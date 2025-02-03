Медведев прекратил сотрудничество с тренером. Россиянина не устроил результат

Работа с французом не принесла Даниилу титулов.

Перед турниром ATP 500 в Роттердаме первая ракетка России Даниил Медведев объявил об изменениях в своей команде. «Мы с Жилем Симоном решили закончить сотрудничество. Это был очень полезный опыт, в котором было много хорошего. Но дальше я продолжу работать с Жилем Серварой. Сотрудничество с Симоном получилось не совсем таким, как мы хотели, особенно в плане результатов. Мы не выиграли титулов, турниров «Большого шлема», но я узнал много нового о теннисе и уверен, что это поможет мне в будущем».

Многообещающее начало

Для Симона работа с Даниилом была первым большим тренерским опытом. Француз завершил карьеру спортсмена в 2022-м. Как теннисист Жиль взял 14 титулов ATP и поднимался на шестую строчку в мировом рейтинге, а еще был очень неудобным соперником для Медведева. Счет их личных встреч — 3:1 в пользу Симона. Последнее слово осталось за россиянином, который победил в четвертом матче. Однако еще в 2020-м — в сезоне, когда Даниил выиграл «мастерс» в Париже и Итоговый — Жиль сумел повесить сопернику «баранку» в Марселе — 6:4, 6:0. Симон на тот момент занимал 58-е место в рейтинге, а Медведев — пятое.

Об их сотрудничестве стало известно в феврале прошлого года, однако первая рабочая коммуникация случилась еще в декабре 2023-го. «Во время матчей Даниила в Австралии я отправлял Жилю Серваре тактические советы, а он сразу передавал — или не передавал — их Даниилу. Именно в этом я могу ему помочь. Например, он дал мне список из 16 игроков, против которых ему не нравится играть, и я разработал 16 тактик против этих соперников. Даниил очень хорошо разбирается в тактике и точно чувствует, что нужно делать, но, как и все, иногда ошибается. Из-за эмоций, из-за нетерпения. Поэтому я стараюсь все ему объяснить, и, мне кажется, ему это нравится».

Декабрьское обращение за помощью к Симону поступило неслучайно. Еще в 2019 году на «мастерсе» в Монте-Карло перед матчем с Джоковичем россиянин попросил у француза совет. Жиль в просьбе не отказал, а Даниил в итоге впервые в карьере обыграл Новака. Вспомнив тот эпизод, Медведев и решил добавить в команду нового специалиста.

Жиль Симон. Фото Reuters

Сначала речь шла о нескольких неделях. Но испытательный срок Симон прошел отлично. На первом в сезоне-2024 турнире, коим стал для Даниила Открытый чемпионат Австралии, россиянин дошел до финала, где был очень близок к своему второму «Шлему», но уступил в пяти сетах испанцу Карлосу Алькарасу.

Перед вторым турниром в сезоне — ATP 500 в Дубае — Медведев уже официально заявил о новом тренере: «Он дополняет команду. В будущем он поможет достигнуть большего, выиграть титулы. С его помощью я стану более сильным игроком. Конечно, Жиль Сервара будет проводить со мной больше времени, чем Жиль Симон, потому что так было раньше. Посмотрим, как все сложится и сколько недель он будет с нами ездить. Жиль Симон очень умный игрок, и я жду, что это поможет улучшить мою игру. Особенно это касается моих не самых сильных сторон. Пока все идет хорошо».

Бесславный финал

Прогноз Даниила о титулах вместе с Симоном не сбылся. Причем не сбылся совсем. За сезон россиянин не выиграл ни одного финала, что не случалось с ним с 2017-го. Титульный матч (если вынести за скобки Открытый чемпионат Австралии-2024) у Медведева за все время плотного сотрудничества был всего один — на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе он уступил Алькарасу. Для сравнения, в «досимоновский» 2023 год у Даниила набралось девять финалов, из которых он пять выиграл.

Кажется, сотрудничество начало рушиться уже через пару месяцев после его начала. Россиянин в этот период говорил, что все складывается отлично и что Симон привносит много нового в его игру. Однако в то же время теннисист сообщал, что не всегда понимает тренера, хотя французский язык давно живущий в Монте-Карло Медведев знает отлично. «Симон сильно отличается от других членов моей команды — и не только теннисных. Он очень много говорит, пытается объяснять. А я такой человек, что мне нужно объяснять не много, а точно — иначе начинаю думать о слишком многих вещах. В теннисе такое допускать нельзя. Поэтому работа непростая и для него, и для меня, и где-то надо идти друг другу навстречу. Жиль говорит очень много интересных вещей, старается привнести их в мою игру, обсуждая их с другим Жилем, Серварой. И пока все идет хорошо. Посмотрим, как это будет работать».

Жиль Симон и Даниил Медведев. Фото Reuters

В октябре прошлого года случилось небольшое, но довольно символическое событие. На «Шлеме шести королей» Медведев получил «баранку» от Янника Синнера. В матче с итальянцем ему удалось зацепить всего три гейма — 6:0, 6:3. А символична она была потому, что последнюю «баранку» ему вешали в 2020-м. Да, автором предыдущего разгрома был Жиль Симон.

По окончании провального для себя сезона Медведев не стал рубить с плеча и продолжил работу с французским специалистом. Перед стартом «Шлема» в Мельбурне россиянин говорил о том, что провел одну из лучших предсезонных подготовок, поэтому все должно быть здорово. Вот только получилось наоборот. Медведев со скрипом в пяти сетах обыграл 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда, а во втором круге не справился с 121-м в рейтинге Лернером Теном из США.

Так как в предыдущем сезоне Даниил играл в Мельбурне в финале, то потеря очков была большой. Таким образом, за год работы с Симоном россиянин опустился с третьего места рейтинга ATP на седьмое. Перемены назрели, но далеко не факт, что проблема только в тренере или вообще в нем. Медведеву 28 лет, поэтому спортивная пенсия еще не приближается. Однако теннис в последние годы сильно омолодился. На фоне нынешних лидеров Янника Синнера и Карлоса Алькараса россиянин уже не так проворен и стабилен. Да и теннис у него немного уходит на второй план. Например, Даниил второй раз пропускает все турниры до Открытого чемпионата Австралии просто потому, что хочет встречать Новый год в кругу семьи.

Будет ли в команду Медведева добавлен кто-то еще и к чему приведут нынешние установки, узнаем уже по ходу сезона. На этот месяц россиянин много всего запланировал. Его ждут турниры в Роттердаме (c 3 февраля), Марселе (с 10 февраля) и в Дубае (с 24 февраля).