Джокович из-за травмы снялся с Итогового турнира. Его заменит Рублев

Россиянин получил последнюю путевку.

Пятая ракетка мира Новак Джокович из-за травмы снялся с Итогового турнира в Турине. Таким образом, серб не защитит титул и потеряет 1300 очков.

Что сказал Ноле

В своих соцсетях Новак обратился к поклонникам и признался, что очень хотел выступить в Италии, но травма изменила его планы.

«Для меня честь — квалифицироваться на ATP Finals в Турине. Я очень хотел приехать туда, но из-за нынешней травмы не смогу сыграть на следующей неделе. Приношу извинения всем, кто планировал меня увидеть. Желаю всем теннисистам прекрасного турнира. До скорого!» — написал Джокович.

Ранее серб снялся с турнира серии «мастерс» в Париже, который проходил с 28 октября по 3 ноября.

Новак Джокович. Фото AFP

Рублев получил путевку

Отсутствие сербской звезды определило полный состав участников Итогового турнира 2024 года, который пройдет с 10 по 17 ноября.

На нем выступят Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фритц (США), Каспер Рууд (Норвегия), Алекс де Минаур (Австралия) и Андрей Рублев (Россия).

Последняя тройка сыграет вне зависимости от результатов на этой неделе. Рууд и Рублев заявлены на турнир в Метце, а де Минаур — в Белграде. Запасными станут Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь теннисистов, показавших лучшие результаты в текущем календарном году. В прошлом сезоне победителем стал Новак, обыгравший в финале Янника Синнера.

Джокович вылетел из топ-4 рейтинга АТР

В понедельник, 4 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. И в нем Джокович потерял четвертое место, уступив его Медведеву. Рублев опустился с седьмой на девятую позицию. Лидером остается Синнер. Вторую строчку занимает Зверев, третью — Алькарас.

Новак является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. На его счету 24 победы. Впрочем, этот сезон стал одним из самых неудачных для серба в карьере: он не смог выиграть ни одного турнира ATP. Однако принес своей стране золото Олимпиады в Париже, победив в финале Алькараса.