Никаких вторых подач и четверти по 8 минут. В Лондоне стартует самый необычный теннисный турнир

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В последние годы в теннисном расписании появилось много выставочных турниров с необычными форматами, которые бросают вызов традиционным соревнованиям, проходящим под эгидой ATP, WTA и ITF. Свой вариант, в котором европейские игроки бьются с теннисистами всего остального мира, удачно внедрил Роджер Федерер; решили отказаться от привычных сетов на турнире в Санкт-Петербурге — «Трофее Северной Пальмиры»... Но, наверное, самые революционные правила проведения матчей предложили создатели мировой лиги UTS.
Лигу UTS (Ultimate Tennis Showdown) основал Патрик Муратоглу, известный как владелец академии во Франции своего имени и многолетний тренер Серены Уильямс, а также других топовых игроков. За дело организаторы взялись после пандемии с отдельных турниров, а в прошлом сезоне расширили до полноценной лиги.
По мнению организаторов, за последние 40 лет теннис стагнировал, не предлагая ничего нового ни в правилах, ни в форматах, и не смог адаптироваться к меняющейся реальности. Средний возраст фанатов игры, как сообщается на сайте UTS, составляет 61 год, и его нужно срочно понижать. «UTS стремится привлечь более молодое, более заинтересованное поколение фанатов, чтобы расширить свою фан-базу», — говорит Муратоглу.
Организаторы уверены, что молодежи скучно сидеть трехчасовые матчи в тишине, поэтому предложили более динамичный формат. И да, молчать, как это происходит на классических турнирах во время розыгрышей, болельщикам необязательно. Можно кричать, стучать, шуметь, скандировать, не думая, что можешь тем самым задеть нерв игроков.
В 2024-м в рамках лиги UTS состоялось уже три турнира: в Осло, Нью-Йорке и Франкфурте. Итоговый пройдет с 6 по 8 декабря в Лондоне. В нем участвуют восемь теннисистов: три победителя предыдущих этапов, три игрока с наиболее высокими позициями рейтинга UTS и двое за счет «уайлд-кард».
В восьмерку попал россиянин Андрей Рублев, который выиграл турнир в Осло, да и в рейтинге UTS он идет на первом месте. На турнирах лиги Рублева, как и других теннисистов, представляют не по имени и фамилии, а по прозвищу. Андрей стал Рубло (Rublo), Алекс Де Минаур — Демоном (The Demon), Холгер Руне — Викингом (The Viking), а, например, Александр Бублик — Врагом Бублика (The Bublik Enemy — вероятно, отсылка на группу Public Enemy). Прозвища теннисисты явно выбирали себе сами.
Сам формат турнира привычный и знакомый, по похожей схеме играются Итоговые ATP и WTA. Восемь теннисистов разбивают на две группы, из которых в полуфинал выходят по двое сильнейших. Рубло на Итоговом турнире UTS попал в группу А, где будет играть с Командиром (Уго Умбер), Ле Монфом (Гаэль Монфис) и Кокки (Танаси Коккинакис). Во втором квартете встретятся Демон, Викинг, Враг Бублика и Гром (Ян-Леннард Штруфф).
В пятницу и субботу пройдут встречи группового этапа, а в воскресенье — полуфиналы и финал. В первый день также состоится Матч всех звезд. Это несколько мини-игр или челленджей. Так, например, игрокам нужно будет сбивать подачей банки из-под мячей, которые стоят по другую сторону сетки, или играть в формате 4х4 (группа А против группы Б). За успешное выступление на Матче звезд даются дополнительные очки в рейтинг лиги UTS.
Главная же изюминка — в формате основных матчей. Встречи состоят не из сетов и геймов, а четырех четвертей, каждая из которых длится по 8 минут. По истечении этого времени лидеру четверти нужно для победы заработать одно очко, а проигрывающему — догнать и обогнать на очко соперника. Например, если после 8 минут Рубло выигрывает у Командира со счетом 10:8, то россиянину для победы в четверти нужно взять всего одного очко, а французу — три.
Три выигранные четверти приносят победу в матче. Если же счет ничейный (2:2), то проводится дополнительный период. В нем игроку необходимо взять два очка подряд.
Один раз за четверть игрок может использовать «бонусную карточку». Если до начала розыгрыша теннисист ее берет, то в случае победы он получит не одно, а три очка. При этом если побеждает соперник, то ему начисляется стандартное одно очко.
В четвертях игроки подают поочередно по две подачи, но каждая подача дает очко. Здесь не будут перебивать при касании сетки, а также нет вторых подач. Запустил мяч в сетку или в аут — очко сопернику. Между розыгрышами пауза не должна превышать 15 секунд.
Все максимально быстро и динамично. Перерыв между четвертями длится всего 3 минуты, во время которых игроки не сидят в раздумьях на скамейках, а дают интервью и общаются с тренером и зрителями. Таким образом, весь матч длится примерно 40-50 минут, когда в классических поединках столько может идти один сет.
У выставочного Итогового турнира приличный призовой фонд. Он составляет 2 миллиона 165 тысяч долларов. Самый большой кусок получает победитель — 921 тысячу 800 долларов.