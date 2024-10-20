Заколдованный трос. Хачанов взял второй титул ATP в 2024 году, победив Диалло в Алма-Ате

Победил 118-ю ракетку мира в трех сетах.

Карен Хачанов выиграл турнир ATP 250 в Алма-Ате. В финале 28-летний теннисист обыграл Габриэля Диалло (6:2, 5:7, 6:2), с которым встречался во второй раз в карьере. Россиянин считался фаворитом финала, поскольку канадец пока не входит даже в топ-100 мирового рейтинга.

Хачанов оформил ранний брейк и отдал сопернику всего два гейма

Россиянин резво начал матч, заработав три очка подряд, но при 40:0 немного затормозил и позволил сопернику сделать «ровно». Однако затем взял два розыгрыша и все-таки выиграл первый гейм, а следом — и свою подачу (40:15).

Впервые в матче Диалло доставил проблемы Карену только в третьем гейме, не отдав сопернику ни одного очка на приеме. Однако в целом Хачанов имел огромное преимущество в первом сете и далее позволил канадцу забрать еще лишь одну свою подачу.

А при счете 3:1 оформил сложнейший брейк: уступал 0:40, но затем выиграл четыре очка. Гейм продолжался почти семь с половиной минут и оказался самым долгим на стартовом отрезке матча. После спортсмены всухую забрали свои подачи, и Карен завершил первый сет уверенной победой — 6:2.

Надо отметить, что россиянин доминировал в «своих» геймах: взял 92% очков после попадания первым мячом и 71% — вторым. Особенную сложность для Диалло представляли уходящие мячи после ударов Карена, с которыми Габриэль долгое время не мог совладать — его оборона в целом выглядела ненадежно. При этом максимальную скорость подачи показал именно канадец — 221 километр в час.

Диалло закрутил интригу во втором сете

На старте второй партии у Диалло пошла игра — Габриэль под ноль забрал первый гейм и при счете 15:0 оформил второй эйс в матче. Повышение качества ударов отобразилось и на проценте выигранных мячей после первой подачи — 74% против 63% в первом сете. На бодрый старт соперника Хачанов сразу ответил эйсом, а уже в третьем гейме оформил брейк в еще одном затяжном семиминутном розыгрыше: причем он уступал 15:30, но далее заработал три очка подряд.

После Карен забрал свою подачу и приблизился к еще одному брейку, который мог вывести россиянина вперед 4:1. Однако при 40:40 Габриэль все же смог совладать с соперником — решающее очко канадцу принесло попадание в сетку от Хачанова, который во втором сете ошибался гораздо чаще.

Следом к брейку приблизился Диалло, привыкший к уходящим подачам оппонента — во втором сете Карен выиграл лишь 61% очков первым мячом и 50% - вторым. Но при 40:40 россиянин все же выдал два качественных удара и установил счет 4:2.

Преимущество Хачанова выглядело комфортным, хотя по игре оно уже не ощущалось так сильно, как в первом сете. Но следом случился ключевой гейм второго сета, длившийся 15 с половиной минут и закончившийся выстраданной победой Диалло на своей подаче. Причем Карен вел 40:15, но допустил двойную ошибку и позволил канадцу дойти до «ровно».

После этого успеха настрой Габриэля заметно улучшился и ему наконец удалось оформить первый брейк: он проигрывал 0:15, но дважды переправил мяч на сторону соперника с рикошетами от троса, которые повлияли на полет мяча — после второго заработанного таким образом очка теннисист даже перекрестился.

Канадец сравнял счет, после чего забрал свою подачу и подошел в более выгодном положении к концовке партии. Хачанов же стал испытывать проблемы: счет 5:5 он вымучил после нервного розыгрыша у самой сетки, а к следующей подаче подошел, уступая 5:6 — единственной возможностью забрать второй сет и весь матч оставался тай-брейк. Но его не случилось — Диалло даже позволил себе растранжирить два брейк-пойнта и все равно забрал второй сет.

Хачанов взял титул на чужой подаче

На старте третьей партии теннисисты обменялись очками, после чего Хачанов оформил брейк — в затяжном гейме отдал канадцу лишь один розыгрыш и вновь завладел инициативой. А вот подачи Диалло в третьем сете стали нестабильными: он выбил четыре эйса (два — в одном гейме), но несколько раз его удары тормозил трос, который до этого помогал канадцу.

При счете 3:1 в пользу россиянина произошел еще один очень затяжной гейм, продлившийся почти 12 минут. Хачанов упорно подбирался к брейку, но Диалло все же вырвал победу на своей подаче, не пустив россиянина в еще больший отрыв. После перерыва Карен вышел на корт чуть более отдохнувшим, что быстро доказал игрой — забрал гейм под ноль и следом сделал брейк.

При 5:2 россиянин выходил на свою подачу, но Габриэль вновь возродил интригу. В этом ему опять помог трос, который при «ровно» сделал больше в пользу канадца, а следом россиянин ошибся, попав в сетку.

Однако в следующем гейме брейк остался уже за Хачановым, причем здесь опять свою роль сыграл трос. При 40:30 в пользу россиянина после удара Диалло мяч вновь зацепил сетку, но на этот раз приземлился в аут.

Хачанов завоевал второй титул ATP в 2024 году и седьмой в карьере в одиночном разряде. Благодаря победе в Алма-Ате он на следующей неделе поднимется в мировом рейтинге с 26-го места на 24-е.