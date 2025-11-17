Видео
17 ноября, 13:30

Даниил Медведев впервые за пять лет сыграет в России. Примет участие в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге

Медведев сыграет на петербургском турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
Максим Слекишин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Не выступал на родине с 2020 года.

Российский теннисист Даниил Медведев впервые за пять лет выступит на родине — станет участником командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге.

Этот год он завершил на 13-й строчке в рейтинге ATP и пропустил Итоговый турнир, зато теперь порадует наших болельщиков. Матчи пройдут 29 и 30 ноября.

«Громкий анонс»

О том, что Даниил Медведев сыграет в России, стало известно 17 ноября — с соответствующим заявлением выступили организаторы петербургского турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

«Максимально громкий анонс для понедельника! Главная звезда российского тенниса выйдет на центральный корт «Трофеев Северной Пальмиры» за команду «Сфинксы», — говорится в публикации.

Вместе с Даниилом выступят Карен Хачанов, Вероника Кудерметова и Юлия Путинцева. Капитаном станет Мансур Бахрами. Теннисисты сразятся со «Львами», за которых сыграют Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер. Капитан — Янко Типсаревич.

Имя четвертого участника «Львов» пока не разглашается. Ожидалось, что в Петербурге выступит девятая ракетка мира Мирра Андреева, но она во второй раз подряд пропускает соревнования. Годом ранее россиянка не участвовала из-за американского спонсора, который, по словам организаторов, отказался «проявить конструктивный подход».

Международный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» впервые был проведен в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург. В этот раз матчи пройдут на кортах КСК «Арена».

Карен Хачанов и&nbsp;Вероника Кудерметова.Хачанов и Кудерметова сыграют в Санкт-Петербурге. Кого из звезд ждать в Северной столице?

Появилось свободное время

Сезон-2025 у Медведева получился непростым. Россиянин завершил его на 13-м месте рейтинга ATP, выиграл лишь один титул — на турнире ATP 250 в Алма-Ате (Казахстан) — и впервые с 2018 года пропустил Итоговый. По ходу года он даже сменил тренера. Зато теперь появилось время для выступления на родине.

В общей сложности Даниил участвовал в турнирах в Петербурге пять раз и даже побеждал — в его активе титул St. Petersburg Open 2019: в финале он разгромил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1).

В 2020-м Медведев уступил американцу Райли Опелке во втором раунде (6:2, 5:7, 4:6) и с тех пор в России не играл. Выступление на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» станет для теннисиста дебютным.

Успел отдохнуть

На корты в Петербурге Медведев должен вернуться свежим и отдохнувшим: после вылета с «мастерса» в Париже он успел съездить с семьей на Мальдивы, откуда активно делился фотографиями и видео в соцсетях.

Благодаря этому фанаты узнали, что к новому сезону теннисиста готовит его трехлетняя дочь Алиса — Даниил показал подписчикам милый видеоотчет с тренировки.

Помимо главного хобби папы, среди активностей на курорте были велопрогулки и шахматы.

8

  • Иванов Иван

    И чего? Кому он нужен? Да еще и в Питере. В Иркутске,Чите еще кто и пошел бы ,именно на него посмотреть.

    17.11.2025

  • _Mike N_

    Зато теперь появилось время для выступления на родине. - на своей новой Родине, в Монако, Даня выступает каждый год !

    17.11.2025

  • Футболист Сапогов

    К кому нам?))) Джин ты же пиндосовский прихвостень))) К нам))) Пускаешь?)))

    17.11.2025

  • hottie

    Наверное призовые шикарные и время есть, поэтому и припрется.

    17.11.2025

  • Сергей Иванов

    Тыщу лет бы его здесь не видеть.

    17.11.2025

  • Dreamlike

    Заставили похоже

    17.11.2025

  • Djin Ignatov

    Молодец ! Напоминай нам ВСЕМ , хотя бы раз в 5 лет что ты русский и можешь себе позволить приехать к нам в страну ! Этого дорогого стоит нашим соотечественникам что ты родился и жил какое то время у нас ! И постарайся не обижать нас и НИГДЕ не говорить , что жить в нашей стране ты и твои дети не будут НИКОГДА ! Балуй нас Русских , такими вот приездами , хоть в следующие разы они будут становиться все реже и реже ! Понимаем что Европа для тебя ВСЕ , но и порадуй иногда се6я карасиком , которого ты возможно выйдешь на реку , с удочкой его поймать ! Не верю !!! Все таки у тебя что то должно остаться от русского !

    17.11.2025

  • взять все и поделить

    Сезон-2025 у Медведева получился непростым. ________________________ В Золотой Фонд политкорректности и толерантности)

    17.11.2025

