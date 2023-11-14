Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом

Даниил на итоговом турнире ATP не оставил шансов своему другу и соотечественнику.

Теннис. Итоговый турнир АТР

Красная группа, 1-й тур

Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 6:2

Турнирное положение: 1. Медведев — 1 победа (2:0). 2. Зверев — 1 (2:1). 3. Алькарас — 0 (1:2). 4. Рублев — 0 (0:2).

Даниил Медведев начал итоговый турнир ATP с уверенной победы над соотечественником Андреем Рублевым. По ходу встречи Медведев демонстрировал потрясающее спокойствие, в то время как Рублев явно не выдержал давления и после нескольких обидно проигранных геймов надломился. Впрочем, по регламенту и у него есть шансы на выход в полуфинал.

Матч-реванш год спустя

Перед российским дерби Медведева и Рублева не так и просто было назвать фаворита. Конечно, шансы Даниила котировались выше. Он уверенно вел по личным встречам 6:2, причем в 2023-м в двух матчах (в финале в Дубае и в четвертьфинале US Open) не отдал сопернику ни одного сета. Однако не стоило забывать, что Рублев в концовке сезона показывал стабильно высокие результаты, да и их единственная игра на ATP Finals завершилась как раз в Турине год назад победой Андрея. Причем на тай-брейке решающего сета со счетом 9:7. В 2022-м Даниил сенсационно проиграл все три матча в группе, а Рублев одолел еще и грека Стефаноса Циципаса, выйдя в полуфинал. И хотя там уступил норвежцу Касперу Рууду, все равно провел лучший итоговый в карьере.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Впрочем, Медведев добивался на итоговом турнире и большего. В Лондоне в 2020-м он и вовсе завоевал титул, а в 2021-м уже в Турине добрался до финала, уступив там Александру Звереву из Германии. Саша, кстати, изначально считался аутсайдером Красной группы, но в стартовом матче довольно неожиданно переиграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Хотя надо признать, что после поражения в полуфинале US Open как раз от Медведева испанец ощутимо подсел. Кстати, в 2022-м после US Open у Алькараса также начался спад, а из-за травмы он вообще не доехал до Турина. Так что сейчас хотя бы дебютировал на ATP Finals.

Как бы то ни было, испанец еще после победы серба Новака Джоковича над датчанином Хольгером Руне потерял шансы на то, чтобы второй сезон подряд завершить № 1 в рейтинге ATP. Мало того, Медведев может сместить Карлоса и со второй строчки. Но только в случае выигрыша титула в Турине. Причем в группе Даниил даже мог позволить себе одно поражение, в частности, в игре против своего соотечественника и друга Рублева.

Поскользнулся, упал...

Но, само собой, Медведев не собирался начинать турнир с осечки. Перед стартовым матчем он заверил всех, что прекрасно готов к предстоящим сражениям на корте. И в начале первого сета его преимущество выглядело солидным. Вся борьба шла на подаче Рублева. В стартовом гейме Андрей отыграл брейк-пойнт, а при 1:1 и вовсе спасся с 0:40. Но в середине партии количество шансов Медведева перешло-таки в качество. Причем на сей раз в неочевидной ситуации. При 3:3 и 30:15 Рублев проиграл три розыгрыша подряд, а на брейк-пойнте допустил грубейшую ошибку у сетки, отправив в выгодной ситуации мяч далеко за заднюю линию.

«Он убивает вас медленно, понимаете? И вы это чувствуете. Если Алькарас убивает вас быстро, Медведев убивает медленно. Не торопится, наслаждается моментом. Ты чувствуешь, что постепенно умираешь», — так образно, не без доли юмора прокомментировал теннисные матчи с Даниилом Рублев перед дерби для Tennis TV. Что ж, Медведев действительно, можно сказать, растянул удовольствия, доводя стартовую партию до победы. Сперва при 4:3 он отыграл три брейк-пойнта, в том числе и парочкой эйсов. Рублев, проиграв восьмой гейм, очень сильно расстроился. Сперва он в футбольном стиле со злости ударил ногой по теннисному мячу, затем через пару розыгрыша поругался на русском языке с каким-то непонравившимся его болельщиком.

Мало того, при 5:4 в пользу Даниила ситуация повторилась. Рублев вновь имел прекрасные шансы сравнять счет, заработал еще четыре брейк-пойнта, но вновь не смог их реализовать. Даниил поставил точку в партии и к тому же, как показалось, заметно деморализовал оппонента. И вскоре выяснилось, что это впечатление не обманчиво. Уже в стартовом гейме второй партии Рублев, пусть и сравнял счет с 0:40, все равно отдал свою подачу. Окончательно Андрей надломился в пятом гейме, когда проиграл подачу с 40:15, да еще и обиднейшим образом — поскользнулся и упал у сетки на брейк-пойнте, не сумев отреагировать на обводку от Даниила. Тут уж Рублев совсем расстроился и даже пнул на переходе сетку. Стало очевидно, что встречу ему уже не спасти.

Тотальное превосходство Медведева подтверждают и цифры — он впереди по активно выигранным мячам (24:19), а по невынужденным ошибкам его преимущество над Рублевым и вовсе выглядит гигантским — всего восемь против 28 у Андрея. «Я играл более уверенно в самые важные моменты, и, конечно, я счастлив одержать победу», — прокомментировал успех на корте Медведев. По регламенту в следующей встрече он сыграет со Зверевым, а Рублев встретится с Алькарасом.