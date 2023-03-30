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ATP

30 марта, 23:20

Медведев огорчил звезду Голливуда. Россиянин побил личный рекорд в Майами

Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Даниил Медведев и Кристофер Юбенкс.
Фото USA Today Sports
Джейми Фокс.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Даниил вышел в полуфинал «мастерса», обыграв Кристофера Юбенкса на глазах его друга — актера Джейми Фокса.

«Мастерс». Майами (США). Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 4) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:3, 7:5

На «мастерсе» в Майами лучший теннисист России Даниил Медведев уже вышел в полуфинал, обновив благодаря победе над американцем Кристофером Юбенксом личный рекорд на этом турнире. Раньше наивысшим достижением Медведева в Майами был четвертьфинал. На сей раз его оппоненту не помогла даже звездная поддержка с трибун в лице голливудской знаменитости, обладателя «Оскара» Джейми Фокса. Хотя не сказать, что победа в матче со 119-й ракеткой мира далась Даниилу очень легко.

Джейми Фокс.
Фото Global Look Press

Старый друг с «Оскаром»

Вообще Юбенкса можно назвать очень нестандартным и оригинальным теннисистом. 26-летний Крис никогда прежде не входил в топ-100 и дебютирует в сотне лучших рейтинга ATP только в ближайший понедельник благодаря подвигам в Майами. Где он из квалификации добрался до четвертьфинала, обыграв в том числе таких известных теннисистов, как хорват Борна Чорич и француз Адриан Маннарино. В звездный час Юбенкса выяснилось, что он является старым другом лауреата «Оскара» (за фильм «Рэй» про Рэя Чарльза) Фокса.

«Кровавый пот, слезы и настоящая тяжелая работа окупились для моего хорошего друга Криса Юбенкса. Теннис — это твоя страсть, мой друг, продолжай расти, и поздравляю с попаданием в сотню лучших игроков мира!» — написал Джейми на своей страничке в социальной сети после выхода игрока в четвертьфинал. А в матче с Медведевым болел за друга с трибун и даже пытался вдохновлять его мотивационными речами, когда в середине стартового сета игру прервали из-за дождя.

Даниил Медведев. Медведев прекрасен после дождя. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Майами

«Ты отлично начал и должен завершить в том же стиле... Делай свое дело!» — приводит официальный сайт ATP слова голливудской звезды, заверившей, что вся публика на стадионе болеет за Кристофера. Конечно, большинство присутствовавших на игре действительно поддерживали Юбенкса, но до атмосферы важнейших матчей Открытого чемпионата США этой утренней (по времени Майами) игре было далековато — трибуны зияли пустотами. Так что особого давления на Медведева не было.

Однако старт россиянину не слишком удался, возможно, из-за нестандартных действий оппонента. Юбенкса можно назвать редким представителем в современном теннисе стиля «подача — выход к сетке». И он действительно обрабатывал у сетки очень непростые мячи, в дебюте ставя Медведева в тупик. Да и тот поначалу допускал много брака — при 1:2 Даниилу пришлось отыгрывать пять брейк-пойнтов! Что ж, он справился, удержал свою подачу, однако Юбенкс смотрелся увереннее.

Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Дождь пошел на пользу

При счете 3:2 в пользу американца матч был прерван из-за дождя примерно на полчаса, и перерыв явно не пошел на пользу сопернику Медведева. При 3:3 и 40:15 Юбенкс не смог завершить гейм в свою пользу, позволив россиянину сделать важнейший брейк. А в общей сложности после дождевой паузы проиграл пять геймов подряд, остановив печальную для себя тенденцию только во втором гейме второго сета.

Не сказать, что Даниил на том отрезке был абсолютно безгрешен, рваный ритм от Юбенкса был ему не слишком удобен. Впрочем, классные мастера как раз и отличаются тем, что умеют находить пути к победе в не самых простых ситуациях. При 3:2 во втором сете Медведев сделал еще один важный брейк, и казалось, что спокойно заберет партию и матч. Однако россиянин ненадолго потерял концентрацию, а его оппонент огрызнулся, сразу же сделав обратный брейк.

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Как следствие, сет постепенно «катился» к тай-брейку. Вот только Даниил не был с этим согласен, заработав при 6:5 двойной матчбол на подаче Юбенкса. Эти матчболы американец эффектно отыграл у сетки, но затем россиянин превосходно принял навылет со скоростью 99 миль в час (более 160 км в час), а на третьем матчболе Крис, к разочарованию друга Фокса, грубо ошибся у сетки. Всего же Юбенкс выиграл у сетки 19 из 32 розыгрышей, превзойдя Медведева и в активно выигранных ударах. Тем не менее класс россиянина, одержавшего уже 22-ю победу в 23 матчах, сказался.

Это, кстати, пятый турнир в Майами для Медведева. В 2018-м он выбыл во втором круге, в 2019-м — в четвертом, а в 2021 и 2022 годах останавливался на стадии четвертьфинала. «Я не играл в лучшую игру. Промахивался, он оказывал на меня давление. Думаю, сумел бы сконцентрироваться и без дождя, но перерыв мне действительно помог», — заявил Даниил в интервью на корте.

Даниил Медведев и Кристофер Юбенкс.
Фото USA Today Sports

После чего прокомментировал свои последние теннисные подвиги: «Это великолепно! У меня никогда не было такого старта сезона, даже близко. Да, был разочарован в Индиан-Уэллсе, поскольку не смог побить свою рекордную серию побед. Все, что мне остается — начать новую победную серию. Рад, что удается показывать хороший теннис в Майами, где у меня раньше не было высоких результатов. Уже вышел в полуфинал и надеюсь на большее». В полуфинале Медведев сыграет с Кареном Хачановым, который в двух сетах победил аргентинца Франсиско Черундоло.

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Мастерс
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Медведев прекрасен после дождя. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Майами