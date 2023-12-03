«Пошел по стопам Джоковича». У сербов появилась восходящая звезда мирового тенниса

20-летний Хамад Меджедович выиграл турнир Next Gen ATP и готов дебютировать в топ-100.

Хамад Меджедович стал последним героем уходящего теннисного сезона, выиграв молодежный Итоговый турнир ATP в Джидде (Саудовская Аравия). В финале соревнований, которые проходят по экспериментальным правилам, 20-летний серб обыграл юного француза Артюра Фиса в пяти сетах со счетом 3:4(6), 4:1, 4:2, 3:4(9), 4:1. 19-летний Фис более известен болельщикам и заканчивает сезон на 36-й строчке взрослого рейтинга, тогда как Меджедович только пробивается в топ-100 и почти не заигран на больших взрослых турнирах. Тем не менее Хамад, которого активно поддерживает великий соотечественник Новак Джокович, завоевал в Джидде трофей, сделав отличную заявку на будущий сезон.

Фото Global Look Press

Старался играть в свой теннис

Турнир Next Gen ATP проводится уже семь лет и считается главным смотром молодых талантов в мужском теннисе. Эти соревнования выигрывали Стефанос Циципас, Янник Синнер, Карлос Алькарас, которые почти сразу пробились в элиту взрослого тура. Конечно, среди победителей прошлого был и кореец Чон Хен, который так и не смог проявить себя. Но это скорее исключение, которое позволяет надеяться на быстрый прогресс Меджедовича. Во всяком случае, сербы на это очень рассчитывают. Ведь Джоковичу уже 36 лет. А Джере, Лайович и Кечманович навряд ли претендуют на лавры суперзвезд. Хамад, 110-я ракетка мира, чемпион молодежного Итогового с самым низким в истории рейтингом. Но это легко поправимо.

Меджедович — первый серб, выигравший Next Gen ATP. «Я не могу поверить, что завоевал этот титул, который придаст мне большую уверенность в 2024 году, — сказал Хамад после финала в Джидде. — Артюр — потрясающий игрок, он не зря входит в топ-40, поэтому я очень счастлив. После первого сета мне было тяжело. Но я собрался и снова начал хорошо играть. У меня случился провал на матчболах в четвертом сете. Я не расслабился, а наоборот — был слишком скован. К счастью, я пришел в себя и просто старался играть в свой теннис насколько мог. В конце концов мне это удалось».

Фото Global Look Press

Мастер эйсов

Юный сербский правша с великолепным форхендом тренируется под началом Виктора Троицки — капитана сборной Сербии и известного в прошлом игрока. Хамад родился в небольшой сербской деревне Нови-Пазар, а в 10 лет переехал в Белград ради лучших условий для тренировок. Сейчас Меджедович уверенно чувствует себя на любом покрытии и в нынешнем сезоне демонстрирует неплохой прогресс. Он дважды квалифицировался в основную сетку турниров «Большого шлема» (правда, уступил в первых раундах и на «Ролан Гаррос», и на Уимблдоне). Кроме того, он отметился выходом в полуфиналы на турнирах ATP-250 в Гштаде и Астане. Титулами он пока может похвастаться только на челленджерах, так что чемпионство в Джидде — пока главный успех высокого сербского парня.

Во время итогового юниорского Меджедович не проиграл ни одного матча и забил за пять поединков 69 эйсов (это рекорд соревнований). «Новак помогает мне финансово, — рассказывает Хамад о своих отношениях с Джоковичем. — Он делает все, что мне нужно для моей карьеры. Он позаботился о ее развитии, когда это было нужно, и до сих пор участвует всеми возможными способами. Я рад, что рядом со мной такой легендарный игрок. Мы оба из Сербии. Новак выиграл большой «мастерс», а я — Next Gen. Очевидно, это огромное событие для нашей страны, и я рад в некотором роде пойти по стопам Джоковича».

Что касается россиян, то в прошлом на Next Gen выступали Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев, но в последние годы представителей нашего тенниса на этом форуме нет. 20-летний Святослав Гулин — сейчас лишь 483-я ракетка мира. Нашей главной надежде в мужской категории U21 Ярославу Демину пока только 18 лет, и он еще фактически не начинал восхождение в мужском рейтинге. Если все будет в порядке, то на молодежном Итоговом его стоит ждать через пару лет. А пока Ярослав принимает участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге.