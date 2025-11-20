Видео
Сегодня, 17:15

Ллейтон Хьюитт вернулся в теннис, чтобы сыграть с 16-летним сыном: в первом же матче семейный дуэт разгромил соперников

44-летний Хьюитт возобновил карьеру, чтобы сыграть с 16-летним сыном Крузом
Максим Слекишин
корреспондент
Круз и Ллейтон Хьюитт.
Фото Getty Images
Показали класс в Сиднее.

Экс первая ракетка мира и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» австралиец Ллейтон Хьюитт возобновил карьеру, чтобы сыграть с 16-летним сыном Крузом на «челленджере» в Сиднее.

Вернулся спустя пять лет

Момент для возвращения Ллейтона оказался символичным: матч прошел ровно в 25-ю годовщину его победы на сиднейском Итоговом турнире. Хьюитту тогда было всего 20, на тот момент он стал самой молодой первой ракеткой мира.

Сейчас Ллейтону 44. Он завершил карьеру в одиночном разряде в 2016-м, а в парах выступал до 2020 года. Игра с сыном стала для него первой за пять лет на профессиональном корте.

«Такая возможность выпадает нечасто, — приводит слова Хьюитта-старшего Tennis Australia. — Вероятно, скоро наступит момент, когда я уже не смогу играть с ним на одном уровне физически. Круз сейчас заметно прогрессирует, вышел на новый этап, и нам повезло, что мы смогли выступить в дуэте».

Хотя соперник именитой пары был не самым грозным — у 19-летних Джонса и Маринкова почти не было шансов (6:1, 6:0), — по игре видно, у отца и сына отличное взаимопонимание.

Во втором круге получилось не так удачно, хотя счет был близкий. Дуэт Хьюиттов уступил в четвертьфинале опытным соперникам — австралийцам Калуму Паттерджиллу и Дэйну Суини (5:7, 4:6).

Круз Хьюитт.
Фото Getty Images

Успехи Круза в одиночном разряде

Ллейтон неоднократно рассказывал, что сын сталкивается с серьезным давлением из-за знаменитой фамилии. Сейчас юный теннисист занимает 759-е место в мировом рейтинге, демонстрирует высокую для своего возраста игру и претендует на wild card в основную сетку Australian Open.

Хьюитт-младший победил на «челленджере» австралийца Омара Ясику в первом круге одиночного разряда — 3:6, 7:6, 6:4. Однако уже в следующем поединке уступил японцу Мацуоке Хаято (7:5, 3:6, 5:7).

Сегодня. Мельбурн. Ллейтон ХЬЮИТТ прощается с карьерой теннисиста.Макарова в любимых условиях и прощание со спортом Хьюитта

Хьюитт в Зале славы

Накануне «челленджера» Ллейтон получил важную награду — его включили в Зал славы спорта Австралии. В своей речи он поблагодарил жену Бек: «Быть партнером теннисиста непросто. Это очень индивидуальный вид спорта. Ты была моей опорой все это время. Я бы не сыграл на двадцати Australian Open без тебя».

Спортсмен также отметил, что Сидней для него — особенное место: здесь родился его сын Круз, живут родственники семьи Хьюиттов. Сам Ллейтон родом из Аделаиды, однако четырежды выигрывал в Сиднее титулы и выступал тут на Олимпиаде-2000.

