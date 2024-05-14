Хачанов проиграл один из самых обидных матчей в карьере. Табило нашел свою игру в Риме

Обидчик Джоковича прошел россиянина на двух тай-брейках.

Internazionali BNL d'Italia. ATP 1000. Четвертый круг

Алехандро Табило (Чили) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6 (7:5), 7:6 (12:10)

Третья ракетка России Карен Хачанов вполне может вновь сильно выступить на «Ролан Гаррос». Его игра на грунте в этом сезоне вызывает восхищение. Правда, с сеткой совсем не везет. В Мадриде 27-летний москвич в трех сетах проиграл Яннику Синнеру, а в Риме за 2,5 часа уступил разыгравшемуся Алехандро Табило. 26-летний чилиец, проводящий лучший сезон в карьере, играет в столице Италии на уровне топ-10, а порой и топ-3. Если он продолжит в том же ключе, то вполне может замахнуться и на итоговую победу на «мастерсе».

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Продолжение суперигры

Между собой Карен Хачанов и Алехандро Табило играли в июне 2022 года на турнире АТР в Хертогенбоше. Тогда на траве в 1/16 финала Карен был сильнее в двух сетах — 6:3; 6:3. В этот раз букмекеры рассчитывали на повторение результата, считая Карена очевидным фаворитом этого матча. Однако после победы над Новаком Джоковичем в третьем круге Табило явно был на подъеме. К тому же благодаря этому сенсационному успеху Алехандро стал любимцем болельщиков. В матче с Хачановым он получал сумасшедшую поддержку зрителей.

Это едва не помогло ему в самом начале встречи. В четвертом гейме он заработал сразу четыре брейк-пойнта, но Карен смог отыграться и сравнять счет (2:2). Показалось, что эта локальная неудача надломила Алехандро. Следом он довольно легко отдал свою подачу. Но развить успех у фаворита не получилось. Тут же Табило сделал ответный брейк, исполнив несколько эффектных укороченных. После этого соперники уже не дали усомниться в надежности своей подачи (оба здорово подавали первым мячом) и довели дело до тай-брейка.

В нем Карен сумел выиграть несколько длинных розыгрышей и повести 5:4. Впереди были две подачи Хачанова, но тут Табило включился на полную. Сначала достал практически неберущийся мяч, а потом заставил соперника ошибиться. Так чилиец получил сетбол и тут же реализовал его эйсом.

На старте второй партии Карен повел 30:0 на подаче Табило, но в ответ чилиец сделал два эйса подряд, а затем как-то издевательски легко переиграл игрока топ-20 у сетки. В этот момент Алехандро поймал такой кураж, что его было не остановить. Два следующих гейма он играл на космическом уровне. Красиво укорачивал, попадал в линии слева и справа (3:1).

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Первый четвертьфинал «мастерса»

Впрочем, Карен быстро показал, что его рано списывать со счетов. Закончил тяжелый гейм на своей подаче эйсом, а затем заработал два брейк-пойнта. Табило занервничал, пульнув мяч в аут из середины корта (3:3). Счет сравнялся, но качели продолжились. В следующем гейме подвисла уже подача Хачанова (0:30), но, выиграв один длинный розыгрыш, Карен завел сначала трибуны, а потом и себя (4:3). Однако до конца партии Табило больше не предоставил шансов россиянину, действуя максимально надежно.

Дело вновь дошло до тай-брейка, где соперники шли ноздря в ноздрю. Однако ближе к развязке чилиец показал, что не боится рисковать. Например, при счете 5:5 выиграл розыгрыш свечкой, а при 9:9 сделал еще один невероятный укороченный. Хачанов отвечал сопернику мощными и точными ударами, отыграл четыре матчбола, но на пятом Табило все же забрал матч.

Чилиец провел 11-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу. Алехандро впервые в карьере вышел в четвертьфинал «мастерса». Дальше он сыграет с Чжан Чжичжэнем или Тиаго Монтейро.