«Был бы рад закончить сезон в топ-8». Большое интервью Хачанова

Вице-чемпион Олимпийских игр-2020 — об удачном сезоне, прерванном травмой, любимом теннисисте и книге, которую бы он взял на необитаемый остров.

Карен Хачанов — один из главных героев теннисного сезона. Он стал единственным теннисистом, дошедшим до второй недели на трех последних турнирах «Большого шлема». На US Open-2022 и Australian O pen-2023 27-летний москвич дошел до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» — 2023 до 1/4 финала, где в упорной борьбе уступил будущему победителю Новаку Джоковичу. После французского «мейджора» Хачанов справедливо вернулся в топ-10, впервые с октября 2019 года.

Увы, но дальнейшему продвижению в рейтинге помешала травма. Из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника Карен вынужденно пропускает травяной сезон, включая Уимблдон-2023. Тем не менее Хачанов согласился дать большое интервью «СЭ», в котором рассказал о том, почему удобно иметь двух тренеров, объяснил, за что любит теннис и «Формулу-1», а также поделился своими предпочтениями в кинематографе и литературе.

А что такое уверенность? На таком уровне она есть у всех

— Ваше самое яркое впечатление за первую половину сезона? Какой матч вы считаете лучшим?

— Наверное, назову матч с Тиафо на Australian Open (обыграл американца в четырех сетах, на тай-брейке решающей партии отыграл шесть сетболов, в том числе ушел с 1:6. - Прим. «СЭ» ). Изначально понимал, что будет тяжелый матч, хотя до этого и обыгрывал Фрэнсиса. Технически и психологически он очень силен. Также было понятно, что если пройду третий круг, то дальше открывается очень хорошая сетка. Фрэнсис тоже это понимал. Поэтому каждый боролся на пределе своих возможностей, матч получился очень упорным.

— Если с Тиафо вы отыгрались 1:6 на тай-брейке, то с Констаном Лестьенном на «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере ушли с 0:2 по сетам. Ваша сила воли — это врожденное?

— Не раз говорил, что в представлении любителей тенниса хочу быть спортсменом, который всегда борется до конца. Думаю, да, эти качества врожденные. Но опять же, я много работаю над тем, чтобы никогда не сдавать, в первую очередь в психологическом плане. Если ты внутренне уверен в себе, своих навыках, то будешь стараться показывать свой лучший теннис, как бы ни складывался матч. Даже если проигрываешь 0:2 по сетам.

Карен Хачанов. Фото Reuters

— В чем вы прибавили в последнее время? Только в уверенности? Или есть какие-то моменты в плане техники и тактики?

— А что такое уверенность? На таком уровне она есть у всех. Вопрос, насколько сильно она функционирует в критические моменты матча. Насколько ты способен задействовать свои лучшие качества и сложить из них общую картину. Если говорить конкретно, то я прибавил в скорости передвижении по корту. Эта была наша цель с тренерским штабом. С выносливостью у меня никогда не было проблем.

Если говорить про технику и тактику, то на первый план выходит понимание игры. Чтобы ты конкретно знал, что делать в том или ином моменте с тем или иным соперником. Ты выходишь не просто сильно бить по мячу, а с четким представлением, как надо варьировать свою игру по ходу матча, как сохранять уровень тенниса вне зависимости от усталости.

— Есть ли какие-то изменения в вашей команде за последнее время?

— У меня все довольно стабильно. Со шведом Фредриком Розенгреном мы расстались в середине 2021 году. И полгода со мной занимался только Хосе Клавет (входит в команду Карена с лета 2020-го. - Прим. «СЭ» ). Не хотел никого больше приглашать в тот момент, чтобы как можно лучше притереться к испанскому специалисту. А когда Ведран Мартич стал свободен, то мы решили возобновить сотрудничество. Это был конец 2021 года. Я знаком с Ведраном с 15 лет, мы многое вместе прошли. С тех пор продолжаем работать втроем.

— Два тренера — это норма для тура?

— У кого-то их и три. Самое важное — понимать, с какой целью ты приглашаешь людей в свою команду. У меня есть две весомые причины сотрудничать с Хосе и Ведраном. Во-первых, это их человеческие качества. Мне важно, чтобы тренеры были мне близкими людьми, были частью моей семьи. Во-вторых, высоко ценю их профессиональные навыки. Четко знаю, в чем они могут помочь мне стать лучше. Между ними очень хорошая связь, они думают в одинаковом направлении. Плюс им это тоже удобно. Когда у тебя один тренер, то он ездит с тобой по всем турнирам на протяжении 11 месяцев. Очевидно, появляется усталость друг от друга, он практически не видит свою семью, с отпуском надо подстраиваться друг под друга. Сейчас же они могут меняться. И это стандартная практика для тура в последние годы.

