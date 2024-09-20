Даниил Медведев поучаствовал в челлендже с Кейном и Мюллером. Теннисист давно болеет за «Баварию»

Футболисты с удовольствием приняли вызов.

Что случилось

Российский теннисист Даниил Медведев предложил футболистам «Баварии» Харри Кейну и Томасу Мюллеру принять участие в челлендже. По заданию нашего спортсмена звезды немецкого гранда должны были забить теннисный мяч в ворота. Футболисты с радостью согласились.

«Привет, Томас, привет, Харри. Я знаю вас как ребят, способных забивать голы из разных позиций. Но я хочу, чтобы вы сделали это с теннисным мячом. Посмотрим, получится ли это у вас», — сказал Медведев и сам забил гол теннисным снарядом.

«Не могу дождаться», — ответил на видео Кейн, пока Мюллер выполнял челлендж. Томас успешно справился с задачей.

Медведев — фанат «Баварии»

Российский теннисист — подлинный фанат мюнхенского клуба. «По-настоящему влюбился в футбол и в «Баварию», когда мне было 12. Но даже до этого, когда мне было 6 лет, помню, что команда мне уже нравилась. В то время мюнхенцы были очень хороши, и я помню, как говорил родителям: «Бавария» играет, нам нужно посмотреть». А в 12 я по-настоящему увлекся футболом. Поэтому сказал себе: «Мне нужна команда», — вспоминал Медведев весной 2024-го.

Даниил ранее высказывался об участниках челленджа. Например, грустил из-за недооцененности Мюллера. «Смотрите, Томас в прошлом сезоне отдал больше всех ассистов, но не попал в топ-30. Как Мюллер, отдавший больше всех голевых в топ-чемпионатах, мог не попасть в 30 лучших игроков мира?» — критиковал Медведев список номинантов на «Золотой мяч» в 2020 году.

Кейна теннисист нахваливал: «Он просто великолепен. Играет очень хорошо. Я играл в фэнтези и понимал это еще тогда, когда Харри выступал за «Тоттенхэм». Этот парень — машина. То, как он контролирует игру, удивительно, учитывая его телосложение».

На Евро-2024 Даниил поддерживал Германию. «Из-за того, что я болею за «Баварию», интересно понаблюдать за сборной Германии. Особенно сейчас, потому что ее тренирует бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Он мне нравится как специалист. Честно, был расстроен, когда его уволили», — признавался теннисист.

Даниил Медведев повторил празднование «мертвая рыба» из игры FIFA после победы на US Open-2021. Фото Global Look Press

Необычные празднования

В конце челленджа Даниил Медведев присел на колено и прикрыл лицо рукой, явно подражая футбольным празднованиям. Этот же прием повторил Томас Мюллер, когда успешно справился с вызовом российского теннисиста. Возможно, празднование придумал сам Медведев — ранее он заявлял, что у него есть идея, как необычно отметить какую-нибудь победу, но нет повода.

«Мне кажется, я знаю, что хочу сделать, если выиграю следующий «Большой шлем». Когда я его выиграю, надеюсь. Пару раз я был близок, но не смог отпраздновать. Лучше выигрывать матчи, а потом праздновать», — говорил Медведев несколько недель назад.

В 2021 году Даниил Медведев прогремел на весь мир, необычно отметив победу на US Open — повторил празднование «мертвая рыба» из футбольного симулятора FIFA.

«Я люблю играть в FIFA на PS, и это празднование называется «мертвая рыба». И если хочешь позлить соперника в FIFA, то применишь его после гола. Знаете, вся молодежь в туре играет в FIFA. И все считают, что это легендарно», — рассказывал Даниил.