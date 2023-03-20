Новая теннисная звезда из России провела лучшую неделю в карьере. Но друга Медведева может перехватить Казахстан

Александр Шевченко навел шороху на первом «суперчелленджере» в Финиксе, где обыграл Маттео Берреттини и Гаэля Монфиса.

В ночь с воскресенья на понедельник в финале теннисного турнира в США из россиян играл не только Даниил Медведев. 22-летний Александр Шевченко в титульном матче на первом в истории «суперчелленджере» в Финиксе уступил португальцу Нуно Борхесу в трех сетах (6:2, 2:6, 1:6). Но все равно Шевченко однозначно провел лучшую неделю в карьере, обыграв в Финиксе таких звездных теннисистов, как итальянец Маттео Берреттини и француз Гаэль Монфис. Шевченко уже почти ворвался в топ-100 (сейчас он 101-й) мирового рейтинга и наверняка скоро блеснет и на уровне ATP. Вот только Россия может потерять талантливого парня — еще в конце прошлого года говорили о его возможных выступлениях под флагом Казахстана.

Побеждая кумиров

Вообще сам по себе «челленджер» в Финиксе стал революционным событием в теннисном мире. Все как-то привыкли, что звезды играют исключительно на турнирах ATP, а на менее значимых соревнованиях в лучшем случае набирают форму после травм. Но теперь все изменилось. ATP во время двухнедельных «мастерсов» решила организовать новые соревнования, дабы неудачники первых кругов топ-соревнований могли себя, можно сказать, занять. Причем с точки зрения рейтинговых очков и призовых новые «челленджеры» категории 175 близки к маленьким турнирам ATP. Так, победитель Финикса заработал 175 баллов и почти 30 тысяч долларов. Для сравнения, за четвертьфинал «мастерса» положено 180 баллов, за финал на ATP 250 — 150 очков.

Фото Global Look Press

Таких топ-«челленджеров» в нынешнем сезоне запланировано всего три — во время соревнований в Индиан-Уэллсе, Мадриде и Риме. Дебют, надо признать, удался на славу — параллельно с «мастерсом» в Индиан-Уэллсе в Финиксе было на что посмотреть. В частности, вся восьмерка «сеяных» входила в топ-60 — возглавил «посев» 23-й игрок мира Берреттини, также приняли участие аргентинец Диего Шварцман, Александр Бублик из Казахстана, француз Ришар Гаске, чех Иржи Лехечка...

В такой солидной компании Шевченко совсем не затерялся. Уже на старте он в двух партиях обыграл своего кумира — французского теннисного шоумена Гаэля Монфиса, затем справился с 51-й ракеткой мира Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии, после чего «снял скальп» с Берреттини. Маттео был обыгран 6:4, 3:6, 6:3, а затем в полуфинале удалось победить Кантена Гали из Франции — 6:7, 6:4, 6:3. Беда только в том, что из-за погодных условий затяжные четвертьфинал и полуфинал в Финиксе пришлось играть в один день.

Фото Global Look Press

В Австрии — с восьми лет

«Это был абсолютно нереальный день. Сначала обыграть Маттео, а затем выиграть еще один сложный трехсетовый матч — это невероятно. Не мог вообразить, что способен на такое. Но сейчас мне удалось этого добиться. Я в шоке», — признавался Александр официальному сайту ATP. Однако к финалу Шевченко, похоже, не успел полностью восстановиться. Он взял первый сет, а затем, что называется, развалился. Но все равно заработал 100 рейтинговых баллов и поднялся на 32 места в теннисной иерархии. Перед турниром в Майами, где он будет играть квалификацию, Александр стал 101-й ракеткой мира. Попадание в топ-100 кажется практически гарантированным, а там, глядишь...

Хотя есть высокая вероятность, что молодой талант будет добиваться успехов под флагом другой страны, как это сейчас, к примеру, делают Александр Бублик и особенно Елена Рыбакина. Прошлой осенью прошла информация, что Шевченко уже сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан. Однако затем выяснилось, что говорить об этом пока преждевременно. «Федерация тенниса Казахстана (ФТК) сообщает, что в ее адрес действительно было обращение от Александра Шевченко. Оно находится на рассмотрении», — заявили тогда в пресс-службе ФТК. Судя по всему, пока подвижек в этом вопросе нет — Александр продолжает играть под нейтральным флагом. Но чем лучше он играет, тем больше к нему может быть интерес.

Фото Global Look Press

Уроженец Ростова-на-Дону, надо признать, не так уж и сильно связан с Россией в последнее время. С восьми лет он живет и тренируется в Австрии у знаменитого специалиста Гюнтера Бресника. В Австрии живет и его мама, да и папа-бизнесмен наведывается туда довольно часто. Как признавался Шевченко, в Россию его особо и не тянет. Хотя с российскими топ-игроками он прекрасно знаком — в частности, дружит с Андреем Рублевым и особенно с Медведевым. С экс первой ракеткой мира он, кстати, познакомился благодаря играм виртуальным — на приставке.

В прошлом году Шевченко победил на «челленджере» в Братиславе, в начале 2023-го завоевал титул на «челленджере» на Тенерифе. Несколько недель назад в основной сетке турнира в Дубае едва не обыграл поляка Хуберта Хуркача, а в чемпионской гонке идет 65-м. В общем, его теннисные перспективы весьма неплохи.