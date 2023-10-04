«На третий раз повезло». Медведев уступил титул в Китае

Россиянин не пополнил коллекцию новым трофеем.

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале турнира China Open категории ATP 500 в Пекине. Россиянин уступил итальянцу в двух сетах на тай-брейках — 6:7 (2:7), 6:7 (2:7).

Медведев на пекинском харде дошел до восьмого титульного матча в этом сезоне (пять трофеев) и третьего — против Синнера. Даниил в крутом полуфинале обыграл Александра Зверева, с русским немцем он встретился в пятый раз за год и в 17-й за карьеру (4-1 и 10-7). Янник накануне оставил без финала Карлоса Алькараса.

«Даже не знаю, что лучше — проиграть в финале или раньше»

27-летний Медведев завоевал 20 титулов на 20 разных турнирах и мог взять приз в новом городе. Даниил на пути к финалу в Пекине сказал, что знаком с таким раскладом, но ему хотелось бы на этом не заканчивать и за карьеру стать чемпионом всех важнейших соревнований на харде. Теперь главный специалист тура по харду не играл в финалах ATP 500 на таком покрытии только в двух городах — в Базеле и Акапулько.

Медведев провел в Пекине первый турнир после финала US Open-2023. Экс-первая ракетка мира, третий номер рейтинга ATP приехал в Китай впервые за четыре года. Чемпион Шанхая-2019 перед переездом на этот «мастерс» прервал свою победную серию в азиатской стране. Даниил после такой игры ожидаемо выглядел разочарованным, но порадовал публику двумя словами на китайском — сказал приветственное «нихао» в начале выступления и произнес «шеше» в заключительной части с благодарностью болельщикам.

«Хочу поздравить Янника и его команду. На третий раз повезло, — сказал Медведев с ухмылкой о третьем финале с Синнером в сезоне. — Это наш третий финал в этом году, и ты взял этот титул, смог выиграть этот классный матч. Ты невероятный игрок, проводишь потрясающий сезон. Надеюсь, у нас будет еще много финалов на больших турнирах вроде этого. Думаю, ты будешь сражаться за большее число титулов. Мои поздравления».

«К сожалению, не вижу мою команду. Даша, Жиль, большое спасибо за все. — Даниил развернулся и попытался разглядеть среди множества отдельных боксов на нижнем ярусе арены ложу с тренером Жилем Сервара и супругой Дарьей. — Мы терпеть не можем уступать. Даже не знаю, что лучше — проиграть в полуфинале или четвертьфинале или в финале. Потому что после поражения в финале тебе нужно что-то говорить, стоять здесь на сцене и все такое. Наверное, все же лучше дойти до финала, чем вылететь раньше. Спасибо большое моей команде, семье, всем за поддержку по всему миру. Отличный турнир, сложный матч сегодня, я постараюсь быть лучше в следующий раз».

«Спасибо всем организаторам, директору турнира. Вам пришлось непросто, в предыдущие сезоны турнир отменялся и переносился на следующий год. И теперь вы сделали все на таком уровне, с такими участниками, отличная работа, — добавил россиянин о возвращении большого тенниса в Китай после пандемии. — И я знаю не так много китайских слов, но — спасибо, ребята. Вы невероятные, отлично поддерживаете нас даже на тренировках. Мы не могли играть здесь четыре года, уверен, вы все скучали. Рад быть здесь и надеюсь увидеться в следующем году».

Даниил Медведев после финала с Янником Синнером. Фото Reuters

«Спасибо, что позволил мне выиграть хотя бы один матч»

22-летний Синнер перед этой средой уступал Медведеву по личным встречам 0-6. В этом году Янник проиграл россиянину в решающих матчах в Роттердаме и Майами, когда Даниил после Australian Open собрал серию из пяти подряд финалов с четырьмя титулами. Тогда итальянец оценил выступление соперника на харде и предложил последить за его успехами на грунте — и «глина» стала для того чуть менее нелюбимой после триумфа на «мастерсе» в Риме.

Синнер в Пекине нанес Медведеву первое поражение и оставил без нового трофея — с «тарелкой» и смешной игрушкой. Россиянин на время совместного фото положил ее в чемпионский кубок, но затем не забыл забрать, когда после речей и награждения на корте оставил соперника позировать в одиночестве. Итальянец взял девятый титул в карьере (третий в этом году), теперь ворвется в топ-5 рейтинга и станет четвертой ракеткой мира.

«В первую очередь спасибо, Даниил, за то, что позволил мне выиграть хотя бы один матч, — улыбнулся Синнер в начале чемпионской речи и обернулся к россиянину. — У нас были очень сложные битвы, особенно в этом году. Как ты сказал, на третий раз мне повезло. Но главное — спасибо тебе за то, что делаешь меня лучше, более сильным игроком. Мы много тренировались, чтобы постараться тебя победить. Спасибо большое тебе, моей команде и всем. Приятно разделить этот момент с вами. Поздравляю тебя и твою команду, вы проделали невероятную работу в этом сезоне. До его конца осталось не так много турниров, надеюсь, мы покажем хорошие результаты».