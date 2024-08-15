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Сегодня, 08:00

Медведев проиграл третий матч подряд. Виновата Олимпиада?

Медведев проиграл уже третий матч подряд после Олимпиады-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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После провала в Цинциннати лучший российский теннисист получил возможность спокойно готовиться к US Open.

Турнир ATP Cincinnati Open
Второй круг
Иржи Легечка (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:6 (7:2), 6:4

Турнир WTA Cincinnati Open
Первый круг
Мирра Андреева (Россия) — Эмма Наварро (США, 11) — 6:2, 6:2

Российский теннисист Даниил Медведев продолжил серию неудач на турнирах в Северной Америке, уступив чеху Иржи Легечке на «мастерсе» в Цинциннати. Это третье подряд поражение лидера отечественного тенниса, если считать одиночный разряд на Олимпиаде в Париже. Раньше выступление на заокеанском харде считалось сильной стороной Даниила, однако нынешний отрезок сезона Медведев начал из рук вон плохо — пропустил из-за Игр-2024 турнир в Вашингтоне, провалился на «тысячнике» в Монреале и вот теперь подошел к US Open не в самой хорошей форме и, вероятно, не в самом хорошем психологическом состоянии. Для того чтобы исправить ситуацию до старта «мейджора» в Нью-Йорке, у нашего спортсмена остается всего полторы недели.

Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Снова проиграл самому себе

В этом году у Медведева с чехом связаны неприятные воспоминания о травме на майском «мастерсе» в Мадриде, где Даниилу пришлось отказаться от продолжения четвертьфинала. На том турнире Иржи тоже получил проблемы со спиной, которые удалось преодолеть только сейчас. В целом Легечка для россиянина не самый удобный соперник, что и показала встреча в Цинциннати. Наш теннисист уверенно начал поединок, владел инициативой и легко брал геймы на своей подаче. Правда, при этом проявил некоторую вальяжность, не использовав несколько брейк-пойнтов. И за это был наказан на тай-брейке. После серии ошибок Медведева победа в первой партии осталась за чехом, причем Даниил обвинил в своих неудачах судью и долго с ним ругался.

Эта ситуация окончательно лишила россиянина концентрации. Он еще держался в начале второго сета, но его игра развалилась. У Медведева начались проблемы на подаче, и как итог — проигранный в результате двойной ошибки брейк в седьмом гейме, которого Легечке хватило, чтобы оформить выход в третий круг, где его ждет американец Фрэнсис Тиафо. По большому счету можно сказать, что Даниил сам отдал матч, в котором поначалу демонстрировал прекрасный настрой и уверенный теннис. Конечно, в том, что у россиянина теперь появилось время для целенаправленной подготовки к US Open, есть определенные плюсы. Другой вопрос — не являются ли нынешние неудачи свидетельством серьезного кризиса и расплатой за нарушенный во имя Олимпиады многолетний график.

Даниил Медведев. «Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона

На Играх в Париже Даниил взвалил на себя непосильную ношу, заявившись сразу в трех разрядах. Как результат — два поражения в первых же поединках в паре и миксте и вылет в третьем круге от канадца Феликса Оже-Альяссима в одиночке. После этого лидер нашего тенниса срочно перебазировался в Монреаль, где пополнил список неудач нынешнего лета поражением от испанца Алехандро Давидовича-Фокины. На рейтинге все это пока не сказывается — Медведев остается на пятой строчке. В прошлом году перед выходом в финал US Open Даниил тоже не демонстрировал в Монреале и Цинциннати искрометного тенниса. Однако сейчас за состояние Даниила действительно тревожно. Для того чтобы защитить в Нью-Йорке 1200 очков, ему придется сильно прибавить.

Мирра показала свою силу, несмотря на жару

Тем временем напарница Медведева по олимпийскому турниру смешанных пар Мирра Андреева успешно дебютировала в основной сетке Cincinnati Open. В матче первого круга 17-летняя россиянка довольно легко обыграла 13-ю ракетку мира Эмму Наварро из США — 6:2, 6:2. Наша теннисистка, занимающая 24-ю строчку рейтинга WTA, доминировала на жарком корте Огайо практически все 65 минут матча. А соперница явно не пришла в себя после полуфинала турнира WTA 1000 в Торонто — на ее счету 18 невынужденных ошибок и всего один брейк на подаче Мирры, который Андреева без видимого напряжения оставила за собой.

Мирра Андреева.
Фото USA Today Sports

«Я знала, что это будет очень тяжелый матч. Эмма проводит потрясающий год, поэтому я просто старалась выйти на корт, сделать все возможное, потому что мне нечего было терять, — рассказала Андреева после матча. — Я просто пыталась показать свой лучший уровень. Думаю, что мне это удалось. Я нервничала не так сильно, как могла бы, а моя подача была просто великолепной. Надеюсь, она останется такой же и в других матчах в США. Я очень довольна своей игрой, хотя было очень жарко и на корте отсутствовала тень...»

Во втором круге в Цинциннати Мирре предстоит поединок с Каролиной Плишковой из Чехии. Пока форма нашей юной звезды в первом матче после Олимпиады внушает оптимизм. Напомню, что накануне Парижа-2024 Андреева завоевала в Румынии первый титул на уровне WTA. Однако это обернулось провалом в олимпийском одиночном турнире, где звездная юниорка уступила в первом же круге Магде Линетт из Польши. Правда, затем Мирре удалось реабилитироваться в паре с Дианой Шнайдер — созданный на ходу дуэт завоевал серебро, которое стало для всех нейтральных россиян единственной наградой на Играх-2024.

Эмма Наварро.
Фото USA Today Sports

После Парижа Андреева не стала форсировать старт на североамериканском харде и пропустила турнир в Торонто. Сейчас Мирра начала в Цинциннати разминку перед US Open, который стартует в Нью-Йорке через полторы недели — 26 августа. На Открытом чемпионате США Мирра попытается впервые в карьере пробиться в топ-20 мирового рейтинга и будет претендовать как минимум на выход в четвертьфинал. В нынешнем сезоне юная россиянка уже играла в полуфинале «мейджора», уступив на «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини.

Теннис
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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