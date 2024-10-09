Медведев победил в Шанхае принципиального соперника и боль. В четвертьфинале его ждет Синнер

Даниил в четвертом круге китайского «Мастерса» одолел Стефаноса Циципаса.

«Мастерс». Шанхай. Четвертый круг. Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 12) — 7:6 (7:3), 6:3

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае на первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, в двух партиях переиграв, пожалуй, своего самого принципиального соперника — греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Хотя если в прошлом игроки не скрывали взаимной неприязни, то в последнее время стали отзываться друг о друге заметно лучше. Тем не менее без скандала не обошелся и нынешний поединок в Китае. Правда, скандал этот прошел без участия Медведева — Циципас поругался с судьей на вышке из-за спорного наказания в важнейший момент, которое очень дорого ему стоило.

Больше не враги

Напомним, что первая стычка между Медведевым и Циципасом произошла еще в 2018 году в Майами, когда оба были еще совсем молоды и считались лишь восходящими звездочками. После победы Даниила разразился настоящий конфликт из-за оскорбительного комментария Стефаноса. Затем вроде вражда поутихла, но пять лет назад, в октябре 2019-го как раз в Шанхае, все вдруг заполыхало вновь.

Тогда в полуфинале россиянин победил грека с русскими корнями уже в пятый раз подряд, на этот раз со счетом 7:6 (7:5), 7:5. После чего Циципас не выдержал. И выдал комментарий следующего содержания: «Игра Медведева? Не хочу показаться грубым, но это скука. Просто скука. У него классная подача, вернув которую вы начинаете бесчисленное количество раз просто перебивать мяч через сетку. Пока не допустите ошибку». Даниила это явно задело. Медведев уже на Итоговом турнире ATP-2019 сообщил «Евроспорту»: «После его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать все... Если он считает, что может говорить такие вещи, то и я буду его задевать. Я всегда говорил: мы с Циципасом не враги, далеко не друзья, мы партнеры по работе. Но теперь я скажу, что мы, наверное, враги».

Кстати, с тех пор Стефанос с точки зрения личных встреч улучшил ситуацию — перед матчем в Шанхае-2024 счет в противостоянии был 9:4 в пользу россиянина. Однако и накал угас, ведь оба стали взрослее. «Не скажу, что мы много разговариваем, но отношения лучше, чем были годы назад. Мы оба оставили позади то, что происходило», — рассказывал Циципас «СЭ» минувшей весной. А во время Кубка Лейвера даже выкладывал с Даниилом шуточные фото. Медведев также дал понять, что конфликты остались в прошлом.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев. Фото Reuters

Циципас обиделся на судью

К тому же, если Даниил в данный момент находится в топ-5 и в общем-то проводит успешный сезон, то Циципас, несмотря на титул «мастерса» в Монте-Карло, 2024-й явно провалил. Минувшим летом он отказался от совместной работы со своим отцом-тренером, недавно раскритиковал ATP за жесткий турнирный график, а в рейтинге опустился уже на 12-е место и сильно рискует не попасть на ATP Finals. В нынешнем матче с Медведевым в Шанхае Стефанос также смотрелся хуже оппонента.

В первом сете грек доходил на подачах Даниила максимум до «ровно», в то время как россиянин в четырех геймах (третьем, пятом, девятом и одиннадцатом) имел в общей сложности шесть брейк-пойнтов. Однако Циципасу благодаря активным действиям все же удалось все эти брейк-пойнты отыграть и довести сет до тай-брейка. Где, впрочем, преимущество россиянина выглядело если не подавляющим, то солидным.

Хотя все же повод для беспокойства появился, поскольку после выигранного сета Медведев взял медицинский перерыв из-за боли в правом плече. Мало того, затем он сразу же отдал свою подачу. Все могло пойти по не самому приятному для него сценарию, однако в какой-то степени подсобил арбитр на вышке Фергюс Мерфи. Который при 2:1 в пользу Циципаса и 15:30 на подаче грека снял с того первую подачу за затяжку времени. Стефанос расстроился, вторым мячом не попал в квадрат, и отыграть двойной брейк-пойнт в итоге не сумел — при 30:40 Даниилу удался просто шикарный обводящий удар из сложного положения.

Циципас после этого выразил недовольство эмоциональным, но без нецензурных эпитетов диалогом с судьей. Тот ссылался на автоматику и отрицал негативное отношение к Стефаносу, который говорил, что есть много теннисистов, подающих медленнее его и не получающих наказание, да и вообще к игрокам надо проявлять сострадание. «Мы тут не дротики бросаем!» — добавил он, отказавшись играть до прихода супервайзера. Но после разговора с этим самым супервайзером продолжил матч, пусть и, что называется, без огонька. При 3:4 он вновь проиграл свою подачу, а затем Медведев спокойно подал на матч. Надо отдать Циципасу должное: арбитру на вышке он после встречи руку пожал.

Фото Reuters

Теперь Даниила ждет тяжелейшее испытание в виде матча с Синнером. Он ведет по личным встречам 7:6, но при этом проиграл Яннику шесть из семи последних игр. «Он сейчас номер один в мире, но, конечно, я должен бороться. И я обязательно буду это делать», — пообещал после своей победы Медведев.