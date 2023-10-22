Котов устал раньше теннисного шоумена. Обидное поражение россиянина в финале турнира в Стокгольме

Павел был в двух розыгрышах от дебютного титула.

ATP 250 в Стокгольме. Финал

Гаэль Монфис (Франция) — Павел Котов (Россия) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3

Павел Котов не смог завоевать дебютный титул ATP, пусть и был к этому очень близок. Россиянину совсем чуть-чуть не хватило, чтобы обыграть француза Гаэля Монфиса — яркого и неординарного теннисного шоумена, впечатлившего в финале своей физподготовкой.

Долгожданный прорыв

Котову 24 года, но обратил на себя внимание он, пожалуй, только в нынешнем сезоне. В апреле Павел впервые в карьере пробился в полуфинал турнира ATP в Марракеше (Марокко), затем квалифицировался на «мастерс» в Мадриде. Где, правда, влип в неприятную ситуацию, нецензурно обругав в квалификации свою маму. Впрочем, Котов сразу же после игры (кстати, выигранной) извинился перед своей матерью за явно излишнюю эмоциональность. «Я сам прекрасно понимаю, что плохой пример подал таким отвратительным поведением», — согласился он.

В июне он добрался до четвертьфинала на Мальорке, попутно выбив испанца Алехандро Давидовича-Фокина, в июле поднялся на максимальное для себя 85-е место в рейтинге ATP. В сентябре дал равный бой на турнире в Чэнду будущему чемпиону Александру Звереву из Германии. В общем Котов показывал неплохой теннис, но до большого прорыва все время чего-то не хватало. Это сказывалось и на рейтинге — Котов выбыл из топ-100. На турнире в Стокгольме он вынужден был начинать с квалификации, которую прошел, не отдав ни сета. А в основной сетке провел несколько классных матчей против весьма известных оппонентов. В первом круге на тай-брейке решающего сета Котов обыграл американца Кристофера Юбэнкса, затем справился в двух партиях с итальянцем Лоренцо Сонего, третьим «сеяным» Таллоном Грикспуром из Нидерландов и с сербом Миомиром Кецмановичем, ранее выбившим первого «сеяного» Хольгера Руне из Дании.

При этом игра Котова действительно впечатляла — особенно удар справа. И по линии, и по диагонали, и обратным кроссом он вколачивал мячи около линий или в линии, заставляя оппонентов в отчаянии разводить руками. К примеру, Кецмановича он просто-напросто «забил», не позволив сопернику организовать достойное сопротивление.

Павел Котов. Фото AFP

Силы закончились в третьем сете

«У меня просто нет слов. Очень рад, но, честно говоря, очень устал. С учетом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл «Большой шлем», — не без юмора прокомментировал Котов выход в свой первый в карьере финал на уровне ATP.

Соперник Котова занимал сейчас в рейтинге 140-е место, но это совершенно ничего не значило. Ведь 37-летний Монфис, много пропустивший из-за травм, обладает феноменальным опытом — этот финал стал для него 34-м в карьере! На счету Гаэля, за которого в финале активно болела его украинская супруга Элина Свитолина, было 11 титулов ATP, пусть последний датирован январем 2022-го. Да и сам факт выхода в финал в Стокгольме показывал — французский ветеран сейчас в хорошей форме. Что он и доказал в игре против Котова.

Павел однозначно действовал лучше в первом сете. Свое игровое преимущество он воплотил сперва в брейк в третьем гейме, а затем и в седьмом. Правда, при 5:2 не смог подать на партию, упустив парочку сетболов. Однако при 5:4 все же сумел взять партию. Но во втором сете Монфис прибавил. Пусть француз после розыгрышей тяжело дышал и выглядел обессиленным, это не должно никого вводить в заблуждение. Гаэль всегда кажется уставшим, но при этом бегает за безнадежными мячами и достает их. Доставал он их и на сей раз. Так что Монфису удалось завязать равную борьбу, хотя при 5:5 у Котова был тройной брейк-пойнт или, если хотите, скрытый матчбол. Гаэль отыгрался, а затем на тай-брейке имел двойной сетбол. Реализовать его не удалось, причем Монфис совершил в важный момент двойную ошибку. Тут бы его наказать за такую расточительность, но у россиянина это не получилось — он проиграл следующие два розыгрыша, а с ними и сет.

Гаэль Монфис. Фото AFP

Как показало дальнейшее развитие событий, это был решающий момент матча — Котов ощутимо устал, отдав стартовый гейм двойной ошибкой. Затем при 2:4 россиянин опять проиграл свою подачу. Бросалось в глаза, что Павел уже не так мощно бил по мячу, да и брака совершал побольше. И хотя Котов не позволил сопернику с первого раза подать на титул, сразу затем еще раз отдал свою подачу, а с ней и финальный матч. Конечно же, обидно. С другой стороны, Павел провел свою лучшую теннисную неделю в карьере, а заодно поднимется на рекордное для себя 81-е место в рейтинге. И это неплохой плацдарм для дальнейшего теннисного прогресса.