На Медведева нашло затмение в Турине. Россиянин потерял самообладание на старте ATP Finals

Даниил штамповал двойные, расколошматил ракетку, собирался принимать ручкой и проиграл Тейлору Фритцу.

ATP Finals 2024. Турин, Италия

Группа Илие Настасе. Первый тур.

Тэйлор Фритц (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 6:3

Россиянин Даниил Медведев с поражения от американца Тейлора Фритца начал Итоговый турнир ATP в Турине. Причем по ходу встречи в концовках первого и второго сета на Медведева находило затмение — он терял самообладание, сорил ошибками и вообще вытворял очень странные вещи.

Самый старший из участников

Медведев, как известно, попал в группу Илие Настасе к итальянцу Яннику Синнеру, австралийцу Алексу де Минауру и Фритцу. При этом после Masters в Париже, несмотря на поражение в столице Франции в стартовом матче от австралийца Алексея Попырина, он только поднялся в рейтинге — стал четвертой ракеткой мира. Так высоко, кстати, в теннисной иерархии Даниил не забирался почти полгода, с 20 мая 2024 года, когда не сумел защитить очки за титул в Риме и опустился на пятую строчку.

На сей раз Медведеву во многом помог отказ от игры в конце сезона знаменитого Новака Джоковича — в прошлом году серб сделал победный дубль в Париже и на ATP Finals, а на сей раз не выходил на корт после выставочного «Шлема шести королей» в Эр-Рияде. От поездки в Париж он отказался достаточно давно, а на днях подтвердил, что не выступит в итоговом чемпионате, где завоевывал титул на протяжении двух предыдущих сезонов. 37-летний Джокович сослался на проблемы со здоровьем, хотя, не исключено, просто решил сконцентрироваться на восстановлении и подготовки к следующему сезону.

Таким образом, именно 28-летний Медведев на своем шестом ATP Finals стал самым возрастным участником. Хотя вряд статус главного ветерана супертурнира в Турине его особо тревожил. Куда больше его наверняка волновали вопросы по поводу состояния правого плеча (оно немного беспокоило его на протяжении последних недель) и игрового тонуса: за последний месяц после вылета в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае от Синнера он сыграл только два матча — в четвертьфинале «Шлема шести королей» взял только три гейма у все того же Янника и уступил на тай-брейке решающего сета Попырину в Париже.

Зато в его пользу говорили успехи на Итоговом турнире — титул в 2020-м в Лондоне, выход в финал в 2021-м и в полуфинал в 2023-м уже в Турине. Его первый соперник на групповом этапе Фритц прежде играл на ATP Finals только раз — в 2022-м, но дошел тогда до полуфинала, уступив на двух тай-брейках Джоковичу. В конце осени он не блистал, зато в начале сентября добрался на US Open до своего первого в карьере финала турнира «Большого шлема» и сейчас занимает пятую строчку в рейтинге сразу за Даниилом.

Между собой Даниил и Тейлор прежде встречались всего один раз (наш теннисист в 2022 году выиграл в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати 7:6, 6:3), что россиянин с учетом их долгого пребывания на ведущих позициях в туре Медведев назвал «просто безумием». Фритц перед встречей с Даниилом заявил, что против россиянина очень неудобно играть, поскольку тот благодаря своей манере игры и технике ударов замедляет темп матча и обходится без сильного вращения и не поднимает мяч высоко над сеткой. Таким образом, соперникам приходится самим разгонять мяч и нагнетать темп, а это удается далеко не всегда.

Тейлор Фритц. Фото Global Look Press

Неудачное жонглирование и попытка приема ручкой

Начало первого сета подтвердило очевидное — корты в Турине по-прежнему очень быстрые. Если Фритц или Медведев подавали первым мячом, то это было практически гарантией выигранного розыгрыша — когда мяч возвращался принимающим, то подающий получал позиционное преимущество и брал свое. Тем не менее борьба шла. И в стартовом гейме на подаче Тейлора, и в следующем на подаче Даниила счет был 15:30. Впрочем, до брейк-пойнтов не доходило. Да и до «ровно» соперники впервые добрались в шестом гейме во многом благодаря двум двойным от Медведева. Но затем россиянин все же собрался и сделал счет 3:3. В следующем гейме и Фритц дошел до «ровно» и также удержал подачу. В целом в этой фазе игры Тейлор чуть лучше подавал, а Даниил действовал более креативно, в том числе ставя соперника в тупик укороченными.

Казалось, партия спокойно движется к тай-брейку. В том числе и в десятом гейме, когда Даниил при 4:5 подавал и благодаря эйсу вел 30:15. Но после этого на него как раз нашло затмение — американцу даже не пришлось ничего делать, чтобы получить в подарок сет. Медведев просто взял и сделал три (всего в сете их набралось семь) двойные подряд, отдав подачу и партию. После чего в гневе расколошматил ракетку.

Похоже, ход развития событий немного шокировал даже американца — в начале второй партии он немного потерял концентрацию, позволив Даниилу впервые добраться до брейк-пойнтов уже в первом гейме. Подача у Тейлора начала сбоить, шансы взять ее были, вот только Медведев ими не воспользовался. Как, впрочем, не реализовал он брейк-пойнт и в третьем гейме, по ходу которого Фритц еще и умудрился порвать шнурки на кроссовке. В следующем гейме уже Медведев едва не проиграл подачу, но при счете 15:40 вовремя включил подачу.

Однако в следующем гейме на подаче Даниила, что называется, рвануло. Россиянин вел 30:15, вроде бы контролировал ситуацию. Однако вновь доигрался до брейк-пойнта, где в принципе все делал правильно, грамотно атаковал. Фритц сорвал ответный удар, но мяч каким-то непостижимым образом «свечой» залетел-таки в район задней линии, сделав брейк. И это взбесило Медведева — он швырнул ракетку к фону, затем стал портить ею оборудование, за что получил штрафное очко в следующем гейме.

Фото Global Look Press

Дальше россиянин пустился во все тяжкие — стал по нескольку раз подбрасывать ракетку и ронять ее между розыгрышами, а при 40:0 на подаче соперника под свист трибун даже встал на прием, держа ракетку ручкой вперед. И хотя принял он нормально, выиграть розыгрыш не сумел. Вскоре он чуть пришел в себе, взял свою подачу при 2:5, но затем американец уверенно подал на матч.

Поражение, да еще и в двух сетах, заметно уменьшило шансы Медведева на выход из группы, но впереди матчи с де Минауром и Синнером — надо перезагрузиться и продолжать борьбу. В понедельник турнир матчем с Александром Зверевым из Германии начнет еще один россиянин Андрей Рублев. Также в группе Джона Ньюкомба сыграют испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.