— Увы, у вас возникла вынужденная пауза из-за пропуска травяного сезона. Второй раз пропустите Уимблдон, на котором дошли до четвертьфинала в 2021 году. Какое ваше самое яркое воспоминание о британском «мейджоре»?

— У меня было много интересных и тяжелых матчей на Уимблдоне. Опять же первым на ум приходит матч с Тиафо, которого я обыграл в 2018 году, отыгравшись с 0:2. Был крутой камбэк. Матч с Себастьяном Кордой, когда все закончилось в длинном пятом сете (10:8 в решающей партии. - Прим. «СЭ» ). В целом для меня это особенный турнир, я на нем стабилен. Всегда, когда приезжал на Уимблдон, чувствовал особую теннисную ауру. Все игроки выступают в белом, клубника со сливками, очень атмосферный центральный корт. Так что очень обидно второй год подряд пропускать этот мейджор. Но повторюсь, что буду использовать эту неудачу как мотивацию вернуться.

— Каково это играть на центральном корте на турнирах «Большого шлема»? Это дополнительная ответственность? Или у вас уже такой опыт, что особо не чувствуете разницу?

— Ответственность есть всегда, где бы ты ни играл, но я люблю выступать именно на центральных кортах. Мне комфортно при полных трибунах. С раннего возраста не боялся этого.

— Даже когда весь зал более против вас, как в матче с тем же Лестьенном в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023?

— Это менее приятные ощущения, но это нормально, когда играешь против местного любимца. В любой стране. Когда ты выходишь на корт, то должен быть готов к такому развитию событий. Любая энергетика, даже негативная, может сыграть тебе на руку.

— Подготовка к первому матчу и к финалу. В чем отличия лично для вас?

— Финал требует большей психологической подготовки. Ты понимаешь, что это крайний матч, у тебя есть огромное желание взять титул. Но в теннисном плане я делаю все то же самое. Логика простая: раз ты дошел до решающего матча, то в предыдущих делал все правильно. Менять подготовку и начинать суетиться точно не вариант.

— Как должен закончиться год, чтобы вы остались довольны собой на все сто процентов?

— Конечно, хочется быть первым в мире. Но если быть реалистом, то был бы рад закончить сезон в топ-8.

Даниил Медведев и Карен Хачанов. Фото Соцсети

Я душа компании, в команде мне тоже комфортно

— Какие теннисисты были вашими кумирами в детстве?

— Марат Сафин и Хуан Мартин дель Потро.

— Величайший теннисист всех времен для вас?

— По количеству победных «Шлемов» Новак Джокович вышел вперед, доказав пальму первенства среди «Большого трио». Но пока Рафа Надаль не закончил карьеру, его никогда нельзя списывать со счетов. Особенно на грунте. Но лично для меня номер один — это Роджер Федерер. У него все сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к швейцарцу. Все воспринимают его однозначно позитивно.

— Ваш любимый турнир?

— US Open (после паузы).

— А если не «Большой шлем»?

— Мадридский «мастерс».

— Любимый теннисный сувенир? Возможно, срезанная сетка?

— Со всех «Больших шлемов» привожу полотенца. Оставляю себе или дарю членам семьи, тренерам.

— Какой удар вы считаете своим фирменным?

— Удар с левой по линии.

— Крученая или плоская подача?

— Плоская.

— Какой навык и у кого вы бы хотели забрать?

— Наверное, усовершенствовать свой удар с лета. Как в свое время играли Федерер, Стефан Эдберг, Пит Сампрас. Мне надо работать над выходами к сетке и добавлять вариативности.

— Самое абсурдное правило в теннисе?

— Честно, не знаю. Меня все устраивает.

— Что самое сложное в теннисе?

— Тот факт, что это индивидуальный вид спорта. Ты один на корте и сам должен решать все проблемы по мере их поступления. Рассчитывать только на свою «физику», скорость, силу, растяжку... Надо тренировать абсолютно все. Например, в футболе ты в основном делаешь те упражнения, которые нужны для твоей позиции. Форвардам не надо много тренировать выносливость, им гораздо важнее делать классные рывки. У нас же матч может длиться 80 минут, а может пять часов на «Большом шлеме». И времени для подготовки к «Шлему» не так много. Ты не будешь очень много готовиться за неделю до, потому что очень устанешь.

