Синнер попался на допинге, но избежал наказания. Он заразился клостеболом от массажиста

Как первой ракетке мира удалось избежать дисквалификации после двух положительных тестов на запрещенный препарат.

Лидер мирового тенниса Янник Синнер избежал дисквалификации, несмотря на две положительные допинг-пробы на анаболический стероид клостебол. Об этом менее суток спустя после выигрыша итальянцем турнира серии «мастерс» в Цинциннати сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Синнер сумел доказать, что запрещенное вещество попало в его организм из-за халатности... массажиста.

Все случилось еще в Индиан-Уэллсе

Как выяснилось сейчас, обе пробы датированы началом весны, когда Янник выступал на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Впервые клостебол был обнаружен после проверки от 10 марта, нашли этот метаболит и в другой пробе, взятой восемь дней спустя уже после окончания турнира. Отмечается, что в загрязненных пробах клостебол находился в низких концентрациях.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу после каждого случая положительных проб на спортсмена должно накладываться временное отстранение. Но Янник успешно обжаловал это наказание, что позволило ему продолжать выступать как ни в чем не бывало. В частности, итальянец в этот период завоевал титул на «мастерсе» в Майами. Как объяснил теннисист, вещество попало в его организм в результате «заражения» от члена его команды, который нанес на свою кожу для лечения небольшой раны безрецептурный спрей, содержащий клостебол. Этот человек применял спрей в период с 5 по 13 марта, в течение этого времени они также предоставляли Синнеру ежедневный массаж и спортивную терапию, что привело к «неосознанному трансдермальному загрязнению» теннисиста. По всей видимость — через мелкие ранки или даже через поры кожи.

Фото USA Today Sports

В заявлении ITIA говорится, что после консультаций с научными экспертами, которые пришли к выводу, что объяснение игрока заслуживает доверия, организация не стала возражать против апелляций игрока об отмене временных приостановок. «За этим последовало тщательное расследование, проведенное ITIA, в том числе многочисленные подробные интервью с Синнером и его командой поддержки, которые полностью сотрудничали с процессом. После этого и в соответствии с независимым научным заключением ITIA приняла объяснение игрока относительно источника клостебола, обнаруженного в образце, и о том, что нарушение не было преднамеренным», — также отмечается в сообщении Международного агентства по обеспечению честности в теннисе.

В итоге был созван независимый трибунал, который 15 августа вынес решение об отсутствии вины или халатности со стороны теннисиста и решил не дисквалифицировать теннисиста. Наказание за допинг в организме Синнера свелось к тому, что он был лишен 400 рейтинговых очков и призовых (около 300 тысяч долларов) за выход в полуфинал Индиан-Уэллса. Согласно кодексу ВАДА результат, призовые и очки на конкретном старте, где пойман допингер, все равно должны быть аннулированы, даже в случае доказательства невиновности. Но очевидно, что итальянский теннисист отделался легким испугом.

«Я оставлю этот сложный и крайне неудачный период позади. Продолжу делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA. У меня есть команда, которая тщательно соблюдает свои требования», — прокомментировал Синнер позитивный для себя вердикт трибунала.

«Антидопинговые правила должны быть чрезвычайно строгими, чтобы они были эффективными, — добавил адвокат теннисиста Джейми Сингер. — По этой причине может случиться так, что в некоторых случаях могут получить обвинения даже невиновные спортсмены. Нет сомнений, что Янник Синнер в данном случае совершенно невиновен. Но игрок несет ответственность за все, что попадает в его организм, даже если он об этом не подозревает, как в этом исключительном случае».

Порадовались и в ATP, где также явно выдохнули, избежав дисквалификации лидера мужского тенниса: «Мы воодушевлены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера. Мы также хотели бы отметить надежность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках теннисной антидопинговой программы, которая позволила ему продолжить выступления. Эта ситуация была непростой для Янника и его команды. Она подчеркивает необходимость того, чтобы игроки и их окружение проявляли максимальную осторожность при использовании продуктов или осуществлении процедур. Честность имеет первостепенное значение в нашем спорте».

