Медведев вернется на «мастерс» в Париже после скандала. Россиянин проверит себя в сложных условиях

Даниил в «Берси» не только выигрывал титул, но и конфликтовал с публикой.

Заключительный «мастерс» в сезоне пройдет в знаменитом парижском «Берси» с 28 октября по 3 ноября. На сей раз в нем сыграют все топ-игроки, за исключением прошлогоднего чемпиона серба Новака Джоковича, который, по слухам, может пропустить и Итоговый турнир в Турине. Но для остальных теннисных звезд это будет шикарная возможность проверить себя перед ATP Finals. Хотя блеснуть будет нелегко. О чем не понаслышке знает лидер российского тенниса Даниил Медведев, в прошлом году покинувший «Берси» уже после стартового матча, да еще и с громким скандалом.

Конфликтовал с публикой и «разглядывал ноготь»

Вообще этот «мастерс» заметно отличается по атмосфере от «Ролан Гаррос», который также проходит в Париже. Конечно, и на Открытом чемпионате Франции публика порой не церемонится, но все же ведет себя более спокойно. А в «Берси» зрители подчас просто неистовствуют. Шумят, кричат и давят на игроков, особенно если те встречаются с французами или просто чем-то не нравятся. Медведеву пришлось испытать это на себе, хотя он много лет жил и тренировался во Франции, к тому же его тренируют французы — Жиль Сервара и Жиль Симон.

В 2019-м Даниил прибыл в Париж после серии из девяти побед подряд и титулов на турнире в Петербурге и «мастерсе» в Шанхае. Казалось, он продолжит феерить, но неожиданно уступил уже на старте любимцу публики Жереми Шарди, поймавшему кураж не без помощи болельщиков. Однако тогда Медведев все же вел себя более-менее сдержанно. Как, впрочем, и после поражения от австралийца Алекса де Минаура в стартовой встрече в 2022-м. Но в прошлом году не выдержал во время своей первой игры против болгарина Григора Димитрова.

Может, в тот день публика в «Берси» и не собиралась особо болеть за болгарского ветерана, но постепенно ее симпатии становились все более очевидными. Даниилу это совсем не нравилось. «Они не хотят, чтобы я играл, так что я и не буду. Кто-то постоянно свистит, так что я подожду», — жаловался он судье на вышке на мешавший ему шум при подаче. Понятно, что шуметь зрители меньше не стали. А потом еще и начали освистывать россиянина, когда тот в порыве раздражения после одного из эпизодов решил поколотить ракеткой о корт.

В итоге Медведев в трех сетах уступил Димитрову (который, кстати, добрался затем до финала), а уходя в подтрибунное помещение под неодобрительный гул, показал болельщикам неприличный жест. «Средний палец? О нет, я просто смотрел на ноготь в этом ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?» — отшутился Медведев, комментируя эпизод. И добавил: «Ничего не имею против этих зрителей. Просто иногда отношения не складываются, и я надеюсь, что это изменится. Ведь я вернусь. Постараюсь показать более высокий уровень тенниса, выдать свой максимум. Так и удается добиться поддержки зрителей». При этом Даниил не стал скрывать, что многим его друзьям-французам турнир в «Берси» не нравится, да и вообще здесь он играет лучше без зрителей.

Фото Global Look Press

Кто может обогнать Рублева?

С этим утверждением не поспоришь, поскольку, когда парижский «мастерс» в 2020 году из-за пандемии коронавируса проводился без зрителей, его выиграл как раз Медведев. После чего завоевал и титул на Итоговом турнире ATP. В 2021-м также получилось синхронно — россиянин проиграл в финалах как в Париже (Джоковичу), так и на ATP Finals (Александру Звереву из Германии). В остальных случаях он не проходил в «Берси» дальше второго круга. Причем только в 2023-м сумел после этого выступить на Итоговом относительно удачно, выиграв два матча и добравшись до полуфинала, а в 2019-м и 2022-м проиграл на ATP Finals шесть встреч из шести.

В любом случае Медведеву для уверенности очень неплохо бы сыграть в Париже удачно. Кстати, вне зависимости от результата он обойдет в рейтинге Джоковича. Россиянин станет четвертой ракеткой мира, даже если вновь вылетит на старте, а американец Тейлор Фритц не завоюет в «Берси» титул. Что же касается турнирной сетки, то для Даниила, получившего четвертый номер «посева», ее сложно назвать простой. Уже в стартовой встрече (второго круга) ему в соперники достанется австралиец Алексей Попырин или итальянец Маттео Берреттини, а в третьем — американец Фрэнсис Тиафо или набравшие ход россиянин Карен Хачанов с французом Джованни Мпетши Перрикаром. Кстати, в четвертьфинале не исключен матч-реванш с Димитровым, а в полуфинале — встреча с испанцем Карлосом Алькарасом.

Андрей Рублев, который продолжает борьбу за путевку на Итоговый турнир, попал в другую половину сетки. Рублев вылетел в четвертьфинале в швейцарском Базеле, но сохранил восьмую строчку в чемпионской гонке благодаря ... Хачанову. Карен помог другу, обыграв в полуфинале в Вене австралийца Алекса де Минаура, который идет девятым с отставанием от Андрея в 165 очков.

Таким образом, де Минауру нужен как минимум четвертьфинал при условии вылета Рублева, который начнет турнир матчем с аргентинцем Франсиско Серундоло или квалифаером, уже на старте. Иначе Алексу надо доходить до полуфинала, а ведь в четвертьфинале австралийца, скорее всего, ждет лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Рублев, в свою очередь, в четвертьфинале может встретиться со Зверевым. Теоретические шансы обойти россиянина есть у Димитрова, американца Томми Пола и грека Стефаноса Циципаса.