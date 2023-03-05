«Эти три недели я бы описал словом «кайф»». Медведев — о победной серии и суперрозыгрыше с Джоковичем

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Даниил Медведев третью неделю показывает невероятный теннис, против которого в этот уик-энд не устояли ни Новак Джокович, ни Андрей Рублев. В финале турнира в Дубае 27-летний москвич выглядел практически безупречно. Разобрал игрока топ-10 чуть более чем за час. Был суперстабилен на подаче и на приеме, раз за разом демонстрировал коронный бэкхенд. Теперь Даниил обойдет Андрея в рейтинге и станет шестой ракеткой мира. После короткого празднования и обмена у сетки чемпион написал на камере: «Not Over Yet» (это еще не все). Это и как ответ тем, кто усомнился в бывшем лидере тура после Открытого чемпионата Австралии, и как надежда, что победная серия из 14 матчей продолжится.

Медведев стал третьим игроком за три года, кому удавалось взять три титула ATP подряд (2021-м это сделал Каспер Рууд, в 2022-м — Феликс Оже-Альяссим). Прямо сейчас по уровню игры Даниил вновь выглядит лучшим в туре. А впереди его ждут «мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, где в отсутствии Джоковича именно россиян будет главным фаворитом. В интервью «СЭ» чемпион US Open-2021 рассказал об удачном отрезке сезона и объяснил, что для него значит обойти Марата Сафина по количеству титулов.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Отыгрался за не самое удачное начало сезона

— Как бы вы одним словом описали свое невероятное достижение: три титула за три недели?

— Кайф. Если честно, после Australian Open у меня был тяжелый отрезок. В Мельбурне я потерпел болезненное поражение. Да, от хорошего игрока, но в трех сетах и на ранней стадии (от Себастьяна Корды в третьем круге. — Прим. «СЭ»). Поэтому было много тревожных мыслей, сомнений в себе, и я очень рад, что в эти три недели у меня многое получилось. Можно сказать, отыгрался за не самое удачное начало сезона. Турнир в Роттердаме стал отправной точкой. В Дохе и Дубае прибавлял в каждом матче.

— В ОАЭ с вами не было Жиля Сервара. Тяжелее играть без своего основного тренера в ложе?

— Конечно, немного тяжелее. В принципе мы почти все турниры находимся вместе, но Жиль не всегда может оставить семью на два с половиной месяца. Сейчас у него была неделя отдыха. Теперь мы встретимся с ним и тренером по ОФП на Индиан-Уэллсе. При этом мы каждый день переписываемся. Оба знаем, что надо делать в той или иной ситуации. Так что неделю-две побыть по раздельности — ничего страшного.

— Какой был самый яркий момент на турнире в Дубае? Подача с руки в матче с Александром Бубликом или розыгрыш, когда вы заработали матчбол с Новаком Джоковичем? Дропшот серба был практически идеальным, но вы все равно догнали его и мастерски положили в корт.

— В целом с Джоковичем был сумасшедший матч. У него было 20 побед подряд, и мы все знаем, как Новак любит бить всяческие рекорды. Было понятно, что после такого яркого старта сезона он будет стараться продлить свою серию как можно дольше. Так что я выходил на корт с пониманием, что он будет бороться за каждый мяч до конца. И розыгрыш, который вы упомянули, действительно был сумасшедшим. Счет был 30:30, и мне случайно удался контрукороченный. Я еле-еле достал тот мяч.

— Еще всем запомнились ваши приемы-призраки, когда вас даже было не видно на экране телевизора, но вы нереально атаковали подающего. Это была заготовка к турниру в Дубае?

— Нет, я всегда принимаю издалека. Просто на разных кортах разные размеры площадки. Чем дальше можно отходить — тем дальше я это делаю. Всегда стараюсь искать варианты, которые будут работать лучше против конкретного соперника. Но в основном чувствую, что издалека принимать получается лучше.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

С рождением дочери стало тяжелее уезжать на турниры

— Три года подряд турнир в Дубае выигрывают россияне. Совпадение или игра при такой поддержке окрыляет наших теннисистов?

— Да, это похоже на домашний турнир. Поддержка очень сильная. Я чувствовал это с первого матча. И когда мы играли с Андреем, то за нас болели примерно 50/50. Такое бывает крайне редко. Была реально крутая атмосфера финала. А тот факт, что три русских подряд выиграют этот турнир, — это круто. Посмотрим, что будет в следующем году.

— Это был первый русский финал ATP с 2008 года, когда Кубок Кремля разыграли Игорь Куницын и Марат Сафин. Помните тот матч?

— Я не уверен, что смотрел ту игру по телевизору. Мне было 12, столько лет уже прошло. Но я знаю, что Игорь его выиграл, видел хайлайты. Кстати, я думал об этом перед финалом. И мне казалось, что последний русский финал ATP был как раз в Дубае два года. Думал, что Аслан [Карацев] выиграл тогда решающий матч у Рублева. Но меня поправили. Сказали, что это первый русский финал за 15 лет. Мы с Андреем играли во многих разных финалах, поэтому я рад, что нам удалось сойтись в решающем матче такого крупного турнира. Надеюсь, что мы еще часто будем с ним встречаться в матчах за трофеи.

— После Роттердама вы обошли Сафина по количеству титулов среди россиян? Приятно, учитывая, что равнялись на Марата в детстве?

— С одной стороны, приятно. С другой — я играю для себя и стараюсь не заморачиваться на статистике. Кстати, я не знал про это. Недавно журналисты рассказали об этом.

— У Николая Давыденко на три титула больше, у Кафельникова — на восемь. Первого с такой игрой можно обойти уже в этом году...

— Посмотрим. Чем больше будет титулов, тем лучше. Каждый турнир приятно выиграть. Вне зависимости от категории.

— Будет ли у вас хотя бы один выходной день перед Индиан-Уэллсом?

— После перелета не будем тренироваться. Потом постараемся построить тренировочный процесс так, чтобы я был максимально свежим к старту «мастерса».

— С появлением дочери уезжать из дома на турниры стало еще сложнее?

— К сожалению, пока мы не можем везде брать Алису с собой. Во-первых, она еще маленькая, чтобы разъезжать по всему миру. Во-вторых, ей надо также получать визы, а это занимает много времени. В США она не поедет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, говорю: да, стало тяжелее уезжать, но я по-прежнему испытываю определенную радость перед поездкой на турниры. Теннис — это моя работа, и она мне очень нравится. Жена поддерживает меня. А вот в каком настроении я возвращаюсь домой, уже зависит от того, были победы или нет.