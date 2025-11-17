Даниил Медведев впервые за пять лет сыграет в России. Примет участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге

Не выступал на родине с 2020 года.

Российский теннисист Даниил Медведев впервые за пять лет выступит на родине — станет участником командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге.

Этот год он завершил на 13-й строчке в рейтинге ATP и пропустил Итоговый турнир, зато теперь порадует наших болельщиков. Матчи пройдут 29 и 30 ноября.

« Громкий анонс »

О том, что Даниил Медведев сыграет в России, стало известно 17 ноября — с соответствующим заявлением выступили организаторы петербургского турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

«Максимально громкий анонс для понедельника! Главная звезда российского тенниса выйдет на центральный корт «Трофеев Северной Пальмиры» за команду «Сфинксы», — говорится в публикации.

Вместе с Даниилом выступят Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева. Капитаном станет Мансур Бахрами. Теннисисты сразятся со «Львами», за которых сыграют Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Капитан — Янко Типсаревич.

Имя четвертого участника «Львов» пока не разглашается. Ожидалось, что в Петербурге выступит девятая ракетка мира Мирра Андреева, но она во второй раз подряд пропускает соревнования. Годом ранее россиянка не участвовала из-за американского спонсора, который, по словам организаторов, отказался «проявить конструктивный подход».

Международный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» впервые был проведен в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург. В этот раз матчи пройдут на кортах КСК «Арена».

Появилось свободное время

Сезон-2025 у Медведева получился непростым. Россиянин завершил его на 13-м месте рейтинга ATP, выиграл лишь один титул — на турнире ATP 250 в Алма-Ате (Казахстан) — и впервые с 2018 года пропустил Итоговый. По ходу года он даже сменил тренера. Зато теперь появилось время для выступления на родине.

В общей сложности Даниил участвовал в турнирах в Петербурге пять раз и даже побеждал — в его активе титул St. Petersburg Open 2019: в финале он разгромил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1).

В 2020-м Медведев уступил американцу Райли Опелке во втором раунде (6:2, 5:7, 4:6) и с тех пор в России не играл. Выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» станет для теннисиста дебютным.

Успел отдохнуть

На корты в Петербурге Медведев должен вернуться свежим и отдохнувшим: после вылета с «мастерса» в Париже он успел съездить с семьей на Мальдивы, откуда активно делился фотографиями и видео в соцсетях.

Благодаря этому фанаты узнали, что к новому сезону теннисиста готовит его трехлетняя дочь Алиса — Даниил показал подписчикам милый видеоотчет с тренировки.

Помимо главного хобби папы, среди активностей на курорте были велопрогулки и шахматы.