Фото Global Look Press

Стероид для подсушивания

Вообще-то клостебол — стероид с минимальным андрогенным эффектом — порой используется спортсменами для «подсушивания». Однако практически все громкие истории с этим препаратом связаны со случаями непредумышленного «заражения» — во всяком случае, так уверяли пойманные спортсмены. И почти всегда в инцидентах фигурировал заживляющий крем трофодермин, который содержит клостебол и продается в Италии (да и в России тоже) без рецепта. Правда, в итальянских аптеках на упаковке этого препарата крупными буквами выведено слово «допинг». Как массажист и врач Синнера могли его не заметить или не придать значения предупреждению — это огромная загадка, заставляющая подозревать, что дело тут может быть не только в недосмотре.

Самый известный залет на клостеболе произошел в 2016 году с норвежской лыжницей Терезой Йохауг. Вину за этот инцидент взял на себя врач сборной, который якобы проявил преступную халатность, дав спортсменке это лекарство для лечения трещин на губах. Йохауг плакала на пресс-конференции, клялась, что не собиралась таким образом улучшать свои спортивные результаты, но спортивный арбитраж в итоге выписал звезде лыжных гонок 18 месяцев дисквалификации, которые стоили Терезе пропуска Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Трофодермином объясняла свой положительный анализ на клостебол на Олимпиаде-2022 в Пекине испанская фигуристка Лаура Баркеро. Якобы эта парница использовала мазь для заживления порезов от лезвий коньков между пальцами руки. За это Лаура получила год дисквалификации. Из-за клостебола были проблемы и у бразильского пловца Габриэля Да Силва Сантоса. Но там объяснения вышли еще экзотичнее. Спортсмену удалось доказать, что он «заразился», когда после душа вытерся полотенцем, которое использовал другой член его семьи, применявший для лечения травмы трофодермин.

Риккардо Мораскини. Фото Global Look Press

Ну а самый загадочный случай произошел в 2022 году с баскетболистом сборной Италии Риккардо Мораскини. Получив положительный анализ на клостебол, игрок вспомнил, что накануне тестирования его невеста порезала палец в процессе приготовления еды. Чтобы вылечить рану, она использовала трофодермин. «После этого у нас была близость. А потом в моем организме нашли 0,5 нанограмма запрещенного вещества», — сообщил Риккардо. Как именно происходила «близость» с заразным пальцем девушки, спортсмен не уточнил и получил за это год дисквалификации.

Ну, и, наконец, совсем свежий случай произошел с польской каноисткой Доротой Боровской. Спортсменка сдала положительный тест на клостебол перед парижской Олимпиадой, была отстранена, но затем, к удивлению многих, оправдана. Адвокатам спортсменки удалось доказать, что допинг попал в организм девушки в результате... лечения собаки. Полька поведала, что она прогуливалась с питомцем по горам в жаркую погоду и пес обжег подушечки лап, бегая по горячим камням. На следующий день она обратилась к ветеринару: он выписал для животного спрей с клостеболом, на что Дорота не обратила внимания, намазывая лекарство на лапы питомца.

В общем, после всех этих многочисленных «заражений», которые в том числе заканчивались и полным оправданием спортсменов, история с Синнером не кажется удивительной. С другой стороны, если в очень похожей ситуации была наказана Йохауг, почему Янник отделался только снятием очков и аннулированием призовых? Конечно, в теннисе к теме запрещенки более лояльны, чем в циклических видах спорта (редкое исключение из этого правила — эпизод с мельдонием Марии Шараповой). Однако есть ВАДА, которое вправе оспорить вердикт теннисного трибунала. И тогда дальше с делом должен разбираться CAS. Если этого не произойдет, тогда точно можно будет говорить, что одни спортсмены для антидопинговых органов равнее других.