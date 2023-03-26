Медведев заиграл как Алькарас. Россиянин развлек себя укороченными на старте турнира в Майами

Даниил вышел в третий круг «мастерса» и первым в сезоне достиг отметки в 25 побед.

«Мастерс». Индиан-Уэллс (США). Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбаллес Баэна (Испания) — 6:1, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 14) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 3:6, 6:3

Даниил Медведев вновь вернулся на победную волну. Лидер российского тенниса уверенно стартовал на «мастерсе» в Майами, в матче второго круга отдав испанцу Роберто Карбаллесу Баэне всего три гейма. Причем на быстрых кортах Майами он явно чувствует себя гораздо комфортнее, чем на медленном харде Индиан-Уэллса.

Экономия сил

Медведев с начала февраля играл заметно больше своих конкурентов. Что и неудивительно, на четырех своих последних турнирах он провел максимально возможное количество встреч — 20, выиграв титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае и дойдя до финала в Индиан-Уэллсе. Там, правда, он был, можно сказать, разгромлен Карлосом Алькарасом (3:6, 2:6). Но, как известно, поражения порой даже полезнее побед. Поскольку позволяют посмотреть на свою игру более критически, проделать работу над ошибками, добавить что-то новое. Медведев, в частности, решил пересмотреть свое отношение к укороченным ударам, которыми его буквально замучил Алькарас.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

В игре с Карбаллесом Баэной россиянин чаще, чем в предыдущих матчах года, использовал этот удар. И в основном весьма успешно, в то время как сам часто добегал до укороченных испанца и брал розыгрыши. Как выяснилось, на тренировках в Майами Медведев довольно много тренировал укороченные. «После финала с Карлосом я решил чаще использовать этот удар. На самом деле я всегда любил укороченные, но знаю, что это оружие, которое не буду использовать по 50 раз за матч. Обычно мне хватает пяти за игру. Мне нравится удар, но он весьма сложен, надо быть уверенным в нем. Обычно я оцениваю свое умение в этом компоненте на 7-7,5 из 10, но сегодня поставил бы себе 8,5. Но, конечно же, стремлюсь к идеалу», — с улыбкой рассказал Медведев в интервью официальному сайту ATP после игры.

Что касается самой встречи, то помимо укороченных Даниил использовал, конечно же, и другие приемы. На быстрых кортах Майами его атаки действительно выглядели куда острее, чем в Индиан-Уэллсе. О чем свидетельствует 18 виннерсов за 15 геймов и всего час и три минуты игры. Кстати, столь легкая победа весьма полезна для россиянина с учетом его напряженного графика в нынешнем сезоне. Достаточно сказать, что на старте в Майами он первым в ATP-туре достиг отметки в 25 побед за 2023 год. При этом не стоит забывать, что между американскими «мастерсами» Медведев вместе с Рублевым летал в Мексику на выставочный матч. Так что в общей сложности с его учетом он провел уже 29 игр в нынешнем сезоне. Просто для сравнения: за весь 2022-й россиянин сыграл всего 64 встречи, одержав 45 побед. Так что сейчас он идет с заметным опережением прошлогоднего графика.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Подходящие корты

Не исключено, что в Майами Медведев также сумеет показать очень хорошие результаты. По поводу возможного титула или выхода в финал говорить пока рановато. Но ругаться на покрытие кортов, как он это неоднократно делал в Индиан-Уэллсе, Даниил, по его заверениям, явно не собирается. Никакого харда, похожего на грунт, — только настоящий быстрый хард, на котором и подача, и удары Медведева по углам и под заднюю линию весьма эффективны. Да и вообще в Майами ему очень даже нравится.

На высоком уровне остается и уверенность россиянина в себе. «Сумел вернуться в ту зону, в которой не находился в 2022-м, когда мне явно не хватало стабильности. Мог в течение одного турнира провести несколько хороших игр, однако затем вдруг в одной конкретной встрече играл плохо. В последние пару месяцев мне удавалось избежать подобных спадов. Даже не знаю причины возвращения такой стабильности, но очень хочу продолжить в том же духе», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Перспективной выглядит и турнирная сетка для Даниила. Так, вплоть до четвертьфинала на его пути вообще нет «сеяных», поскольку во втором круге дружно вылетели японец Йосихито Нисиока, австралиец Алекс де Минаур и итальянец Маттео Берреттини. Так что в третьем круге Медведев сыграет с Алексом Молчаном из Словакии, а в четвертом круге в случае победы — с французом Кентеном Гали или Маккензи Макдональдом из США. При всем уважении к этим теннисистам, Медведев при отсутствии форс-мажоров просто обязан выходить в четвертьфинал. А там и до финала будет не так и далеко. Добавим, что в случае завоевания титула в Майами и не самой удачной игры норвежца Каспера Рууда россиянин начнет грунтовый сезон уже четвертой ракеткой мира. Лидерство в чемпионской гонке ему принесет даже просто выход в финал.