Еще я бы назвал адаптацию. Постоянные перелеты, разные часовые пояса, новые отели, новые корты, разные мячи. Это могут быть не значащие моменты для зрителей, но очень важные нюансы для профессионалов.

— За что вы любите теннис?

— Люблю эту игру с самого детства. Благородный, аристократичный вид спорта. Еще важно, что я ни от кого не завишу. Это обратная сторона медали индивидуального вида спорта. Хотя я и люблю быть в команде. В детстве много играл в баскетбол и футбол. Я душа компании, в команде мне тоже комфортно. Но мне нравится, что я сам справляюсь с трудностями.

— Был очень счастлив, когда вы в паре с Андреем Рублевым выиграли «мастерс» в Мадриде?

— Спасибо, это правда особенная победа для меня.

Карен Хачанов. Фото AFP

Я верующий человек, близок к религии

— По телевизору больше любите смотреть теннис или другой вид спорта?

— Смотрю футбол, баскетбол, теннис. Еще гольф. Сам я не проникся играть, но смотреть этот вид спорта по ТВ — большое удовольствие. Особо выделю «Формулу-1». Конечно, не смотрю все этапы, но знают пилотов, слежу за расстановкой сил.

— Есть любимый пилот, команда?

— Одного фаворита у меня нет. В детстве болел за Михаэля Шумахера и его «Феррари». Ассоциация с гонками была связана именно с ним. Потом симпатии переключились на Льюиса Хэмилтона и «Мерседес». Последние несколько лет всех разрывает Макс Ферстаппен и «Ред Булл», но не могу сказать, что мои симпатии на их стороне. Мне просто нравится вид спорта. Интересны сами машины, как их производят. Хотелось бы как-нибудь побывать в боксах, посмотреть на работу механиков. На мой взгляд, это гораздо интереснее, чем наблюдать за гонкой с трибуны. Кстати, я ни разу не был на этапе. Наши календари постоянно пересекаются.

— У вас есть какая-то особенно русская или армянская черта?

— Я рос не напрямую в армянских традициях, но по таким восточнорусским. Это присутствует и у меня, и у моей жены. В нас заложена определенная культура уважения старших.

— Есть какой-то удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Я верующий человек, близок к религии. Никогда об этом особо не говорил.

— Могли бы вспомнить лучший совет, который дали вам родители?

— Я бы остановился не на совете, а на позиции. Они на меня никогда не давили. Поддерживали в любом начинании, давали свободу, чтобы я сам сделал выбор, чем хочу заниматься. Считаю, что это правильно. Бывает, что родители заставляют своих детей выбирать профессию. Заставляют заниматься тем же футболом, теннисом... Но если у тебя нет предрасположенности, каких-то особых качеств, то ты не сможешь пробиться в топ. Как бы этого ни хотели твои родные. Так что я благодарен своим родителям, что они воспитали меня нормальным парнем. Это уже большое дело.

— Могли бы вспомнить момент, когда вы получали больше всего поддержки от своих подписчиков?

— Всегда получаешь больше поддержки после побед, после хороших выступлений на «Шлемах». Это банально и своего рода закономерно. Могу сказать, что у меня прибавилось много армянских болельщиков после Australian Open -2023 (Карен несколько раз написал на камере «Арцах, держись!», поддержав жителей непризнанной республики, население которой составляют преимущественно армяне. - Прим. «СЭ» ). Мне это очень приятно.

Карен Хачанов. Фото Соцсети

Готов пересматривать «Крестного отца» и «Лицо со шрамом»

— Есть ли фильм, который вы готовы пересматривать?

— «Крестный отец», «Лицо со шрамом». Из последних понравился «Джентльмены». Вообщ, мне нравится творчество Гая Ричи. Все его фильмы с особым замыслом. Вроде бы и боевики, но не банальные.

— Фильм, который заставил прослезиться?

— «Побег из Шоушенка» и «Человек дождя».

— На какую тему вы бы сняли документальный фильм?

— Наверное, про себя (смеется). Как бы это эгоистично ни звучало. Если бы реально захотел больше раскрыться и показать свою карьеру, то это был бы интересный материал.

— Книга, которую бы взяли с собой на необитаемый остров?

— Пожалуй, выбрал бы один из романов Эриха Марии Ремарка.

— Кто ваш любимый литературный герой?

— Не могу выбрать одного.

— А любимый супергерой?

— Человек-паук.

— Все знают, что вы большой любитель шахмат. С кем из гроссмейстеров хотели бы сыграть партию?