, в споре за четвертьфинал проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и от досады разбил ракетку. На этом его вторая Олимпиада была закончена.

Этим летом Медведев впервые после взлета своей карьеры совершил обратный переход с травяного покрытия на грунт. С обоими типами у россиянина долгое время были сложные, даже неприятные отношения. Теперь теннисист вернулся на корты «Ролан Гаррос» после второго подряд полуфинала Уимблдона, сам был рад быстрой адаптации и менее тяжелым мячам. Но все же — не более. Из Парижа он вылетел на «мастерс» в Монреале.

В этом году много внимания в ATP-туре забирают Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович. Синнер завоевал первый титул «Большого шлема» после эпичного финала с Медведевым на Открытом чемпионате Австралии и затем стал первой ракеткой мира. Итальянец провел впечатляющую часть сезона и после пропуска Олимпиады возвращается защищать титул в Монреале. Алькарас впервые в карьере выиграл «Ролан Гаррос» и во второй раз подряд победил Джоковича в финале Уимблдона. Испанец резво собрал четыре титула «мейджоров» с недостающим в коллекции трофеем в Австралии. Джокович невероятно быстро восстановился между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном после операции на колене и в 37 лет дотянулся до главной нереализованной мечты — олимпийского золота. Легендарный серб забрал парижский финал с Алькарасом и заранее отказался от игры на этой неделе.

Медведев даже без больших побед проводит солидный год. Бывший лидер мирового рейтинга идет пятым в рейтинге и четвертым в чемпионской гонке. Теперь Даниил открывает вторую часть сезона на харде в Северной Америке, которую исторически проводит сильно. Здесь россиянин рассчитывает прервать свою трофейную засуху.

«Думаю, особенность моих сезонов в том, что часто, когда дохожу до этого этапа в Канаде, уже не имеет большого значения, что было до этого, потому что обычно начинается лучшая для меня часть года. Честно говоря, я вполне доволен моим сезоном. У меня были хорошие результаты, хорошие выступления, несколько по-настоящему хороших побед. И чем я недоволен, так это отсутствием титулов, но я играю [хорошо] на больших турнирах, уступил нескольким отличным парням», — сказал теннисист.

Даниил Медведев в Монреале. Фото Getty Images

«Тогда лучше понял, как побеждать парней с вершины»

Медведев не выигрывал титулов после мая 2023-го и уникального чемпионства на грунтовом «мастерсе» в Риме. За следующий год обладатель 20 титулов на уровне ATP проиграл пять финалов и довел их число до 18 за карьеру. В этом сезоне россиянин уступил Синнеру в финальном матче Открытого чемпионата Австралии и второй раз подряд проиграл Алькарасу на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Баланс побед и поражений 28-летнего теннисиста в этом сезоне — 35-11.

Пять лет назад Даниил провел прорывные лето и осень в Северной Америке. В Монреале он впервые в карьере вышел в финал турнира серии «мастерс», в Цинциннати выиграл первый «тысячник», в Нью-Йорке впервые дошел до решающей игры турнира «Большого шлема». Во второй части сезона-2019 теннисист победил в 29 из 32 матчей. Тот рывок начался с финала в Вашингтоне, откуда россиянин перебрался в Канаду.

«Надо было торопиться, требовалось собираться. На следующий день нужно было готовиться к матчу. Я играл с Кайлом Эдмундом, который в то время выступал очень хорошо, и знал, что первый матч получится непростым. Но сразу же почувствовал себя очень, очень здорово, смог победить его с приличным счетом. Все просто сложилось вместе, я смог сыграть довольно хорошо», — сказал теперь Медведев.

Пять лет назад Даниил на пути в финал монреальского «мастерса» не отдал ни сета и уверенно забрал матчи с Эдмундом, Кристианом Гарином, Домиником Тимом и Кареном Хачановым. В решающей игре его остановил Рафаэль Надаль (6:3, 6:0), испанец и россиянин потом вместе выдали эпичный финал US Open.

«Я играл с Рафой, и, к сожалению, в то время это было для меня слишком, [он был] слишком силен. Я помню, что каждый матч чем-то отличался по содержанию, но я играл в отличный теннис, чувствовал себя великолепно в игре. Это был первый раз, когда вышел в финал «мастерса», так что получил большой заряд уверенности», — говорит теперь теннисист.

Пять лет назад Даниил приехал в Монреаль в статусе девятой ракетки мира. После второй части 2019 года стало ясно, что теннисит закрепился на элитном уровне на пути к вершине. Он сам с этим согласен, оглядываясь назад.

«Сто процентов [это так], потому что до этого знал, что могу играть хорошо, но все еще не добился какого-то серьезного результата, а это был период, когда я вышел в первый финал «мастерса», выиграл следующий в Цинциннати, вышел в финал US Open. Это был вроде как первый турнир — вместе с Вашингтоном, где я тоже играл хорошо, — когда еще лучше понял, что нужно делать на корте, чтобы побеждать парней с вершины», — сказал теперь россиянин.

Даниил Медведев и Янник Синнер на Уимблдоне. Фото Global Look Press

«Определенно хочу большего»

Медведев стал третьим «сеяным» в Монреале-2024. Первая и вторая ракетки этого турнира — Синнер и Александр Зверев. Русский немец тоже проводит сильный сезон, весной выиграл «тысячник» в Риме и лидирует в туре с 44 победами в этом сезоне.

Даниил завоевал на «мастерсах» шесть из 20 титулов и выигрывал канадский «тысячник» в 2021 году, когда его проводили в Торонто. Известный специалист по харду возвращается на любимое покрытие впервые с марта и выступления в Майами. Его соперник по второму кругу определится в игре партнера по паре Сафиуллина и испанца Алехандро Давидовича Фокины. Этот матч лучший теннисист России рассматривает как начало ударного отрезка.

«Буду стремиться растянуть его до конца года, обязательно постараюсь завоевать большой титул и набрать много очков, потому что это важно. Чем выше ты финишируешь в итоге, тем лучше это показывает, насколько хорошим был весь сезон. Так-то я вполне доволен этим сезоном, но определенно хочу большего», — сказал Медведев.