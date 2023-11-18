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Сегодня, 09:00

Синнер — неудобный соперник для Медведева? Что ждать от полуфинала Итогового турнира

Медведев сыграет с Синнером в полуфинале Итогового турнира ATP
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Итальянец выиграл два последних матча у россиянина, но не все так однозначно.

В полуфинале Итогового турнира ATP россиянин Даниил Медведев 18 ноября не ранее 16.30 по московскому времени сыграет с 22-летним итальянцем Янником Синнером, который в нынешнем сезоне наконец-то начал оправдывать многочисленные авансы. Мало того, Синнер после серии поражений в матчах с россиянином сумел в двух последних встречах обыграть Медведева. Неужели он превратился в неудобного соперника для Даниила? И каковы у нашего теннисиста шансы на выход в полуфинал?

Работа над выносливостью

О том, что Янник фантастически талантлив, все знают уже давно. В том числе и в России. В 18 лет, еще находясь за пределами топ-100, Синнер по wild card сыграл на турнире в Санкт-Петербурге и, хотя уступил в первом круге Михаилу Кукушкину из Казахстана, произвел на корте весьма приятное впечатление. Спустя несколько недель Янник выиграл молодежный Итоговый в Милане, сезон 2020 года завершил в топ-40, а в 2021-м пробился в топ-10 и даже поучаствовал в ATP Finals, где в тяжелейшем матче (8:10) на тай-брейке решающего сета уступил Медведеву и обыграл Хуркача.

Даниил Медведев. Медведев избежал встречи с Джоковичем. Россиянин сэкономил силы перед полуфиналом Итогового турнира

В качестве следующего шага от Синнера ждали прорыва в топ-5, но в прошлом сезоне этого не случилось. Напротив, Янник отступил, пусть и сыграл два ярких пятисетовых четвертьфинала на «Больших шлемах» — против серба Новака Джоковича на Уимблдоне и испанца Карлоса Алькараса на US Open. И пусть обе игры итальянец проиграл, продемонстрировал свой потенциал. Пожалуй, на тот момент Синнеру не хватало физической подготовки, выносливости — Янник в обеих встречах вел по сетам и все же уступал. В начале сезона физподготовка также подводила итальянца — в феврале в Роттердаме в титульном матче он взял стартовую партию у Медведева, но затем посыпался. А в Майами после трехчасового полуфинального триллера с Алькарасом не успел восстановиться к финалу с Даниилом и довольно легко уступил. В пятисетовых матчах на «Больших шлемах» он уступал соперникам, которые ему вполне по силам, — греку Стефаносу Циципасу на Открытом чемпионате Австралии, Александру Звереву из Германии — на US Open.

Янник Синнер.
Фото Reuters

Янник на победной волне

При этом Синнер никогда не скрывал, что по максимуму работает над своей функциональной подготовкой, много занимается в тренажерном зале, наращивая мощь и выносливость. Известный австралийский тренер Даррен Кэхилл, с середины прошлого года входящий в команду итальянца, особо отмечал его профессионализм и отношение к работе. Янник действительно не похож на Алькараса, взлетевшего на теннисный олимп буквально за несколько месяцев. Он из тех, кто поднимается на вершину куда медленнее, постепенно. Тем не менее плоды его трудов во второй половине 2023-го наконец-то стали заметны. На данный момент он занимает рекордное для себя четвертое место в рейтинге, и это, судя по всему, не предел.

«Всегда говорю, что в 22 года можно только прибавлять и учиться. В этом году мы наладили хороший процесс, поскольку много тренировались во время турниров. Несколько соревнований и вовсе пропустили, чтобы потренироваться, прибавить в «физике». Это помогло мне подойти к концовке сезона свежим — и физически, и психологически», — заметил он на одной из пресс-конференций в Турине.

Даниил Медведев после матча с&nbsp;Александром Зверевым в&nbsp;Турине 15&nbsp;ноября. «Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире

Синнер после Уимблдона выиграл 22 матча из 25 (отказ от матча в Париже не в счет), причем завоевал сразу три титула — дебютный «мастерс» в Канаде, а также два ATP 500 — в Пекине и Вене. А в концовке сезона у него и вовсе 16 побед в 17 встречах. Причем на двух последних турнирах в решающих матчах он побеждал как раз Медведева, которому проиграл до этого шесть раз подряд. «Спасибо, что сделал меня намного лучше. Мы очень много тренировались, чтобы тебя обыграть», — заявил Даниилу итальянец после выигрыша в столице Китая. Он, кстати, ведет по личным встречам у Алькараса — 4:3, а на днях в Турине размочил счет в противостоянии с Джоковичем — теперь Янник уступает не 0:3, а 1:3. В общем, сейчас об итальянце говорят как о будущей первой ракетке мира. Но так ли он неуязвим?

Теннисист Янник Синнер.
Фото AFP

Конечно же, у Синнера остаются пробелы в игре. Да, он прибавил в обмене ударами на задней линии, но при этом все еще часто ошибается при выходах к сетке, что порой использовал в Вене Медведев. Янник играет чисто и мощно, но все же порой ему не хватает креатива Алькараса, Медведева и Джоковича. Да и «физика», несмотря на прогресс, все же порой дает сбои. В частности, в заключительной встрече группового этапа против датчанина Хольгера Руне у Синнера во втором сете побаливала спина. Так что цель Медведева — постараться загонять Янника, заставить его устать и при этом самому выдержать максимально затратный теннис. Да, это непросто, но все же не кажется невозможным.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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