Медведев продолжил безвыигрышную серию в Париже. Но это может пойти ему на пользу

Россиянин в равном матче уступил Алексею Попырину, но сэкономил силы и здоровье на Итоговый турнир.

«Мастерс». Париж. Второй круг

Алексей Попырин (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 2:6, 7:6 (7:4)

Даниил Медведев в третий раз подряд проиграл в стартовом матче на «мастерсе» в Париже. На сей раз лидер российского тенниса уступил Алексею Попырину из Австралии на тай-брейке решающего сета и не сумел выйти в третий круг. При этом в начале поединка он явно чувствовал дискомфорт в плече, но затем его состояние вроде улучшилось. Как бы то ни было, возможно, с учетом скорого ATP Finals победа над Попыриным могла бы стать в каком-то смысле пирровой.

Ахиллесово плечо?

Проблемы с правым плечом начали беспокоить Медведева уже в конце прошлого сезона и усугубились после изнурительного Australian Open, где он добрался до финала. После того сверхнапряженного турнира Даниил отдыхал и восстанавливался несколько недель, да и когда вернулся в тур, явно не мог подавать на сто процентов своих возможностей. По ходу сезона Даниил в этом компоненте прибавил, перестал жаловаться на состояние плеча и даже стал говорить, что смог после «мастерса» в Риме в мае вернуться к отработке подачи на тренировках. Однако на «мастерсе» в Шанхае в начале октября в играх со Стефаносом Циципасом из Греции и итальянцем Янником Синнером он явно ощущал и не скрывал дискомфорт как при подаче, так и при ударе справа. С Циципасом справиться удалось, с Синнером — нет. Как, впрочем, и неделю спустя на выставочном турнире в Эр-Рияде.

Даниил Медведев. Фото AFP

«В итоге там все нормально, на следующий день после матча с Янником в Шанхае я, естественно, сделал все тесты, МРТ и так далее. И там в принципе ничего нет, просто оно устало. Бывает такое, не страшно», — рассказывал Даниил «Больше» после поражения от первой ракетки мира на «Шлеме шести королей». Но в итоге снялся с турнира в Вене как раз из-за травмы плеча. Судя по всему, усталость у столь важной для подачи части тела не прошла и к «мастерсу» в столице Франции. И это было особенно заметно в стартовой партии матча второго круга против Попырина — соперника весьма непростого. Алексей, кто подзабыл, в августе выиграл «мастерс» в Монреале, а затем на US Open выбил великого серба Новака Джоковича. Правда, в Токио, Шанхае и на прошлой неделе в Вене не блистал.

Но в первом сете матча с Медведевым Алексей в целом действовал очень неплохо. Он классно подавал, пробивал справа, а также великолепно обрабатывал мячи у сетки. Да, у него случился провал в третьем гейме, который позволил россиянину первым сделать брейк, а затем и повести 3:1. Однако затем игровое преимущество Попырина в стартовой партии не вызывало сомнений. Он быстро сделал обратный брейк под ноль, чему двумя двойными ошибками поспособствовал Даниил.

Медведев периодически после неудачных подач и ударов справа морщился — судя по всему, от боли, хотя, возможно, от недовольства своими действиями. Как бы то ни было, при 3:4 он все же спас подачу, несмотря на несколько двойных и четыре брейк-пойнта. Но при 4:5 спастись не удалось — два сетбола Попырина он отыграл, а на третьем совершил очередную двойную... После чего собрался было бросить ракетку, но передумал, сдержав эмоции.

Даниил Медведев. Фото AFP

Ракетку поймать не удалось

В начале второго сета россиянин, что называется, действовал без огонька, однако постепенно ему удалось себя завести. К тому же и теннисист из Австралии помог Медведеву вернуться в игру, чуть снизив процент и результативность первой подачи. Как следствие, при 2:2 Даниилу удалось сделать первый брейк в партии, а при 4:2 еще и второй. Мало того, он и подавать на этом отрезке начал заметно лучше, что позволило без нервотрепки сравнять счет по сетам. Да, у него в этой партии было всего пять активно выигранных мячей, зато процент выигрыша первых подач — за 90 — и только три невынужденные ошибки впечатляли.

Увы, в начале решающего сета россиянин вновь дал слабину, при 1:1 отдав гейм на подаче очередной двойной ошибкой. После чего решил проявить себя как жонглер, но и здесь не получилось: брошенную вверх ракетку Даниилу поймать не удалось, она упала на корт. Вскоре после проигранного под ноль приема счет стал уже 1:4 — ситуация, близкая к безнадежной. Но здесь Медведев сумел-таки проявить волевые качества, провел несколько грамотных розыгрышей и вскоре выравнял положение в решающем сете. Мало того, мог даже повести с брейком 5:4 — в важнейшем девятом гейме он имел четыре брейк-пойнта. Причем в одном из этих розыгрышей судья после удара Попырина даже крикнул аут, наш теннисист направился на переход. Вот только пришлось вернуться — на повторе выяснилось, что мяч зацепил линию, очко переиграли.

В итоге Алексей удержал-таки подачу, а матч завершился тай-брейком. Где Медведев вновь уступал 1:4, сравнял счет классной обводкой справа по линии в движении, а в ключевой момент при 4:5 вновь сделал двойную. Попырин заработал двойной матчбол и сразу же его реализовал. А Даниил потерпел на парижском «мастерсе» четвертое поражение подряд — в 2021-м в финале он уступил Джоковичу, в 2022-м сразу же вылетел от австралийца Алекса де Минаура, а в 2023-м — от болгарина Григора Димитрова. Но нет худа без добра — у Медведева до стартующего 10 ноября в Турине ATP Finals появилось время для лучшего восстановления плеча и (или) тренировки подачи. Если он будет подавать, как в игре с Попыриным, даже выход из группы покажется непростой задачей.