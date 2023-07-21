Рублев разгромил Зверева на его любимом покрытии. Немец не в форме после обвинений в насилии

Россиянин второй год подряд выходит в полуфинал соревнований в Швеции.

ATP-250. Бостад. Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 6:2, 6:3

Андрей Рублев после поражения в четвертьфинале Уимблдона приехал в Швецию. Второй год подряд россиянин вышел в полуфинал грунтового турнира в Бостаде, на сей раз обыграв Александра Зверева. Немца на днях снова обвинили в абьюзе, так что настроение у него наверняка не лучшее. Рублев разгромил его всего за час с небольшим.

Проблемы Зверева

На Александра Зверева снова обрушились с обвинениями в семейном насилии. Опять бывшая девушка — на этот раз Бренда Патеа, с которой у теннисиста есть общий ребенок. Немецкая модель говорила о том, что Зверев бросил ее на пятом месяце беременности, но от алиментов отказалась и запретила отцу общаться с дочерью.

Спустя два года после этого Бренда подала заявление в прокуратуру, обвиняя теннисиста в телесных повреждениях. Прокуратура Берлина подала прошение о наложении штрафа на спортсмена. Сейчас проводится дополнительная проверка, в результате которой могут завести уголовное дело. Стороны пока никак не комментируют ситуацию — только представители Бренды заявили, что информация об обвинениях правдива.

Все это не помешало Звереву пробиться в четвертьфинал турнира из серии ATP 250 в Швеции. Эти соревнования проводятся на грунте, что не совсем логично после травяного сезона, закончившегося на Уимблдоне, и накануне серии соревнований на харде. Наверняка выступление и выход на публику после свалившихся обвинений дались Александру тяжело. Но его никто не отстранял, так что продолжение карьеры — логичное дело.

Александр Зверев. Фото Reuters

Быстрая победа Рублева

Саша как раз считается грунтовым специалистом, но и соперник ему попался неслабый. Андрей Рублев в Лондоне в восьмой раз за карьеру проиграл в четвертьфинале, что обидно. Но россиянин говорил, что это тот матч, которым он гордится — он дал бой самому Новаку Джоковичу. Обидно, но опять же играть дальше надо. И в Бостаде он быстро разобрался со Зверевым, обыграв того за час с небольшим. Статистика была не за Рублева — 5:1 по выигранным матчам, но теперь положение немного подправлено.

Возможно, могло показаться, что Зверев в этом матче фаворит — все-таки признанный мастер грунтовых кортов. Но психологическое давление и прошлогодняя травма сыграли свою роль. Александр уверенно взял две первые свои подачи под ноль, но дальше наступил серьезный спад. Брейк был сделан в середине первой партии, когда у немца появилось сразу две двойные ошибки. Рублев же всеми шансами воспользовался, а закончил сет геймом на приеме, взятом под ноль.

Проблемы у Андрея появились во втором сете, когда у Зверева был двойной брейк-пойнт. Тогда немец заиграл активнее, чем до этого, но вспышки энергии не хватило надолго. Рублев быстро ее загасил и отыгрался. А потом уже сам оформил брейк, причем решающей стала опять же двойная ошибка Саши.

В итоге один олимпийский чемпион выбил из сетки другого. Теперь россиянин сыграет с одним из аргентинцев — Федерико Корией или Франциско Черундоло. Полуфинал состоится в субботу, 22 июля.