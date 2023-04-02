Покоритель Майами. Медведев доказал, что является лучшим теннисистом мира прямо сейчас

Даниил впервые в карьере взял один из самых престижных «мастерсов», обыграв в финале Янника Синнера.

«Мастерс». Майами (США). Финал

Даниил Медведев (Россия, 4) — Янник Синнер (Италия, 10) — 7:5, 6:3

Даниил Медведев триумфально завершил «мастерс» в Майами, обыграв в финале итальянца Янника Синнера. Не сказать, что первый в карьере титул на едва ли не самом престижном турнире, за исключением «Больших шлемов», дался россиянину легко. Он даже уступал с брейком в стартовой партии, но практически мгновенно отыгрался, а затем и завладел преимуществом по счету и не только. Четвертый титул в пятом финале за два месяца и 19-й выигранный турнир в карьере — Медведев невероятно хорош. Пожалуй, он является лучшим теннисистом прямо сейчас.

Очень солидный теннис

После разгромного поражения в финале предыдущего «мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев показал свою психологическую устойчивость. Да, он расстроился, но сохранил позитивный настрой. Заявив, что ему ничего не остается, как начать новую победную серию. И слова первой ракетки России не разошлись с делом. На быстрых, очень удобных для него кортах в Майами Медведев продемонстрировал если не идеальный (тут всегда есть к чему стремиться), но в любом случае очень солидный по любым меркам теннис. Да, он порой действовал неброско, зато всегда прибавлял в важные моменты, благодаря чему проиграл по ходу турнира всего один сет — соотечественнику Карену Хачанову в полуфинале.

Считался ли Даниил фаворитом в матче с Синнером? Скорее да, чем нет, ведь счет личных встреч между ними был 5:0 в пользу россиянина. К тому же совсем недавно, в начале февраля, Медведев обыграл Синнера в финале турнира в Роттердаме, начав свою впечатляющую серию. Однако Янник, выбивший в полуфинале в трехчасовом триллере испанца Карлоса Алькараса, был настроен решительно. Заявив, что готов бороться, надо только изменить или разнообразить игру.

И в дебюте финала казалось, что итальянец действительно начал подбирать ключики к теннису Даниила, пусть по-прежнему в основном уступал в затяжных розыгрышах. Хотя можно сказать, что и Медведев помог сопернику выйти вперед с брейком. В пятом гейме первой партии он вел 30:0, как вдруг сделал две двойные ошибки подряд. Не обошлось и без третьей двойной, а также нескольких невынужденных, пусть и Синнер в эпизодах смотрелся великолепно. Как бы то ни было, с пятого брейк-пойнта Янник забрал подачу россиянина и повел 3:2.

Янник Синнер. Фото Global Look Press

Возвращение уверенности

К счастью, эта локальная неудача только взбодрила Медведева. Он сделал мгновенный обратный брейк, затем взял свою подачу и вышел вперед. Янник явно выглядел потерянным и даже вызвал врача. Помощь, видимо, помогла, до счета 5:5 соперники шли ноздря в ноздрю. Однако затем Даниил без труда забрал подачу, а затем глубокие, неудобные удары Медведева заставили Синнера допустить несколько ошибок, проиграть гейм, а с ним и сет.

Вторая партия началась по тому же сценарию, как закончилась первая. Даниил забрал еще два гейма подряд, создав хороший плацдарм для завоевания титула. И пусть Синнер затем встрепенулся и во второй раз за финал взял подачу Медведева, это была, можно сказать, его лебединая песня. Ударами под линии, а порой и в линии россиянин не позволял Яннику доминировать в розыгрышах, запутывая его в своей «паутине». Да и подача, несмотря на шесть двойных (помним, что три он совершил в одном гейме стартовой партии), работала неплохо, о чем свидетельствуют девять эйсов.

Вскоре все пришло к подаче на матч, с которой Даниил справился без приключений, взяв заключительный гейм под ноль. И пошел пожимать руку оппоненту с довольной улыбкой. Есть 24-я победа в 25 матчах, 19-й титул ATP, пятый выигранный «мастерс» и первая победа в Майами! Кроме того, Медведев с солидным отрывом возглавил чемпионскую гонку и вышел уже на четвертое место в рейтинге ATP, обойдя норвежца Каспера Рууда.

«Я очень счастлив. Сегодняшний матч получился тяжелым, поскольку это был, вероятно, самый жаркий день, да и влажность была очень высокой. Не знаю, испытывал ли Янник судороги или ему мешала небольшая травма, но и я чувствовал себя в таких погодных условиях не самым лучшим образом, просто старался это не показывать, — сообщил Медведев в интервью на корте после матча. — Я не выигрывал столь значительный титул на протяжении полутора лет. В концовке меня немного потряхивало, хотя я не зажался и не боялся. Все же руки немного подрагивали, так что подавалось непросто. Впрочем, я сумел собраться и завершить финал в свою пользу. Думаю, выйти на мой нынешний уровень результатов мне помогла уверенность в себе. В 2022 году не хватало стабильности на протяжении одного турнира, сейчас же все получалось, я только прибавлял».

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Действительно, в январе, когда после Открытого чемпионата Австралии Медведев вылетел из топ-10, было очень сложно поверить в столь феноменальное преображение Даниила. Да, на «мастерсы» в Америке не пустили Новака Джоковича, но даже серб вполне мог проиграть Медведеву в его нынешней форме. Особенно в Майами. Теперь россиянин постарается закрепить успех на не самом любимом покрытии — грунте. Впрочем, в любом случае ему нечего терять — прошлогодний грунтовый сезон он практически полностью пропустил из-за операции.