Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP. Ждать ли яркой концовки сезона?

Даниил должен вспомнить сезон-2020 и прервать затяжную серию без трофеев.

До старта Итогового турнира ATP в Турине (10-17 ноября) осталось уже меньше трех недель, но к данному моменту точно известна всего половина из восьми его участников. Четвертым буквально в минувший вторник квалифицировался на ATP Finals россиянин Даниил Медведев, пусть в рейтинге он занимает на данный момент только пятое место. Нынешний сезон получается для Даниила по его меркам не самым выдающимся, но в случае концовки в стиле сезона-2020 теннисный год из среднего может превратиться в превосходный.

Хотя понятно, что справиться с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом сейчас чрезвычайно сложно. Даже великому сербу Новаку Джоковичу, который, не исключено, вообще не будет защищать в Турине прошлогодний титул.

17 месяцев без титулов

О том, что Медведев официально стал участником ATP Finals вслед за Синнером, Алькарасом и Александром Зверевым из Германии, было официально объявлено 22 октября. Впрочем, уже после «мастерса» в Пекине, где Даниил в четвертьфинале уступил как раз Яннику, вероятность непопадания в Турин для первой ракетки России стремилась к нулю. Уж больно велик был задел, который Медведев сделал благодаря финалу Australian Open, полуфиналу Уимблдона, четвертьфиналу US Open, финалу «мастерса» в Индиан-Уэллсе и полуфиналу «мастерса» в Майами. Даже отказ от участия в турнире в Вене, где в прошлом году он проиграл в финале Синнеру, не изменил ситуацию. Набранных 4820 очков оказалось достаточно для уверенной квалификации.

Кстати, Медведев сыграет на Итоговом турнире ATP уже в шестой раз подряд. На нем Медведев в общей сложности провел 20 матчей (11 побед и 9 поражений). Дебютировал он еще в Лондоне в 2019-м и тогда из-за усталости проиграл все три встречи в группе. Но уже в следующем сезоне не просто сыграл, а еще и выиграл. После своего титула он дошел до финала в 2021-м, уступив там Звереву, в 2022-м проиграл в группе все три матча, а в 2023-м добрался до полуфинала, проиграв в трех сетах Синнеру.

Но все же особенно запомнился турнир 2020-го. Тогда Даниил выдал в полуфинале и финале шикарные трехсетовые триллеры против испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима соответственно. По иронии судьбы сейчас Надаль и Тим почти одновременно прощаются с теннисом. 38-летний Рафа сделает это в конце ноября на финальном турнире Кубка Дэвиса в испанской Малаге, а 31-летний Тим сыграл свой заключительный в карьере матч на домашнем турнире в Вене как раз в минувший вторник. Австриец так и не сумел вернуться на топ-уровень после травмы запястья. Его главное достижение в карьере — титул на US Open-2020. Там он, кстати, в полуфинале обыграл Медведева.

Даниил моложе Доминика на два с половиной года и об уходе пока не задумывается. Да и зачем, если он по-прежнему остается топ-игроком и стабильно входит в топ-5? Правда, все познается в сравнении, и нынешний сезон по меркам первой ракетки России пока тянет, пожалуй, на четыре с минусом, даже несмотря на очень неплохую игру на турнирах «Большого шлема».

Но все же впервые с 2017-го он пока не выиграл за год ни одного трофея, да и вообще не побеждал на турнирах с мая 2023-го, то есть более 17 месяцев. Это, конечно, для игрока его уровня слишком долго. Поэтому хочется надеяться, что, как и в 2020-м, Медведев выдаст феерическую концовку сезона. Тогда, напомним, он также до ноября (правда, сезон был пандемийный и укороченный) не выиграл ни одного титула, а затем забрал «мастерс» в Париже и ATP Finals.

Новак Джокович и Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP в 2020 году. Фото Global Look Press

Фактор Джоковича

Сейчас у него есть возможность попробовать повторить этот победный дубль. Но для этого, объективно, не только сам Даниил должен подойти к этим двух турнирам на пике формы, а еще и Синнер с Алькарасом — не показать свой лучший теннис. Потому что в октябре во время китайской серии, да и на показательном «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде испанец с итальянцем, конечно, смотрелись гораздо предпочтительнее Даниила. Хотя с учетом их молодости и все еще случающихся перепадов в игре ставить на шансах Медведева крест все же не стоит. Способен, кстати, блеснуть и Зверев, проведший очень сильный сезон-2024, особенно его первую половину.

Но для начала надо выйти из группы, а тут очень важно попасть в Турине в четверку «сеяных». Медведев это практически гарантировал после отказа Джоковича защищать прошлогодний титул в Париже. Сербские СМИ пишут, что Новак может вообще досрочно завершить сезон, но пока это официально не подтверждено.

На данный момент Джокович занимает в чемпионской гонке шестую строчку с 3910 очками вслед за американцем Тейлором Фритцем (4290) и опережает идущего девятым австралийца Алекса де Минаура (3395 перед матчем за выход в четвертьфинал Базеля) примерно на 500 очков. То есть Алексу, чтобы догнать Новака, надо показать в Базеле и Париже очень неплохие результаты. Хотя не стоит забывать, что после «мастерса» в столице Франции еще пройдут два турнира ATP 250 — во французском Меце и в Белграде. Так что в случае необходимости Новак может добрать баллы и игровую практику на домашних соревнованиях в столице Сербии. Хотя в любом случае его отсутствие в Париже облегчит задачу норвежцу Касперу Рууду (3845) и Андрею Рублеву (3660). Россиянин сейчас замыкает восьмерку.

Также среди реальных претендентов на попадание в Турин назовем американца Томми Пола (3135 очков на 22 октября), болгарина Григора Димитрова (3100) и грека Стефаноса Циципаса (2915), но каждому из них в конце октября — начале ноября требуется набрать около тысячи очков, что без титула в Париже сделать крайне сложно.