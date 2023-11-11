Кто сможет остановить Джоковича? Расклады на Итоговый турнир

В Турине собрались восемь лучших теннисистов по итогам сезона.

Nitto ATP Finals. Групповой турнир. Первый тур

Green Group

Янник Синнер (Италия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6).

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 8).

Red Group

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 7).

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5).

Восемь сильнейших теннисистов мира собрались в Турине, чтобы выяснить, кто из них самый сильный. Кто-то успел запрыгнуть в последний вагон и отобраться на Итоговый в октябре, а кто-то заслужил билет в Италию еще в июле. По сравнению с прошлым годом состав изменился на 50 процентов. В этот раз мы не увидим на турнире Рафаэля Надаля (все еще восстанавливается после травмы), Феликса Оже-Алльясима, Каспера Рууда (прошлогоднего финалиста) и Тейлора Фрица. Зато на кортах появятся Янник Синнер, Хольгер Руне, Александр Зверев и Карлос Алькарас (в прошлом ряду он пропустил Итоговый из-за травмы брюшных мышц).

Карлос Алькарас. Фото AFP

Принцип игры

Восемь игроков делятся на две группы. В зеленую группу вместе с победителем прошлогоднего ATP Finals и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем попали Янник Синнер (4-й номер рейтинга), Стефанос Циципас (6) и Хольгер Руне (8). В красной группе компанию второй ракетке мира Карлосу Алькарасу составили Даниил Медведев (3), Андрей Рублев (5) и Александр Зверев (7). Группы довольно сбалансированные, но явно выделяются фавориты — показывать пальцем на Джоковича и Алькараса уже даже не будем.

Игры в группах проводятся по круговой системе. В один соревновательный день - по два матча одной из групп. Сначала встречаются участники под номерами «1» и «4», а во втором матче играют номера «2» и «3». В следующий игровой день сначала матч между победителями первого тура, и, соответственно, вторыми выходят на корт неудачники первого дня. Групповая стадия занимает шесть календарных дней. Дальше - полуфиналы, которые формируются из двух лучших игроков каждой из групп. Следом за ними — финал.

Помимо 1500 очков, победитель Nitto ATP Finals может заработать рекордные 4,8 миллиона долларов (все будет зависеть от того, как он будет проходить по турниру). Это делает Итоговый турнир турниром с самыми крупными призовыми в сезоне. Даже «Большие шлемы» не сравнятся.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Зеленая группа

Матчем-открытием Итогового турнира-2023 станет противостояние Янника Синнера и Стефаноса Циципаса. Родные стены будут придавать дополнительные силы Синнеру, но и Стефанос настроен в этот раз очень серьезно. В пользу Циципаса может сыграть роль физическое состояние Янника. Итальянец снялся с матча третьего круга на «мастерсе» в Париже из-за проблем со здоровьем — каких именно, он не объяснил. В любом случае посмотрим, как Синнер себя чувствует уже в это воскресенье.

Следом за ними на туринский корт выйдут Новак Джокович и Хольгер Руне. Этот сезон Джокович провел снова на высоте: победа на трех из четырех «мейджеров», «мастерсы» в Цинциннати и Париже плюс турнир в начале сезона в Аделаиде. Если он выиграет Итоговый и в этот раз, мало кто будет удивлен. Но что касается Руне, датчанин провел сезон, естественно, похуже. Тем не менее он вышел в четвертьфиналы «Ролан Гарроса» и Уимблдона и побывал в финалах «мастерсов» в Монте-Карло и Риме. Свой единственный титул в этом году датский юноша завоевал в Мюнхене на турнире BMW Open.

После вылета с Уимблдона Руне пережил тяжелый период: он выиграл лишь один из девяти матчей, проведенных после этого. С тех пор он неплохо восстановился. Сначала он вышел в полуфинал турнира Swiss Indoors в Базеле, а затем в четвертьфинал Paris Masters, где он защищал титул. Титул он так и не защитил, поэтому скажем, что шансы выиграть матч в группе есть, но выиграть матч конкретно против Джоковича — маловероятно.

Новак Джокович. Фото Reuters

Красная группа

Из второй группы игроков первыми сыграют Карлос Алькарас и Александр Зверев. Что сказать, Карлитос в этом сезоне выиграл шесть турниров, включая Уимблдон и два «мастерса». Он в своей лучшей форме и хочет поквитаться за то, что в прошлом году Итоговый он пропустил.

Его выдвигают в фавориты турнира, и это заслуженно. И если придерживаться теории красного цвета, то все становится слишком очевидным. Это не научно и даже не спортивно, просто еще одна недоказанная теория. Но если мы посмотрим на групповой снимок женского Итогового турнира, то единственная, кто был в красном, — это Ига Свентек. Именно она и выиграла титул и снова стала первой ракеткой мира. Если мы взглянем на групповой снимок ребят, то единственный в красном — Алькарас. Подтвердится ли теория болельщиков, узнаем уже в следующее воскресенье.

Александр Зверев. Фото AFP

Александр Зверев возродился после сложной травмы лодыжки, полученной в 2022 году. Зверев начал сезон медленно, борясь с последствиями травмы, но благодаря своей целеустремленности он в конце концов вернулся в форму.

Александр завоевал 20-й и 21-й титулы в карьере в Гамбурге и Чэнду соответственно. На пути к возвращению на вершину русский немец сыграл полуфинал на «Ролан Гаррос», вышел в четвертьфинал в Галле и стал четвертьфиналистом US Open. Саша дважды поднимал над головой кубок Nitto ATP Finals — в 2019 и 2021 годах. Сможет ли он сделать в этот раз, верится с трудом.

Завершающая пара игрового дня, но от того не менее интересная — наши любимые Даниил Медведев и Андрей Рублев. Сыграют поздно, примерно в 23.00 по Москве. Эксперты выносят Медведева в фавориты группы, но последние турниры сезона для него прошли не слишком гладко. Специалисты не делают большой ставки на Рублева, но именно он может оказаться в Турине темной лошадкой. Андрей заметно прибавил к концу сезона, это и Джокович в Париже оценил. За последние три турнира рыжеволосый россиянин вышел в два полуфинала (Вена и Париж) и один финал (Шанхай). Ну и наконец в этом году он выиграл свой первый «мастерс» — Монте-Карло.