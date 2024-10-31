Карен вышел в четвертьфинал «мастерса», выиграв 11-й матч из 12 и отомстив за Даниила Медведева.

«Мастерс». Париж

Третий круг

Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:4

Если Даниил Медведев и Андрей Рублев сейчас переживают явный игровой кризис и общими усилиями не выиграли на «мастерсе» в Париже ни одного матча, то третий по рейтингу теннисист России Карен Хачанов, напротив, в конце сезона, что называется, поймал волну. Он не просто вышел в четвертьфинал в столице Франции, где в далеком 2018-м сенсационно завоевал титул, а еще и отомстил обидчику Медведева Алексею Попырину из Австралии и одержал 11-ю победу в 12 матчах. Очевидно, что именно Карен — лучший теннисист нашей страны прямо сейчас.

Заблистал в залах

Перед осенним сезоном в залах Хачанов находился явно не в оптимальном состоянии. С июня он выиграл только 5 матчей из 15, что для теннисиста его уровня — явный провал. Карен регулярно вылетал в первых или вторых кругах, а на US Open умудрился проиграть британцу Дэну Эвансу в стартовой встрече, ведя в решающей партии 4:0 и 40:15 на подаче соперника. Азиатскую серию турниров на открытом харде он также провел не лучшим образом, только в Пекине дойдя до четвертьфинала. Но, перебравшись под крышу на ATP 250 в Алма-Ате, сумел-таки собраться и выиграть чемпионский титул. Да, соперники там были не самого высокого уровня, да, сам россиянин также не демонстрировал супертеннис. Однако он сделал главное — победил на турнире, вернув себе утраченные было настрой и кураж.

В Вене на турнире категории «500» мы увидели уже того самого Хачанова, который доходил до полуфиналов «Больших шлемов» и побеждал на «мастерсе» в Париже. Ну почти того самого, все же в финале одолеть британца Джека Дрэйпера не удалось. При этом Карен все равно сохранял позитивный настрой, с которым и прибыл в Париж. От матча первого круга его никто не освобождал, поэтому пришлось продолжать играть почти в режиме нон-стоп. Поэтому неудивительно, что в стартовой встрече в столице Франции у его соперника австралийца Кристофера О'Коннелла был даже на тай-брейке решающего сета матчбол на приеме.

К счастью, россиянин его отыграл, затем выиграл еще два розыгрыша и встречу. А во втором круге справился с местным дарованием Джованни Мпеши Перрикаром. Молодой француз благодаря своим пушечным подачам в районе 220-230 км в час завоевал на прошлой неделе титул на турнире в Базеле, так что находится в прекрасной форме. Однако на приеме Джованни, мягко говоря, выглядит уязвимо, что и подтвердил ход первой партии. Француз первое очко на подаче Карена взял при счете 5:5 на тай-брейке первого сета. То есть Хачанов до этого на подаче выиграл 29 розыгрышей подряд! Тем не менее этого могло хватить Мпеши Перрикару для победы в сете. Однако при 6:5 он сделал двойную, партия продолжилась, пусть в итоге завершилась 14:12 все равно в пользу француза.

Карен Хачанов. Фото AFP

Играл лучше австралийца

Другой бы расстроился, но Карен, похоже, только разозлился. «Жаль, что упустил тай-брейк, но в то же время это придало мне сил. Я сказал: «Если будешь продолжать так же играть, посмотрим, будут ли шансы». Они были, я ими воспользовался». Россиянин действительно стал лучше читать подачу соперника, да и тот стал все же вводить мяч в игру похуже. Как следствие — Хачанов выиграл (6:7, 6:1, 6:4) и вышел в третий круг, где его ждал Попырин, ранее переигравший в непростом трехсетовом матче Медведева.

По личным встречам Карен вел у австралийца 3:1, но не устал ли он после своих подвигов? На старте матча с Алексеем он сразу же отдал подачу, что, конечно, заставило насторожиться. Но вскоре выяснилось, что на корте он выглядит даже свежее австралийского оппонента. Он быстро пришел в себя и даже повел 3:1. Вот только затем сам во второй раз отдал подачу. После этого оппоненты стали подавать лучше и добрались до тай-брейка, хотя у Хачанова был-таки сетбол на приеме. На тай-брейке он сразу же повел, заработал тройной сетбол. Правда, Попырин две свои подачи взял и только после этого при 6:5 Карен поставил-таки победную точку в партии.

Бросалось в глаза, что австралиец периодически теряет концентрацию и точно не так свеж, как днем ранее в матче против Медведева. Что касается Карена, то после сбоев в дебюте стартовой партии на подаче он действовал просто замечательно. И во втором сете очень уверенно забирал свои геймы, не забывая про эйсы. За четыре гейма на приеме Попырин умудрился выиграть всего два розыгрыша, пусть свою подачу худо-бедно держал. Однако при 4:4 начал-таки сыпаться, допуская грубые ошибки и отдавая инициативу россиянину. Пусть Хачанов пару раз простил Алексея, не реализовав в этом гейме четыре брейк-пойнта, ему представился и пятый шанс. И тут уж Карен не сплоховал, шикарно обведя оппонента ударом справа по линии. Россиянин повел 5:4 и спокойно и уверенно подал на матч. Есть 11-я победа в 12 матчах!

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча болгарина Григора Димитрова и Артура Риндеркнеша из Франции, но при любых раскладах шанс на выход в полуфинал в его нынешней форме у Карена есть. А там глядишь...