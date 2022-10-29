Медведев безупречен в Вене. Россиянин усмирил Димитрова и вышел в финал

Даниил пока не отдал соперникам на турнире в Австрии ни сета.

Турнир ATP Vienna Open

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:2

Даниил Медведев продолжает уверенно идти к титулу турнира в Вене. В полуфинале россиянин спокойно разобрался с Григором Димитровым из Болгарии. Пока на этой неделе Медведев не отдал соперникам ни одного сета.

Прежний Медведев возвращается?

Такое ощущение, что к нам возвращается тот Даниил Медведев, которого мы привыкли видеть осенью. Именно в этой части сезона россиянин обычно проявляется сильнее всего. Но в 2022-м у экс-первой ракетки мира пока все складывается не так гладко, как в предыдущем году.

На турнир в Вене Медведев заявился, только-только залечив травму, которую получил в матче против Новака Джоковича на турнире в Казахстане. Возвращение складывается неплохо. В двух сетах обыграны Николоз Басилашвили, Доминик Тим и Янник Синнер. Этих соперников не назвать проходными.

31-летний болгарин Димитров уже не выглядел серьезным конкурентом для сегодняшнего Медведева. Хотя неделя Григора тоже складывалась хорошо. Так из розыгрыша он выбил третьего «сеяного» на турнире Андрея Рублева.

Счет личных встреч перед матчем был в пользу Медведева: 3:2. Однако последняя победа на счету Димитрова: в прошлом сезоне болгарин был сильнее в Индиан-Уэллсе — 4:6, 6:4,6:3. Нынешний матч был первым в их истории, когда Медведев и Димитров играли между собой в помещении.

Россиянин был терпеливее

Димитров в этом матче был собой: мощно подавал и временами неплохо чувствовал себя у сетки. Россиянин постепенно к этому приспосабливался, все больше забирая очков у соперника на его подаче. Свои же геймы Даниил брал достаточно спокойно, делая работу над ошибками по ходу игры. Так в четвертом гейме он уже второй раз за матч сделал двойную, но затем выдал три эйса подряд.

Медведев играл терпеливее соперника. В долгих разменах он не форсировал события, дожидаясь либо хорошего шанса для атаки, либо ошибки болгарина. В пятом гейме первого сета при счете 2:2 терпение дало плоды: Даниил заработал брейк-поинт и реализовал его в долгом размене.

Нельзя сказать, что Димитров не старался. Болгарин играл моментами героически. При счете 5:3 Григор ушел с сетбола, а один из мячей просто выцарапал со своего корта: он споткнулся, когда бежал к сетке, и уже сидя умудрился перекинуть на сторону Медведева. Но партия осталась за россиянином — 6:4.

Второй сет очень напоминал первый. Димитров пытался играть агрессивнее, чтобы не уходить в долгие размены, иногда вдохновенно играл у сетки, но все это были эпизоды. На дистанции Медведев был лучше и точнее.

Даниил вообще ничего позволял сопернику на своей подаче: за первые три гейма он отдал только одно очко. При этом на геймах Димитрова россиянин всегда цеплялся, и первый брейк он снова сделал при счете 2:2. Больше болгарину в этом матче ловить было нечего. Как итог — 6:4, 6:2.

Ждем второй титул в сезоне

В нынешнем сезоне у россиянина совсем не складывается игра в финалах. В 2022-м он четыре раза бился в титульном матче, но выиграть смог только однажды:

— Australian Open — поражение от Рафаэля Надаля;

— ATP-250 в Хертогенбосхе — поражение от Тима ван Рейтховена;

— ATP-500 в Галле — поражение от Хуберта Хуркача;

— ATP-250 в Лос-Кабосе — победа над Кэмероном Норри.

Будем считать, что победой в Мексике Медведев снял проклятие финалов ATP. Один титул за год — это очень мало для теннисиста такого уровня, даже с учетом пропуска почти всего травяного сезона и травм. В прошлом году россиянин выиграла четыре финала, в том числе на US Open.