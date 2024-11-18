Невеликий год великого Медведева

Лучший российский теннисист завершил сезон-2024 поражением от первой ракетки мира Янника Синнера на Итоговом турнире года в Турине (3:6, 4:6). Но год не стал для Даниила провальным.

Медведев без особого блеска провел финальные соревнования года. На групповом этапе ATP Finals 28-летний россиянин выиграл только один матч из трех и в понедельник уступит американцу Тэйлору Фритцу четвертую строчку мирового рейтинга. В сезоне у нашего спортсмена ни одного титула и огромная неудовлетворенность своими результатами. «Не выполнил чуть ли не все цели, которые себе ставил, — заявил Даниил. — И не сказать, чтобы они были огромные. 2024-й научил меня, что все не всегда работает как хочется. И надо заново попробовать в следующем году, может быть, с меньшей самоуверенностью».

Нынешний сезон был для Медведева во многом экспериментальным — он не гнался за деньгами, не разменивался на мелкие турниры, позволял себе отдыхать и заниматься семьей, а также пожертвовал отлаженным графиком ради Олимпиады в Париже. Итог получился не самым впечатляющим — ноль в графе «Трофеи» у Даниила впервые с 2017 года. Например, Андрей Рублев и Карен Хачанов в этом плане оказались удачливее (у каждого — по два). Игровые разочарования «осьминога» сопровождались выходками на корте, что тоже не добавило настроения фанатам первой ракетки России. Однако, если отбросить эмоции, нужно отметить, что красить весь год Медведева черной краской некорректно.

Даниил Медведев. Фото Reuters

На фоне проблем с плечом в активе Даниила — финалы Australian Open и «мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфиналы Уимблдона и «тысячника» в Майами. Медведев пятый сезон подряд финишировал в топ-5 рейтинга АТР, повторив национальный рекорд Евгения Кафельникова. Подавляющее большинство участников мужского тура оказались бы на седьмом небе от таких результатов. Да, россиянин в 2024-м пять раз из шести уступил Синнеру и три из трех — Карлосу Алькарасу. Но разве это стыдно, когда речь идет о главных современных звездах АТР? И проблема в этой ситуации только одна — Даниил приучил, что он на равных бьется с лучшими из лучших. И когда это противостояние складывается не в его пользу, у кого-то это вызывает раздражение.

Конечно, Медведев не становится моложе, и времени полностью раскрыть свой большой талант у него все меньше. Однако говорить о «закате звезды» сейчас нет никаких оснований. В карьере каждого сильного теннисиста случались падения. А нынешняя ситуация с Даниилом — это даже не падение, а скорее «просадка». Если многолетнему лидеру нашего тенниса удастся избежать серьезных повреждений, мы наверняка еще много раз отпразднуем его успехи и напишем о рекордах, которые он установит, — не только о национальных, но и о мировых.