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2 апреля, 22:50

Покоритель Майами. Медведев доказал, что является лучшим теннисистом мира прямо сейчас

Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Янник Синнер.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Даниил впервые в карьере взял один из самых престижных «мастерсов», обыграв в финале Янника Синнера.

«Мастерс». Майами (США). Финал
Даниил Медведев (Россия, 4) — Янник Синнер (Италия, 10) — 7:5, 6:3

Даниил Медведев триумфально завершил «мастерс» в Майами, обыграв в финале итальянца Янника Синнера. Не сказать, что первый в карьере титул на едва ли не самом престижном турнире, за исключением «Больших шлемов», дался россиянину легко. Он даже уступал с брейком в стартовой партии, но практически мгновенно отыгрался, а затем и завладел преимуществом по счету и не только. Четвертый титул в пятом финале за два месяца и 19-й выигранный турнир в карьере — Медведев невероятно хорош. Пожалуй, он является лучшим теннисистом прямо сейчас.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; Янник Синнер. Медведев взял титул в Майами! Даниил в двух сетах победил Синнера. Онлайн-трансляция финала

Очень солидный теннис

После разгромного поражения в финале предыдущего «мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев показал свою психологическую устойчивость. Да, он расстроился, но сохранил позитивный настрой. Заявив, что ему ничего не остается, как начать новую победную серию. И слова первой ракетки России не разошлись с делом. На быстрых, очень удобных для него кортах в Майами Медведев продемонстрировал если не идеальный (тут всегда есть к чему стремиться), но в любом случае очень солидный по любым меркам теннис. Да, он порой действовал неброско, зато всегда прибавлял в важные моменты, благодаря чему проиграл по ходу турнира всего один сет — соотечественнику Карену Хачанову в полуфинале.

Даниил Медведев. По стопам Федерера. Медведев выиграл в Майами роскошное российское дерби у Хачанова и вышел в финал

Считался ли Даниил фаворитом в матче с Синнером? Скорее да, чем нет, ведь счет личных встреч между ними был 5:0 в пользу россиянина. К тому же совсем недавно, в начале февраля, Медведев обыграл Синнера в финале турнира в Роттердаме, начав свою впечатляющую серию. Однако Янник, выбивший в полуфинале в трехчасовом триллере испанца Карлоса Алькараса, был настроен решительно. Заявив, что готов бороться, надо только изменить или разнообразить игру.

И в дебюте финала казалось, что итальянец действительно начал подбирать ключики к теннису Даниила, пусть по-прежнему в основном уступал в затяжных розыгрышах. Хотя можно сказать, что и Медведев помог сопернику выйти вперед с брейком. В пятом гейме первой партии он вел 30:0, как вдруг сделал две двойные ошибки подряд. Не обошлось и без третьей двойной, а также нескольких невынужденных, пусть и Синнер в эпизодах смотрелся великолепно. Как бы то ни было, с пятого брейк-пойнта Янник забрал подачу россиянина и повел 3:2.

Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Возвращение уверенности

К счастью, эта локальная неудача только взбодрила Медведева. Он сделал мгновенный обратный брейк, затем взял свою подачу и вышел вперед. Янник явно выглядел потерянным и даже вызвал врача. Помощь, видимо, помогла, до счета 5:5 соперники шли ноздря в ноздрю. Однако затем Даниил без труда забрал подачу, а затем глубокие, неудобные удары Медведева заставили Синнера допустить несколько ошибок, проиграть гейм, а с ним и сет.

Вторая партия началась по тому же сценарию, как закончилась первая. Даниил забрал еще два гейма подряд, создав хороший плацдарм для завоевания титула. И пусть Синнер затем встрепенулся и во второй раз за финал взял подачу Медведева, это была, можно сказать, его лебединая песня. Ударами под линии, а порой и в линии россиянин не позволял Яннику доминировать в розыгрышах, запутывая его в своей «паутине». Да и подача, несмотря на шесть двойных (помним, что три он совершил в одном гейме стартовой партии), работала неплохо, о чем свидетельствуют девять эйсов.

Даниил Медведев. Медведев огорчил звезду Голливуда. Россиянин побил личный рекорд в Майами

Вскоре все пришло к подаче на матч, с которой Даниил справился без приключений, взяв заключительный гейм под ноль. И пошел пожимать руку оппоненту с довольной улыбкой. Есть 24-я победа в 25 матчах, 19-й титул ATP, пятый выигранный «мастерс» и первая победа в Майами! Кроме того, Медведев с солидным отрывом возглавил чемпионскую гонку и вышел уже на четвертое место в рейтинге ATP, обойдя норвежца Каспера Рууда.

«Я очень счастлив. Сегодняшний матч получился тяжелым, поскольку это был, вероятно, самый жаркий день, да и влажность была очень высокой. Не знаю, испытывал ли Янник судороги или ему мешала небольшая травма, но и я чувствовал себя в таких погодных условиях не самым лучшим образом, просто старался это не показывать, — сообщил Медведев в интервью на корте после матча. — Я не выигрывал столь значительный титул на протяжении полутора лет. В концовке меня немного потряхивало, хотя я не зажался и не боялся. Все же руки немного подрагивали, так что подавалось непросто. Впрочем, я сумел собраться и завершить финал в свою пользу. Думаю, выйти на мой нынешний уровень результатов мне помогла уверенность в себе. В 2022 году не хватало стабильности на протяжении одного турнира, сейчас же все получалось, я только прибавлял».

Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Действительно, в январе, когда после Открытого чемпионата Австралии Медведев вылетел из топ-10, было очень сложно поверить в столь феноменальное преображение Даниила. Да, на «мастерсы» в Америке не пустили Новака Джоковича, но даже серб вполне мог проиграть Медведеву в его нынешней форме. Особенно в Майами. Теперь россиянин постарается закрепить успех на не самом любимом покрытии — грунте. Впрочем, в любом случае ему нечего терять — прошлогодний грунтовый сезон он практически полностью пропустил из-за операции.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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По стопам Федерера. Медведев выиграл в Майами роскошное российское дерби у Хачанова и вышел в финал