Зверев прервал серию поражений от Медведева. Россиянин был слишком пассивен

Дальше в мужской сетке «мастерса» в Цинциннати без наших теннисистов.

ATP 1000. Цинциннати. Третий круг

Александр Зверев (Германия, 16) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 5:7, 6:4

Неудачно сложился для наших теннисистов «мастерс» в Цинциннати. Последним из россиян мужской одиночный турнир покинул Даниил Медведев, который в третьем круге уступил своему старому знакомому — Александру Звереву из Германии.

Обвинения в нечестности

Медведев и Зверев играют между собой очень часто. Всего набралось 15 встреч в рамках ATP-тура, и до этого сезона счет в противостоянии был равный — 6:6. Но в 2023-м все три матча на «мастерсах» в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло и Риме закончились в пользу россиянина. Ни одна победа не далась Даниилу легко. В каждой игре хотя бы один сет добирался до тай-брейка. Напряженным получилась встреча в Монте-Карло — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Спокойно принять поражение Зверев тогда не смог, обвинив россиянина в нечестной игре.

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он же этого не делает. Он берет туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начал играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — заявил немец.

Даниила тогда нашлось, что сказать в ответ: «Да, когда Саша проигрывает, можно найти 25 его интервью, в которых он говорит странные вещи. Он живет в своем собственном мире. Когда он говорит что-то о нечестной игре... Прекрасно. В зеркало на себя посмотри».

Противостояние Зверева и Медведева видели почти на каждом «мастерсе» в туре. До этой недели в их коллекции личных встреч не хватало только двух городов — Цинциннати и Мадриде. Теперь осталось сыграть «мастерс» только в столице Испании.

За счет высокого номера «посева» Даниил начинал турнир в Цинциннати со второго круга, где уверенно обыграл Лоренцо Музетти (6:3, 6:2). После победы россиянин вспомнил, как брал здесь первый из своих шести титулов на «мастерсах»: «Это всегда приятные воспоминания. Но сегодняшний день — лучший на турнире. Надеюсь, следующая неделя будет такой же. Здесь легко не бывает никому. Тут тяжелые условия, смены корта. Но из-за этого вы становитесь только лучше, и это то, что у меня сегодня вышло».

Зверев на пути к матчу с Медведевым тоже не испытал особых проблем. В первом круге был обыгран болгарин Григор Димитров (6:2, 6:2), во втором — японец Йосихито Нисиоку (7:5, 6:4).

Фаворитом противостояния уверенно стоял Даниил. Об этом говорила не только статистика личных встреч в нынешнем сезоне, но то, как выступает на турнирах Зверев после травмы, полученной в прошлом году. В 2023-м у немца не было ни одной победы над игроком из топ-10. Медведев же на харде сейчас чувствует себя уверенно, каждый раз добираясь минимум до четвертьфинала.

Пассивность Медведева

Встреча сразу же началась с затяжной перестрелки, давая зрителям понять, что матч не будет быстрым. Первый розыгрыш остался за россиянином из-за ошибки немца, но Зверев быстро пристрелял свой форхэнд, который стал проблемой для соперника. Даниилу же на адаптацию к оппоненту, корту и погодным условиям всегда нужно больше времени. Весь первый сет россиянину не удавалось настроить свою первую подачу — низкие 50 процентов попадания. И если в пятом гейме Медведев сумел спастись с тройного брейк-поинта, то в седьмом сам завалил подачу двойной ошибкой. Одного брейка хватило Звереву для победы в стартовой партии — 6:4.

Оба теннисиста не любители форсировать события. Но настойчивее выглядел немец. Зверев чаще обострял и ходил к сетке, где действовал уверенно. Поэтому в первом сете он в три раза превзошел россиянина по виннерсам — 9:3. Однако такая игра чревата большим количеством невынужденных ошибок. Их Александр совершал чаще, но не критично — 15:11.

Во втором сете процесс адаптации Медведева завершился, и его игра стабилизировалась. А вот Зверев стал больше суетиться на приеме и нервничать на подаче. Невынужденных стало заметно больше — 23 за партию. Только один из шести своих геймов он взял без проблем. Во всех остальных счет доходил до ровно или даже Даниил имел в них брейк-поинты. Брейк россиянина назревал, и он его вымучил при счете 3:2. Однако немец тут же восстановил равновесие. В ключевой момент Александру помог трос. Медведев от досады чуть не швырнул ракетку в сторону боллбоя, но вовремя сдержался. Было бы нелогичным, если бы вторая партия перешла на тай-брейк, однако к этому все катилось. Но Зверев не всегда стабилен в решающие моменты. Вот и в этот раз при счете 6:5 он отдал свою подачу, причем под ноль.

В третьем сете соперники быстро побежали к развязке, не затягивая розыгрыши. В этой битве нервов шансы Медведева выглядели предпочтительнее. Он умеет ждать ошибок соперника, сохраняя хладнокровие. И такая тактика почти принесла ему успех. При счете 4:3 Даниил больше 10 минут бодался за очко на приеме и имел два брейк-поинта, которые можно назвать двумя скрытыми матч-болами. Однако немец, который в своей карьере часто «плыл» в подобных ситуациях, на этот раз справился — 4:4. А в следующем гейме он наказал Даниила за пассивность. Три хороших, резких, рискованных удара Александра принесли ему брейк-поинт, а в ответственный момент у россиянина не выдержали нервы — Медведев допустил двойную ошибку, отправив соперника подавать на матч. Зверев своего не упустил.

После встречи Даниил на русском языке пожелал удачи счастливому Звереву. Немец прервал сразу две неприятные серии поражений — от игроков из топ-10, которая тянулась с «Ролан Гаррос» — 2022, и трехматчевую от Медведева.