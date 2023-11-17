Медведев избежал встречи с Джоковичем. Россиянин сэкономил силы перед полуфиналом Итогового турнира

Даниил уступил в Турине Алькарасу и теперь сыграет с Синнером.

Теннис. Итоговый турнир АТР

Красная группа, 3-й тур

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 6:4

Даниил Медведев все же не смог завершить групповой турнир Итогового турнира ATP без единого поражения, зато избежал встречи в полуфинале в Турине с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем. Теперь россиянин, уступивший испанцу Карлосу Алькарасу, сразится за путевку в финал с любимцем итальянской публики Янником Синнером.

Поиск мотивации

Перед матчем Медведева и Алькараса расклады были предельно просты. Победа Даниила с любым счетом или даже поражение в трех партиях гарантировали ему выход с первого места в полуфинал на Джоковича. А вот выигрыш Карлоса в двух сетах именно испанца делал победителем Красной группы. И только поражение Алькараса оставляло шансы для Александра Зверева из Германии, которому требовалось обыгрывать в вечернем матче россиянина Андрея Рублева.

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«Я собираюсь показать свой лучший теннис против Карлоса. Признаюсь, это будет нелегко. Но здесь, на быстром корте, может получиться интересно. Конечно, не хочется играть решающий тай-брейк спустя три с половиной часа, когда нужно играть на следующий день. Но если ты расслабляешься и говоришь себе: «Возможно, в этом матче можно не сильно напрягаться», ты рискуешь сбиться с ритма. Это теннис», — говорил на пресс-конференции о турнирных раскладах Медведев перед заключительным матчем в группе.

Он также привел в пример свой матч против Джоковича на ATP Finals в 2022 году, когда немотивированный серб, гарантировавший себе первое место в группе, бился с Даниилом 3 часа и 11 минут и в итоге взял верх как раз на тай-брейке третьего сета. После чего завоевал титул. «Это великолепный пример для меня, чтобы показать во встрече с Карлосом свой лучший теннис», — добавил россиянин.

Понятно, что Медведев не собирался играть в поддавки, даже когда стало ясно — соперником победителя Красной группы станет как раз Джокович. Однако все равно досрочный выход в полуфинал, пусть и на уровне подсознания, наверняка действовал на Даниила немного расслабляюще. А мотивация Алькараса была заметно выше — испанец в случае поражения с высокой долей вероятности вылетал. Тем не менее в дебюте встречи россиянин смотрелся в целом даже увереннее.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

По брейку в каждом сете

Правда, первые сложности возникли как раз у него — в третьем гейме было 0:30, но Медведев вовремя включил подачу и взял четыре розыгрыша подряд. После чего россиянин сразу заработал двойной брейк-пойнт, хотя особых шансов Карлос ему не предоставил, также совершив в сложный момент две прекрасные подачи. После чего выиграл эффектный марафонский розыгрыш и вновь здорово подал.

Следующий гейм стал роковым для Даниила. Ключевым, пожалуй, в нем стал первый розыгрыш — Медведев вроде гонял Алькараса по углам, словно играя с ним в кошки-мышки, но испанская «мышка» внезапно огрызнулась эффектным ударом в движении навылет. После чего россиянин проиграл гейм под ноль. В следующем на подаче Карлоса было 0:30, но и здесь дожать соперника не получилось. Вскоре испанец уверенно подал на сет.

Вторая партия в целом прошла по тому же сценарию. Алькарас, безусловно, проводил лучший матч в Турине, действовал агрессивно (22:14 по виннерсам и достаточно чисто, пусть и совершил 11 невынужденных ошибок против восьми), порой заставая Медведева врасплох укороченными. Также он смотрелся предпочтительнее в дуэлях у сетки. В третьем гейме Даниил сумел за счет подачи отыграть двойной брейк-пойнт, а вот в девятом при счете 4:4 повторить это ему не удалось. Причем при 30:40 Карлосу даже не пришлось ничего делать — россиянин совершил двойную ошибку. Подача на матч не превратилась для Алькараса в проблему — он не проиграл в этом гейме ни одного очка, гарантировав себе выход в полуфинал, да еще и с первого места. Теперь его ждет матч с Джоковичем.

Впрочем, Медведев также не выглядел особо расстроенным. Да, он уступил, но все равно сохранил шансы на второй титул ATP Finals после победы в Лондоне в 2020-м, а также силы на полуфинал. Да и Синнер, при всем к нему уважении, даже при поддержке итальянских болельщиков в полуфинале кажется менее сложным оппонентом, чем куда более искушенный Джокович. К тому же во встрече с датчанином Хольгером Руне Янник испытывал проблемы со спиной, пусть затем, по его словам, боль прошла. Как бы то ни было, Медведеву главное выдержать давление трибун и показать против итальянца свой лучший теннис. Пусть он и проиграл Яннику этой осенью финалы в Пекине и в Вене, счет личных встреч с Синнером по-прежнему в его пользу — 6-2.

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Получится ли у Медведева выйти в финал Итогового турнира? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Даниила небольшим аутсайдером битвы с Синнером. На победу итальянца можно поставить с коэффициентом 1.83, что примерно 55% вероятности исхода. Успех россиянина котируется за 1.98 (45%).