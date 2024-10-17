«Это было тотальное раздражение». Медведев шокирован разгромным поражением от Синнера

Даниил признал, что находился в хорошей форме, и плечо его не беспокоило.

Разгромное поражение Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера на «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде не войдет в официальную статистику, но все равно стало болезненным ударом для лучшего российского теннисиста. В чем он, выиграв лишь три гейма за четвертьфинальный матч, завершившийся 6:0, 6:3 в пользу Янника, сам честно признался после игры. Впрочем, есть и хорошие новости — с плечом, которое беспокоило Даниила в заключительных матчах «мастерса» в Шанхае, в целом все в порядке, а значит, на «мастерсе» в Париже и Итоговом турнире ATP в Турине мы его увидим. Однако участие в ближайшем турнире в Вене все-таки под вопросом.

Чувствовал себя хорошо, но...

Медведев до турнира в Саудовской Аравии провел против Синнера 14 матчей — семь выиграл и семь проиграл. Пусть в последних восьми встречах победил лишь однажды — минувшим летом в пяти партиях в четвертьфинале Уимблдона. Но при этом он никогда не проигрывал итальянцу сет с «баранкой» и не уступал настолько быстро — за 69 минут. Да, с учетом гонорара в 1,5 миллиона долларов россиянин зарабатывал в этом матче деньги со скоростью 21 тысяча 739 долларов в минуту, но это вряд ли его сильно порадовало. Как и любой амбициозный спортсмен, он очень болезненно относится к подобным разгромам.

Правда, в этом сезоне он и до этого дважды проигрывал итальянцу, что называется, без шансов — буквально на прошлой неделе в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае уступил 1:6, 4:6 за 84 минуты, а в конце марта 2024-го в полуфинале «мастерса» в Майами 1:6, 2:6 за 70 минут. Но в Шанхае он явно не играл на максимуме из-за боли в плече, а в Майами допускал слишком много брака по своим меркам. Поэтому поражение в Эр-Рияде все равно стоит особняком для Даниила, ведь на сей раз он сыграл, может, и не на пике возможностей, но в целом очень неплохо. Отсюда и такая досада на негативный результат.

«Это мое ощущение, оно может быть неправильным, субъективным, но я не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл. И я ничего не мог сделать. В теннисе очень много матчей в году, и на все матчи ты не можешь выходить одинаково. Иногда ты чувствуешь себя хуже, иногда ты чувствуешь себя лучше, и сегодня я чувствовал себя хорошо, поэтому, скажем так, был огонь в глазах, физически чувствовал, что могу бегать быстро. И когда ты проигрываешь 6:0, когда ты чувствуешь себя хорошо, это тяжело, потому что ты такой: окей, лучше я себя чувствовать не могу. Окей, надо стараться делать что-то лучше. И по факту во втором сете я играл чуть лучше, но все равно было тяжело, и сегодня я не знал, что мне делать, чтобы выиграть», — рассказал Медведев «Больше».

Даниил Медведев и Янник Синнер. Фото AFP

Травмы нет, просто усталость

Даниил объяснил и выплеск негатива по ходу встречи: «Это было тотальное раздражение. Может, бывали такие матчи, но чтобы я чувствовал себя хорошо и в принципе удары свои чувствовал хорошо, и при этом настолько сильнее меня был соперник...» Что ж, конечно, разгромное поражение при хорошей, по собственным ощущениям, игре — это очень обидно. Однако понятно, что Медведев не сдастся, пусть в двух последних встречах с Янником он взял за четыре сета всего восемь геймов.

Во-первых, далеко не факт, что итальянец и дальше в режиме нон-стоп будет играть против него на столь запредельном уровне. Во-вторых, после такой взбучки в Шанхае и Эр-Рияде россиянин в следующий раз выйдет на игру сверхмотиврованным. В частности, после разгрома в Майами уже в следующем матче он взял да и обыграл Синнера в пяти партиях на Уимблдоне. Хотя, конечно, надо признать, что справиться с Янником в его пиковой форме — задача для Даниила нынче архисложная.

В любом случае надо продолжать бороться. И Медведев, безусловно, будет это делать. Кто знает, может, реванш удастся взять уже в нынешнем сезоне. Хотя точно не в Вене. В два предыдущих сезона соперники встречались на ATP 500 в столице Австрии — в 2022-м в четвертьфинале верх взял Даниил, в 2023-м в финале победил Синнер. Но на сей раз итальянец снялся, отказавшись защищать титул. Есть вероятность, что пропустит этот турнир, который пройдет с 21 по 27 октября, и Даниил. Россиянин дал понять, что сперва поедет домой и посмотрит по самочувствию — сниматься с Вены или нет.

Янник Синнер. Фото AFP

Радует, что серьезной травмы правого плеча он в Китае не получил. Как рассказал Медведев, он уже сделал МРТ, и все оказалось в порядке. Плечо в Шанхае у него заболело, поскольку «просто устало». Конечно, отдохнуть ему не помешает, но в принципе в таком состоянии без риска усугубить Даниил готов играть и через боль. Так что, если даже он и не поедет в Вену, на двух заключительных турнирах сезона в Париже и Турине точно будет. Конечно, вряд ли стоит ожидать повторение триумфальной концовки 2020 года, когда Медведев взял и «мастерс» в Париже и ATP Finals, но шансы на хорошие результаты у него есть. В чемпионской гонке россиянин идет четвертым и даже сохраняет теоретические шансы на третье или даже второе место по итогам года.