Обладатель «Золотого мяча» променял футбол на теннис. Он играет все лучше и лучше.

Диего Форлан дошел до четвертьфинала крупного ветеранского турнира.

Уругваец Диего Форлан относительно недавно считался одним из лучших футболистов мира. По итогам чемпионата мира 2010 года в ЮАР Диего и вовсе получил «Золотой мяч» как лучший игрок мундиаля, став заодно и лучшим бомбардиром ЧМ-2010. Кроме того, этот яркий форвард дважды становился обладателем «Золотой бутсы». Но сейчас, по окончании профессиональной футбольной карьеры, Форлан решил реализоваться в другом виде спорта, а именно в теннисе, который любит с детства. На днях 45-летний игрок дошел до четвертьфинала крупного ветеранского международного турнира категории MT 1000 в Лиме (Перу), где в трех первых матчах отдал соперникам за шесть партий только девять геймов.

Диего Форлан празднует гол в ворота сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ-2010. Фото Global Look Press

Возвращение в детство

Футбольная карьера Форлана действительно получилась выдающейся. Сам он является топ-футболистом в третьем поколении — его дед по материнской линии Хоан Карлос Корассо и отец Пабло Форлан выигрывали в свое время Кубок Америки, что впоследствии удалось и самому Диего. Правда, Корассо это сделал как тренер, но и игроком он был очень сильным, выступал за национальную сборную Уругвая. А Пабло Форлан поучаствовал в двух чемпионатах мира. Впрочем, сын его в этом плане отца превзошел, сыграв на трех ЧМ — в 2002, 2010 и 2014 годах.

За плечами Диего и успешная клубная карьера, в том числе в аргентинском «Индпендьенте», английском «Манчестер Юнайтед», испанских «Вильярреале» и «Атлетико» из Мадрида, а также в итальянском «Интере». С «МЮ» Форлан стал чемпионом Англии, а в Испании дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, что и приносило ему «Золотую бутсу» — в 2005 году с «Вильярреалом» и в 2009-м с «Атлетико», с которым он также выигрывал Лигу Европы и Суперкубок Европы. На чемпионат мира в ЮАР он поехал уже в весьма зрелом возрасте: на момент старта турнира ему исполнился 31 год.

Тем не менее Диего провел ярчайший турнир, забив пять голов. А его Уругвай добрался до полуфинала, где сперва в напряженном матче уступил Нидерландам 2:3, а затем в бронзовом поединке также 2:3 команде Германии.

Кроме того, на уровне сборных Форлан выиграл и Кубок Америки-2011, сделав дубль в финале. Всего за сборную Уругвая он провел 112 матчей, забив 36 голов. Карьеру в сборной он завершил после ЧМ-2014 в Бразилии. А на клубном уровне поиграл еще четыре года. Его последним местом работы в качестве футболиста был гонконгский клуб «Китчи» в 2018-м. Диего попробовал заняться тренерской карьерой, но в уругвайских «Пеньяроле» и «Атенесе» особо себя не проявил. Зато на футбольной пенсии он, можно сказать, вернулся в детство, возобновив игру в теннис.

Помимо большого тенниса Форлан увлекается и падел-теннисом. Фото из соцсетей Диего Форлана

Диего прибавляет и побеждает

«Мой отец ушел из футбола и в 41 год начал играть в теннис. Вот как я познакомился с этой игрой. Начал заниматься, когда мне было два года. Потом, конечно, я посвятил себя футболу и частично забросил теннис», — рассказал Форлан после завершения матча против перуанца Хорхе Эрнандеса во втором раунде турнира Masters Tour Международной федерации тенниса (ITF) высокой категории MT 1000 в Лиме. Кстати, считалось, что Диего подавал большие теннисные надежды, но в любом случае вряд ли прогадал — ведь он стал одним из самых ярких нападающих начала XXI века.

Как бы то ни было, в последнее время Форлан увлекается теннисом все более и более серьезно, регулярно тренируясь. В июле 2023-го Форлан сыграл в турнире MT 400 в Монтевидео в категории «35+», добравшись до четвертьфинала. В конце ноября — начале декабря на MT 400 в Пунта-дель-Эсте он уже добрался до полуфинала категории «40+», причем снялся с него при счете 6:4, 4:3 в свою пользу. А в феврале 2023-го уступил в полуфинале MT 400 в Монтевидео в категории «45+».

В этом месяце он повысил ставки, отправившись на MT 1000 в Перу, где на кону было немало рейтинговых очков. И очень лихо прошел в четвертьфинал, уверенно переиграв троих соперников. Причем поверженный им со счетом 6:3, 6:3 чилиец Пабло Рохас-Хольч считается по меркам ветеранского тура очень приличным игроком. В полуфинал левша Диего в одиночке пройти не смог, зато сделал это в паре с 48-летним соотечественником Альбертом Браузе, который входил в топ-1000 рейтинга ATP. Так что сейчас он находится в двух шагах от парного титула в Лиме.

По словам Форлана, он получает большое удовольствие от игры в теннис. Поэтому наверняка продолжит совершенствоваться и, не исключено, постарается стать одним из лучших в своей возрастной категории в мире. Кстати, он отнюдь не одинок — многие футболисты вроде Джастина Клюйверта или Ивана Ракитича в детстве мечтали стать теннисистами. А легендарные Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в юности занимались не только теннисом, но и футболом. Добавим, что несколько лет назад на профессиональном уровне в паре на «челленджере» сыграл знаменитый в прошлом итальянский футболист Паоло Мальдини, пусть и без особого успеха.