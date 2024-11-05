Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Статьи
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:20

Джокович из-за травмы снялся с Итогового турнира. Его заменит Рублев

Новак Джокович из-за травмы снялся с Итогового турнира ATP-2024
Егор Сергеев
Новак Джокович и Андрей Рублев на Уимблдоне-2023.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Россиянин получил последнюю путевку.

Пятая ракетка мира Новак Джокович из-за травмы снялся с Итогового турнира в Турине. Таким образом, серб не защитит титул и потеряет 1300 очков.

Что сказал Ноле

В своих соцсетях Новак обратился к поклонникам и признался, что очень хотел выступить в Италии, но травма изменила его планы.

«Для меня честь — квалифицироваться на ATP Finals в Турине. Я очень хотел приехать туда, но из-за нынешней травмы не смогу сыграть на следующей неделе. Приношу извинения всем, кто планировал меня увидеть. Желаю всем теннисистам прекрасного турнира. До скорого!» — написал Джокович.

Ранее серб снялся с турнира серии «мастерс» в Париже, который проходил с 28 октября по 3 ноября.

Новак Джокович.
Фото AFP

Рублев получил путевку

Отсутствие сербской звезды определило полный состав участников Итогового турнира 2024 года, который пройдет с 10 по 17 ноября.

На нем выступят Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Тейлор Фритц (США), Каспер Рууд (Норвегия), Алекс де Минаур (Австралия) и Андрей Рублев (Россия).

Андрей Рублев. Провал Рублева: проиграл Черундоло, разбив ракетку о колено. Шансов попасть на Итоговый турнир АТР все меньше

Последняя тройка сыграет вне зависимости от результатов на этой неделе. Рууд и Рублев заявлены на турнир в Метце, а де Минаур — в Белграде. Запасными станут Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь теннисистов, показавших лучшие результаты в текущем календарном году. В прошлом сезоне победителем стал Новак, обыгравший в финале Янника Синнера.

Джокович вылетел из топ-4 рейтинга АТР

В понедельник, 4 ноября, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. И в нем Джокович потерял четвертое место, уступив его Медведеву. Рублев опустился с седьмой на девятую позицию. Лидером остается Синнер. Вторую строчку занимает Зверев, третью — Алькарас.

Новак является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. На его счету 24 победы. Впрочем, этот сезон стал одним из самых неудачных для серба в карьере: он не смог выиграть ни одного турнира ATP. Однако принес своей стране золото Олимпиады в Париже, победив в финале Алькараса.

Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев — о своей мотивации: «Люблю побеждать, ненавижу проигрывать»
Стал известен состав участников Итогового турнира ATP после снятия Джоковича
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир после снятия Джоковича
Джокович снялся с Итогового турнира в Турине
Рублев в декабре примет участие в показательном турнире MGM Macau
Медведев опередил Джоковича в рейтинге ATP, Рублев опустился на две строчки
Материалы сюжета ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Стал известен состав участников Итогового турнира ATP после снятия Джоковича
Рублев квалифицировался на Итоговый турнир после снятия Джоковича
Джокович снялся с Итогового турнира в Турине
«Может, стоит играть до 50 где-то, где уже побеждал». Медведев: год без титулов и забавная статистика
Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP. Ждать ли яркой концовки сезона?
Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Сегодня
Вчера
Неделя