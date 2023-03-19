«Просто рад, что не проиграл». Медведеву понадобилось восемь матчболов для выхода в финал в Индиан-Уэллс

Россиянин дважды не подал на матч против Фрэнсиса Тиафо, но все равно продлил выигрышную серию до 19 встреч.

«Мастерс». Индиан-Уэллс (США). Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 7:5, 7:6 (7:4)

Невероятная победная серия Даниила Медведева продолжается! В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс российский теннисист продлил ее уже до 19 матчей, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо. Причем в отличие от предыдущих встреч обошелся без травм и психологических срывов. Хотя обстоятельства буквально заставляли Даниила нервничать — он дважды не подал на выход в финал, не реализовав в общей сложности семь матчболов. Но не расклеился, эйсом поставив на тай-брейке второго сета эффектную точку.

Полезные три дня

В игре третьего круга с Ильей Ивашко Медведев ругал слишком медленные корты, в матче четвертого круга против Саши Зверева продолжил обвинять покрытие во всех грехах, да еще и подвернул голеностоп. Во время четвертьфинального поединка с Алехандро Давидовичем Фокиной он порезал палец на руке. Но восстановиться россиянину помогло турнирное расписание — благодаря ему Даниил между четвертьфиналом и полуфиналом получил без малого три дня отдыха. И во встрече с Тиафо выглядел совершенно здоровым — врача на корт не вызывал, не прихрамывал, бегая как заведенный, да и на руку не жаловался.

История личных встреч Медведева и Тиафо также настраивала на позитивный лад — Даниил выиграл все четыре предыдущих матча, отдав лишь один-единственный сет. Кстати, в прошлый раз эти соперники встречались в 2021 году не где-нибудь, а в Майами — тогда в четвертом круге россиянин победил довольно легко 6:4, 6:3. Хотя за последнее время Тиафо заметно прибавил, он рвется в топ-10 рейтинга ATP, обыгрывает очень сильных соперников, пластичен и фантастически сильно бьет по мячу.

Смутило ли это Медведева? Совершенно не смутило. Вообще по ходу всей встречи россиянин мог ошибаться, не реализовывать свои шансы, но при этом дисциплинированно не давал волю негативным эмоциям, не махал руками, не бросал ракетки, даже не обзывал грунтом медленный хард. И был вознагражден за такое самообладание.

Невозмутимый Лейвер

Поводов сорваться, между тем, у россиянина было предостаточно. В стартовом сете при счете 2:2 Тиафо отыграл тройной брейк-пойнт, удержав свою подачу. Конечно, Медведев этому не обрадовался, однако продолжил методично брать геймы на своей подачи и ждать нового шанса от нестабильного соперника. И шанс представился в 11-м гейме, когда пусть немного корявым ударом в розыгрыше у сетки Даниил отправил мяч в открытую соперником часть корта. Сделав ключевой брейк первой партии, россиянин затем уверенно, под ноль, забрал подачу, а с ней и стартовый сет.

После чего сразу же сделал заявку на выход в финал, взяв подачу американца на старте второго сета. Медведев продолжал бомбардировать соперника неудобными ударами без скорости, тот в ответ пробовал при первой возможности бежать к сетке. До поры до времени такая тактика не работала, хотя в бойцовских качествах Фрэнсису было не отказать. В пятом гейме при 1:3 он спас двойной брейк-пойнт, После чего возникли первые большие проблемы на подаче Медведева — россиянину пришлось в свою очередь отыгрывать брейк-пойнт.

Затем на подаче Тиафо было 3:5 и 15:40 с прекрасными шансами для Даниила. Но в те моменты американец в том числе авантюрными выходами в сетке сумел спасти гейм, отыграв суммарно три матчбола. Публика и сам Фрэнсис немного воодушевились, а когда Медведев вдруг проиграл свою подачу, завершив гейм двойной ошибкой, стадион взревел от восторга. Хотя самый почетный гость — легендарный Род Лейвер выглядел совершенно невозмутимым, за свою теннисную жизнь он наверняка видел и более закрученные сюжеты.

Нервотрепка в концовке

Медведев после этого локального фиаско выиграл семь розыгрышей подряд, взяв под ноль подачу оппонента и поведя 40:0 на своей. Казалось бы, тройной матчбол — ковровая дорожка в финал. Ан нет, вновь у Даниила возникли проблемы. Где-то небрежность, где-то кураж Тиафо, где-то давление трибун — и тройной матчбол испарились, а затем и еще один, седьмой по счету. Тиафо героически добрался до тай-брейка, американские болельшики неистовствовали.

Однако Медведева это не сломало, как и по-дурацки проигранный первый розыгрыш 13-го гейма. Внезапно заработала подача, да и прием включился — при счете 3:1 Даниил шикарнейшим ударом справа по линии буквально шокировал Фрэнсиса. Вскоре счет стал 5:1 в его пользу, но и здесь без нервотрепки не обошлось, преимущество сократилось до минимума перед двумя подачами Медведева. К счастью, на сей раз россиянин не дрогнул, подал превосходно, завершив полуфинал эйсом.

«Концовка получилось безумной, вел 6:5, 40:0, а когда стало равно, я занервничал, меня начало зажимать, начал думать об упущенных шансах, но все равно продолжил играть достаточно хорошо. Признаюсь, эйс на матчболе стал настоящим облегчением. Я просто рад, что мне удалось не проиграть этот полуфинал», — прокомментировал в интервью на корте Медведев.

«Вообще я стал играть лучше и лучше, особенно когда подвернул лодыжку. Пусть это и не лучшее покрытие для моей игры. Возможно, на других кортах я действовал бы увереннее, но мы никогда это не узнаем. Как бы то ни было, надеюсь, в финале сумею показать лучший теннис», — добавил россиянин. В решающей игре в ночь с воскресенья на понедельник он сыграет с лучшим во встрече Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Отметим, что Медведев добрался до финала «Мастерса» впервые с лета 2021 года и может стать первым с 2016 года (тогда это удалось Энди Маррею) теннисистом, выигравшим четыре турнира за пять недель.