Финалист Уимблдона разучился играть из-за роковой красотки? Она бывшая жена Боатенга

Экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини не может сконцентрироваться на теннисе.

Маттео Берреттини — победитель девяти турниров АТР и финалист Уимблдона-2021, является одним из самых известных итальянских теннисистов. Маттео ворвался в мир тенниса несколько лет назад, став шестой ракеткой мира, и последние сезоны исправно подтверждал свою состоятельность на корте. Однако со во второй половины 2022 года карьера Берреттини резко пошла на спад. 27-летний спортсмен стал часто проигрывать даже «несеяным» соперникам.

Сначала спад итальянца связали с тем, что именно в этот период он расстался с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович, с которой встречался долгое время, но почти сразу же спортсмена заметили в компании новой пассии. К удивлению многих, ею оказалась 37-летняя модель и телеведущая Мелисса Сатта. Девушка известна тем, что была супругой бывшего нападающего «Милана» Кевина-Принса Боатенга. Сатту, которая известна раскованностью и любовью к светской жизни, стали называть главной причиной спада теннисиста. Интересно, что когда-то ту же модель обвиняли в проблемах Боатенга на футбольном поле.

Маттео Берреттини. Фото Reuters

Берреттини не считает, что у него спад

После финала Уимблдона-2021 у Берреттини не было крупных успехов. Теннисист резко сдал в игровом плане. В этом году он сенсационно проиграл Энди Маррею в первом раунде Открытого чемпионата Австралии, а затем отправился на турнир в Акапулько, где стал героем очередного скандала. В четвертьфинале против Хольгера Руне Берреттини проиграл первый сет всухую. А затем итальянец вызвал врача, сославшись на боль в икре, ушел с ним в подтрибунное помещение и больше не вернулся, приведя болельщиков в ярость.

Не скрывал своего разочарования и Хольгер Руне: «Заканчивать матч вот таким образом очень обидно, но я желаю Маттео всего наилучшего. Но если смотреть на мой уровень, то я невероятно горжусь тем, как справился с ситуацией».

Несмотря на постоянную критику, Берреттини уверяет, что он отлично себя чувствует и у него нет никакого карьерного спада: «Последние три года мой рейтинг был выше, чем сейчас, это правда, но та уверенность, что я обрел, никуда не делась. В теннисе так и происходит — взлеты и падения, но в последнее время у меня были практически только взлеты».

Сатта, которую стали обвинять в травмах и неудачах нового ухажера, заявила, что не понимает, почему ее называют причиной кризиса в игре Маттео: «Я нормальная девушка, я живу нормальной жизнью, так почему меня обвиняют в том, что партнер переживает трудное время в своей работе? Я получаю много сообщений с оскорблениями, издевательствами и сексизмом. Я публичная личность, и за мной следят, но я лишь хочу быть в романтических отношениях с другим человеком и пытаться быть счастливой».

Мелисса Сатта. Фото Getty Images

Роковая красотка Мелисса

Итальянка американского происхождения Мелисса Сатта дебютировала на телевидении в 2005 году, сразу же влюбив в себя всю мужскую аудиторию, постоянно появляясь на обложках таких журналов, как Maxim и Sports Illustrated. В 2012 году модель ворвалась в мир большого футбола, когда стало известно, что она встречается со звездой «Милана» Кевином-Принсом Боатенгом. В начале их романа футболист страдал от мелких травм, постоянно пропуская матчи.

Примерно в то же время Сатта дала откровенное интервью журналу Vanity Fair, сказав, что она предпочитает жесткий секс и любит им заниматься по десять раз за неделю. Такая откровенность сыграла с парой злую шутку — несмотря на то что Кевин и Мелисса были вместе 10 лет и у них даже есть сын, в футбольных кругах Сатта навсегда осталась девушкой, которая отвлекает спортсмена от его работы. Позднее модель призналась, что-то заявление для Vanity Fair было одной из главных ошибок в ее жизни.

После того как Сатта и Берреттини стали встречаться, журналисты и эксперты стали проводить параллели между Маттео и Боатенгом. Оказалось, что после начала отношений с Мелиссой теннисист также стал страдать от частых микротравм, постоянно брал перерывы для восстановления и не приезжал на важные турниры, вызывая недоумение болельщиков.

«Меня постоянно обвиняли в проблемах бывшего мужа, вечно нападали на меня, говоря, что у нас слишком много секса, и именно это было причиной физических проблем Кевина. После того, как стало известно, что я встречаюсь с Маттео, все эти обвинения вернулись. Они полагают, что он не побеждает, потому что я его отвлекаю», — Мелисса признается, что после брака с футболистом она реагирует на хейт очень болезненно.