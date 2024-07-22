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Сегодня, 16:45

Мирра идет за первым титулом, Рублев попытается прервать серию поражений. Где играют россияне на этой неделе?

Андреева перед Олимпиадой сыграет на турнире в Яссах, а Котов — в Китцбюэле
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Последняя проверка сил перед Олимпиадой, где из наших только Медведев и Шнайдер попали в «посев».

Перед стартом Олимпиады только Мирра Андреева и Павел Котов решили сыграть на официальных турнирах на этой неделе. Причем если у Котова шансы далеко продвинуться по сетке в Китцбюэле минимальные, то у Андреевой есть реальные возможности оформить первый титул на уровне WTA в Яссах.

Вызовы для Котова и Карацева

Турнир в Умаге по традиции собирает многих топовых игроков. Этот год не стал исключением: Андрей Рублев, Лоренцо Музетти, Хольгер Руне, Франсиско Серундоло. Действующим же победителем турнира является Алексей Попырин. В 2023-м австралиец с российскими корнями в упорном трехсетовом финале обыграл Стэна Вавринку. В этом году повторить успех будет очень сложно. В первом круге Попырину сражаться с Якубом Меншиком, а в потенциальном четвертьфинале — с Руне или Фабио Фоньини.

Рублев начнет турнир матчем с аргентинцем Камило Уго Карабелли, который занимает 96-ю строчку в рейтинге ATP. Андрею пора реабилитироваться за провальные месяцы после успеха на мадридском «мастерсе». К тому же у россиянина хорошие воспоминания о хорватском турнире — в далеком 2017-м он взял здесь первый титул на высшем уровне.

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Музетти в первом матче также ждет аргентинец: Гвидо Андреоцци или Марко Трунгеллити. После яркого выступления на Уибмлдоне Лоренцо не собирается останавливаться. «До выхода в полуфинал британского «мейджора» я не знал, что могу победить любого. А после этого турнира, тем более «Шлема», где матчи длиннее, мне кажется, что в пятисетовом формате мой уровень может быть выше. Так что я вернулся домой с мыслью, что могу победить любого игрока в туре. Теперь надо доказать это на практике»

На еще одном грунтовом турнире — в австрийском Китцбюэле — первый и второй номер «посева» получили Алехандро Табило и Себастьян Баэс. Последний является еще прошлогодним победителем. В последний раз на домашнем турнире выступит Доминик Тим, который завершит карьеру по итогам сезона. В прошлом году чемпион US Open-2020 уступил Баэсу в финале. В этот раз они могут сыграть уже во втором круге. Для этого Доми надо обыграть Тьяго Тиранте.

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Единственному представителю России в Австрии — Павлу Котову — откровенно не повезло со жребием. В первом же матче его ждет разыгравшийся Маттео Берреттини. На этой неделе 28-летний итальянец вернулся в топ-50 благодаря титулу в Гштааде. «Я очень счастлив взять здесь титул спустя шесть лет, — подчеркнул Берреттини. — Чувствую в себе силы и энергию, чтобы вновь вернуться в элиту».

Хардовый сезон традиционно возобновляется в Атланте без европейских звезд. Зато в строю почти все топовые американцы: Бэн Шелтон, Фрэнсис Тиафо, Брэндон Накашима и вернувшийся после двухлетнего простоя Райли Опелка (на прошедшей неделе смог дойти до полуфинала в Ньюпорте). Интересно, что второй номер «посева» получил Адриан Манарино, которые проиграл 12 из последних 13 матчей. Присутствует в сетке и Аслан Карацев, который начнет свой путь против квалифаера Билли Харриса. Будем надеяться, что россиянин сможет выиграть первый матч за 2,5 месяца.

Павел Котов.
Фото Global Look Press

Шансы для Мирры и Линды

Переходим к женским турнирам. В Праге сменили покрытие с харда на грунт, но не смогли собрать серьезный состав. Он больше напоминает турнир категории WTA-125. Самыми высокорейтинговыми игроками стали Линда Носкова и Катерина Синякова, а третий номер получила Ангелина Калинина, которая даже не входит в топ-45. Кстати, в первом круге украинка прошла восходящую звезду чешского тенниса Сару Бейлек, которая в 18 лет подбирается к первой сотне.

Первой «сеяной» в румынском городе Яссы стала Мирра Андреева. В воскресенье, 21 июля, 17-летняя россиянка выиграла свой первый матч за полтора месяца: 5 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сенсационно прошла Арину Соболенко. В Румынии Мирра разгромила Ному Ноа-Акугуэ, представляющую Германию. Дальше у россиянки легкая сетка. Свидетельство этому — тот факт, что второй «сеяной» является Татьяна Мария, которая не входит в топ-50 и за карьеру имеет отрицательный баланс побед и поражений на европейском грунте. Не идеальный ли это момент для Андреевой-младшей, чтобы взять первый взрослый титул в карьере.

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Интересно, что из-за неудач в Бад-Хомбурге и на Уимблдоне Мирра не получила «посев» на Олимпийских играх. Зато 16-й «сеяной» в Париже будет Диана Шнайдер, которая проводит великолепный сезон. После завоевания титула в Будапеште 20-летняя Диана стала самой молодой теннисисткой, выигравшей за один сезон турниры WTA на всех типах покрытия, после Каролин Возняцки в 2009-м (15 лет назад 19-летняя датчанка победила в Понте-Ведра-Бич, Истбурне и Нью-Хейвене). Первой «сеяной» на Играх-2024 будет Ига Свентек. Из россиянок в женском одиночном разряде также должна сыграть 28-я ракетка мира Екатерина Александрова.

У Даниила Медведева в Париже пятый номер «посева», что означает участие в Играх-2024 Янника Синнера, Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Александра Зверева. Последний является действующим чемпионом, победив в финале в Токио-2020 Карена Хачанова. На мужском турнире среди россиян также выступят Котов и Роман Сафиуллин. В рейтинге сейчас они располагаются на 60-м и 62-м месте соответственно.

Жеребьевка олимпийских сеток состоится 25 июля. Сами соревнования пройдут с 27 июля по 4 августа на знаменитых кортах «Ролан Гаррос».

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Мирра Андреева
Павел Котов
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