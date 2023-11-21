Сколько лет Джокович продержится на теннисной вершине? Серб побил еще не все рекорды

В 2024 году Новак готов замахнуться сразу на два исторических достижения.

Серб Новак Джокович в нынешнем году в очередной раз раздвинул границы возможного, выиграв три турнира «Большого шлема», Итоговый турнир ATP и завершив сезон-2023 на первой строчке мирового рейтинга. Вишенкой на торте может стать Кубок Дэвиса, проходящий сейчас в испанской Малаге. Но в любом случае Джокович провел выдающийся теннисный год, а с учетом его возраста (36 лет) и вовсе невероятный. Никогда в истории столь возрастной теннисист не добивался таких фантастических результатов. Мало того, Ноле явно не собирается останавливаться на достигнутом. Он силен, уверен в себе и видит перед собой новые цели — рекорды, которые еще только предстоит побить.

Феноменальный сезон

В 2022 году Джокович сильно сдал в рейтинге — с первой строчки он к началу ноября опустился на восьмую. Но, парадокс, это отнюдь не свидетельствовало о снизившемся уровне игры или проблемах со здоровьем. Отнюдь, всему виной, кто подзабыл, были искусственные ограничения, связанные со статусом вакцинации от коронавируса, — именно из-за них Новак пропустил Открытые чемпионаты Австралии и США, а также несколько «мастерсов». К тому же за выигранный Уимблдон ему не начислили рейтинговые очки из-за отказа британцев допускать к участию россиян и белорусов.

Но при этом уже в конце 2022-го Новак доказал, что трудности и ограничения не сломили его, он по-прежнему очень хорош. Подтверждением стала осенняя серия турниров с выигрышем ATP Finals. Однако все равно 2023-й наверняка превзошел даже самые оптимистичные ожидания поклонников Новака. Даже с пропуском пяти «мастерсов» из девяти он обошел ближайшего соперника в рейтинге испанца Карлоса Алькараса на две с половиной тысячи очков.

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И, главное, показал феноменальную результативность. Да, серб играл не так много, как Алькарас или Даниил Медведев, поэтому по количеству побед уступил им довольно заметно. К примеру, Медведев выиграл 66 встреч, а Джокович — только 55. С другой стороны, Новак потерпел всего шесть поражений против 18 у россиянина. То есть в три раза меньше! Впечатляет и качество побед. В 28 встречах на «Больших шлемах» он уступил всего один раз — в финале Уимблдона Алькарасу в пяти партиях. Иначе сумел бы повторить достижение Рода Лейвера, который единственным в Открытую эру выиграл четыре «Шлема» за календарный год.

Кстати, три «Больших шлема» за сезон серб взял в четвертый раз в карьере — ранее он добивался этого достижения в 2011, 2015 и 2021 годах. Причем, напомним, в 2021-м повторить рекорд Лейвера в финале US Open ему помешал как раз Медведев. Всего же в этом году на счету Новака семь титулов — больше было только в 2011-м (10) и 2015-м (11), столько же в 2013-м, 2014-м и 2016-м.

Замах на «Золотой шлем» и достижение Коннорса

Разговоры о титулах, кстати, не случайны. Джокович все ближе подбирается к, казалось бы, недостижимому рекорду американца Джимми Коннорса — 109 титулов в одиночном разряде. Сейчас у Новака 98 трофеев, впереди еще и швейцарец Роджер Федерер со 103 турнирными победами. Объективно, в 2024 году с заметно сократившимся расписанием серба догнать и перегнать Коннорса будет практически невозможно. Однако за 1,5-2 года сделать это будет при нынешнем уровне игры Джоковича достаточно легко. Но куда более сложной и в то же время интересной задачей станет погоня за «Золотым шлемом» — четырьмя «Большими шлемами» и Олимпиадой, что у мужчин прежде не удавалось никому, а у женщин — только немке Штеффи Граф в 1988-м.

«Какие цели я ставлю перед собой на 2024 год? Можно выиграть четыре «Шлема» и Олимпиаду. Посмотрим, у меня всегда были большие цели и амбиции. И следующий год в этом плане точно не будет отличаться от предыдущих. Огонь во мне еще горит, организм хорошо мне служит, тело слушается. Вокруг меня собрана отличная команда, мотивация побеждать на крупнейших турнирах тоже никуда не исчезла. Конечно же, Олимпиада в Париже наряду с «Большими шлемами» станет в следующем сезоне одной из моих главных целей. Не знаю, удастся ли мне провести столь же мощный сезон, но я точно сохраню свежесть разума и настрой», — прокомментировал свои планы Джокович на пресс-конференции после завершения ATP Finals.

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Он также сравнил себя с Новаком десятилетней давности, заявив, что Джокович-2023 наверняка выиграл бы у Джоковича-2013. Правда, обыграть Джоковича-2015 было бы куда сложнее.

«Сейчас стараюсь играть не так много, как 10 лет назад. Мне нужно выбирать правильные турниры и правильные периоды года, когда могу показывать лучший теннис. Так что трудно сравнивать, не знаю, какой был бы счет. Но, безусловно, я создал бы себе молодому проблемы», — не без улыбки комментирует Новак виртуальную битву Джоковичей разного возраста. А в том, что он готов еще долго создавать проблемы всем остальным теннисистам, и вовсе нет никаких сомнений.

Завершать карьеру он точно не намерен, причем, как кажется, вполне способен побеждать на крупнейших турнирах и до 40 лет! «Я буду сражаться, пока удается оставаться конкурентоспособным. Зачем останавливаться, если по-прежнему выигрываешь большие титулы?! Когда же мне начнут драть задницу, то, конечно, я задумаюсь о небольшом перерыве или вообще об уходе», — добавил Джокович. Но, похоже, в ближайшую пару сезонов, если не возникнет форс-мажоров по здоровью, задумываться на эту тему ему не придется.