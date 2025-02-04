Медведев снова устроил шоу на корте. Победил, но подтвердил репутацию скандалиста

При этом Андрей Рублев снова шокирует публику рассуждениями о суициде.

Турнир ATP ABN AMRO Open

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:1

Лучший российский теннисист Даниил Медведев с приключениями вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме, поругавшись в первом сете с судьей на вышке. Скорее всего, это обернется для нашего игрока новым штрафом. Выброс эмоций позволил седьмой ракетке мира собраться и одолеть 39-летнего швейцарца Стэна Вавринку в трех партиях. Однако неспортивное поведение на корте становится визитной карточкой россиянина — в нынешнем сезоне оно фиксировалось во всех трех сыгранных матчах. Навряд ли это то состояние, которое поможет спортсмену восстановить позиции в рейтинге и вернуться на победные рельсы.

Открой глаза, включи мозг

Людей, на которых можно свалить вину за нервные срывы, в боксе Медведева убавилось. Накануне Даниил объявил об увольнении своего второго тренера Жиля Симона. Кто его заменит и будет ли россиянин искать другого постоянного напарника для спарринга — пока неизвестно. Возможно, звездному теннисисту сейчас нужнее психолог. Напомню, что в январе на Открытом чемпионате Австралии Медведев сражался с камерой на сетке, крушил ракетки и швырялся ими в рекламные щиты. За это он получил штраф в 75 тысяч долларов, но не извлек уроков. На турнире в Роттердаме Даниил снова не сдержался и жестко побеседовал с судьей на вышке после замечания о затяжке игры.

При счете 5:5 в первом сете россиянин перед подачей долго почесывался и оттирал пот на гейм-поинте, заработав замечание за затяжку времени. Далее Медведев засадил эйс, отправился на переход и по дороге обрушил на египетского судью Аделя Нура гневную тираду. «Почему ты покушаешься на мое время? Бол-герл не давала мячи, у меня не было мячей. Открой глаза, чувак! Или у тебя нет глаз? Я помню, что ты устроил с Кареном Хачановым. Я был спокоен, но ты ищешь неприятностей. Я молчал, но теперь у тебя точно проблемы. Открой глаза, включи мозг», — выкрикнул Даниил в адрес арбитра.

Инцидент между Нуром и Хачановым произошел в 2020 году на турнире ATP-250 в Антверпене. Тогда в четвертьфинале Карен обидно уступил британцу Дэну Эвансу со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6, устроив скандал после тай-брека во втором сете. В ответ на спорное судейское решение россиянин пнул закрепленный на сетке рекламный баннер, ударил ракеткой по судейской вышке, нахамил судье и самовольно покинул корт. Как ни странно, после того, как Карен вернулся из раздевалки, он не был снят с матча и продолжил поединок. У Нура были все основания вызвать супервайзера и остановить поединок, однако он этого не сделал, ограничившись предупреждением.

«После игры я разговаривал с судьей. Он очень сожалел и извинился передо мной за ошибки, которые он сделал во время нашего матча. В свою очередь, я извинился перед ним за мое грубое поведение. В конце концов, все мы люди и можем ошибаться», — рассказывал потом Хачанов, получивший штраф за неспортивное поведение. Впрочем, это был всего лишь небольшой скандал на мелком турнире. И удивительно, что Медведев спустя пять лет помнит о случившемся и использует как инструмент давления на египетского арбитра.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

У меня не такая уж плохая форма

Вспышка гнева стоила Даниилу поражения на тай-брейке, но затем после туалетного перерыва россиянин взял себя в руки. Ведь Вавринка сейчас является лишь 155-й ракеткой мира, и уровень игры соперников несопоставим. Конечно, в прошлом Стэн выиграл три «Больших шлема», но его время давно прошло. В итоге Медведев разобрался со швейцарцем за два с половиной часа и теперь сыграет во втором круге с итальянцем Маттиа Беллуччи, 92-м номером мирового рейтинга. Высокий интерес к этому матчу, с учетом предыдущих шоу россиянина, гарантирован. Однако это точно не тот момент, которым нашему соотечественнику стоит гордится.

«Первый сет я провел плохо. Когда ты уверен в себе, то выигрываешь сеты, которые должен был проиграть. А когда уверенности нет, ты проигрываешь сеты, которые должен был выиграть, — самокритично подвел Даниил итог встречи против Вавринки. — Я должен был лучше играть при счете 5:3. Должен был лучше играть на тай-брейке, когда счет был 3:1. Даже когда я отыгрывался, я должен был играть лучше. В целом у меня не такая уж плохая форма, и если я стараюсь, то многое может получаться. Я рад, что сейчас так и вышло. Надеюсь, в следующих матчах я буду прибавлять».

«Конечно, Стэн сейчас играет не на том уровне, на котором он был, когда выигрывал «Большие шлемы», — продолжил Медведев. — Но Вавринка — отличный парень. Нам часто задают вопросы в духе, кто самый добрый теннисист. И я всегда забываю его назвать — хотя он один из самых скромных и приятных ребят в туре. Когда тебе 20 лет и ты только делаешь первые шаги во взрослом теннисе, в тебе много огня, и ты просто идешь вперед. Ты бесстрашен. Когда тебе 28, почти 29, — все по-другому. Во мне еще горит огонь, но он другой. Нужно стараться его поддерживать, поскольку запасы энергии малы, но они все еще сохранились. Когда ты проигрываешь в ранних раундах, нужно просто смотреть вперед. Потому что в будущем тебя ждет нечто большее».

Андрей Рублев. Фото Reuters

Повод для тревоги

Философски в начале нынешнего сезона настроен не только Медведев, но его давний приятель Андрей Рублев, вторая ракетка России. На прошлой неделе 27-летний россиянин прервал серию глупых поражений, дойдя до полуфинала на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция). Это были очень хорошие новости, с учетом предыдущих срывов на корте и тревожных интервью рыжеволосой звезды, в которых тот жаловался на биполярное расстройство и заявлял, что после поражения на Уимблдоне летом 2024 года хотел свести счеты с жизнью. Многим казалось, что эти признания — элемент шоу на фоне игрового кризиса, и как только Андрей снова начнет выигрывать, все пройдет. Однако ситуация оказалась не столь простой — накануне Рублев опубликовал новый странный ролик.

Теннисист репостнул видео про мужскую депрессию и суицид, в котором упоминаются звезды, совершившие самоубийства. Хит Леджер, Робин Уильямс, Честер Беннингтон, Александр Маккуин и Курт Кобейн в жизни порой выглядели бордо и весело, что не помешало им свести счеты с жизнью. Что именно хотел сказать этим Андрей, осталось загадкой. Хотя шоу (если это шоу) явно заходит слишком далеко, и близким спортсмена надо срочно обратить внимание на его состояние и уговорить сделать перерыв в карьере. На этой неделе Рублев тоже заявлен на турнир в Роттердаме и сегодня должен сыграть матч первого круга против китайца Чжичжэня Чжана.