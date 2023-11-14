Медведев крушит рекорды

Лучший российский теннисист начал Итоговый чемпионат с разгрома Рублева (6:4, 6:2) и повторения достижения Кафельникова.

Третья ракетка мира Даниил Медведев в ночь на вторник не оставил шансов своему другу и соотечественнику Андрею Рублеву в матче первого тура Итогового турнира ATP в итальянском Турине. Лидер нашего тенниса разгромил соперника со счетом 6:4, 6:2 и возглавил турнирную таблицу в «Красной группе». Эта победа стала для Даниила 65-й в текущем сезоне (личный рекорд) и 11-й над соперниками из первой десятки рейтинга. Последний показатель — повторение достижения Евгения Кафельникова 1994 года. Лучше против лидеров мужского тенниса из наших со­отечественников не играл никто в истории.

«Я выступил здорово, — прокомментировал свой успех в стартовом поединке Медведев. — Ощущения накануне чемпионата были отличными, хотя это не главный фактор. У меня было много выигранных турниров, перед которыми я чувствовал себя ужасно. И много проигранных, накануне которых я ощущал себя прекрасно. Для меня важнее перенести позитивные ощущения на корт. Я счастлив этой победе, но вторая станет более значимой, если она случится. Это единственный турнир, где можно взять титул с поражением. Но, безусловно, хочется выиграть все матчи. Я особо не думаю о раскладах, концентрируюсь на себе».

15 ноября следующим соперником Даниила станет Александр Зверев из Германии, который накануне достаточно неожиданно одолел второго «сеяного» Карлоса Алькараса из Испании (6:7, 6:3, 6:4). Успех во втором поединке подряд практически обеспечит первой ракетке России место в полуфинале Итогового. Но уже и без этого очевидно — Медведев проводит лучший сезон в карьере. Да, в нем не было титула «Большого шлема» и в Турине претендовать на главный трофей будет невероятно сложно — слишком уж хорош серб Новак Джокович. Но главное, что Даниил в 2023 году окончательно освоился в роли одного из ведущих теннисистов планеты и создал отличный плацдарм на будущее.

Медведеву всего 27 лет, а он побил уже практически все рекорды российского мужского тенниса. И продолжает их улучшать. И дело тут даже не в статистике, а в том, что игра Даниила сейчас доставляет истинное наслаждение. Очень хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше. И на этой неделе, и в более отдаленной перспективе.