Сампрас рассказал о тяжелой болезни жены. Она играла в «Санта-Барбаре»

Легендарный теннисист попросил поддержки у болельщиков.

Американец Пит Сампрас по праву считается одной из главных звезд за всю историю тенниса. 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» после завершения карьеры жил счастливой семейной жизнью, но, увы, и в его дом постучалась беда. Как рассказал 52-летний Пит, вот уже почти год его супруга, известная актриса Бриджит Сампрас-Уилсон, борется с раком.

Фантастическая карьера и семейное счастье

Сампрас в общей сложности 286 недель продержался на первой строчке рейтинга ATP, шесть лет подряд (с 1993 по 1998-й) он завершал год в статусе первой ракетки мира. И, конечно же, был королем Уимблдона, семь раз выигрывая травяной «Большой шлем». Пит, вероятно, мог добиться и большего, но фактически завершил карьеру в 2002-м в возрасте 31 года. Причем сделал это весьма эффектно, выиграв титул на открытом чемпионате США. Правда, о том, что он окончательно уходит из тенниса, знаменитый американец заявил спустя почти год, в 2003-м.

Пит Сампрас с кубком US Open-2002. Фото Getty Images

С тех пор вот уже около 20 лет Сампрас почти не появляется на теннисных радарах. Он и в годы своей карьеры был вне корта тих и скромен и считался полным антиподом своего главного конкурента — яркого и эпатажного Андре Агасси. Впоследствии Андре остепенился и нашел личное счастье в браке с легендой тенниса Штеффи Граф, хотя много шума наделал его роман с актрисой Брук Шилдс. А Сампрас повел к алтарю актрису Бриджит Уилсон — довольно известную в Голливуде, пусть и не считавшуюся звездой первой величины.

Бриджит на два года младше Пита, сейчас ей 50 лет. Среди ее теле- и киноработ отметим роль в культовом сериале «Санта-Барбара», а также роли в полном метре — в фильмах «Смертельная битва», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Свадебный переполох». Эффектная блондинка активно снималась до конца нулевых, после чего практически приостановила карьеру. В свою очередь, Сампрас также крайне редко посещал теннисные мероприятия, хотя не обошлось и без исключений — в 2007-м, в частности, он провел три выставочных матча со швейцарцем Роджером Федерером, причем один даже выиграл. Так что Пит, безусловно, держал себя в форме.

О теннисе Сампрас предпочитает говорить редко. Но в 2021-м, к примеру, назвал серба Новака Джоковича лучшим теннисистом в истории, что вызвало большой резонанс. «Для меня это невероятно важно, особенно потому, что это слова человека, который является примером для подражания», — прокомментировал высказывание Новак. Добавив, что в детстве мечтал стать таким же чемпионом, как Пит.

Пит Сампрас с женой Бриджит и сыном. Фото Getty Images

Почти год борьбы

В личной жизни у четы Сампрасов, казалось, царила настоящая идиллия. Роскошная свадьба состоялась в сентябре 2000-го в Беверли Хилз. В 2002-м Бриджит родила первенца, которого назвали Кристин Чарльз, в 2005-м у пары родился второй сын Райан Николас. Пит и Бриджит с детьми жили в Калифорнии. Да, Пит с детства страдает наследственным заболеванием крови талассемией, но этот недуг он взял под контроль. Однако рак яичников, диагностированный, как выяснилось, в декабре 2022-го у Бриджит, естественно, стал страшным ударом по семье Сампрасов.

Пит и Бриджит долго хранили молчание по этому поводу, однако в конце октября через социальные сети ATP Сампрас опубликовал заявление: «Как многие знают, я довольно тихий и скрытный человек. Однако прошедший год был исключительно сложным временем для моей семьи, и я решил поделиться тем, что происходило. В декабре прошлого года у моей жены Бриджит был диагностирован рак яичников. С тех пор она перенесла серьезную операцию, прошла курс химиотерапии и продолжает целенаправленную поддерживающую терапию».

Как признался Пит, очень тяжело наблюдать, как кто-то, кого ты так сильно любишь, проходит через такое испытание. Но в то же время он вдохновлен тем, как поддерживают его супругу сыновья, а сама Бриджит остается невероятной мамой и женой.

«Очень трудно просить поддержки, когда тебе тяжело о чем-то просто говорить. Поэтому я прошу вас мысленно поддержать и помолиться за нашу семью, поскольку Бриджит продолжает преуспевать на пути к исцелению», — завершил Сампрас свое обращение. Понятно, что для Пита действительно непросто публично рассказывать о тяжелой болезни супруги. Но очень хочется надеяться, что все завершится хеппи-эндом и в семье легендарного теннисиста вновь все будет в полном порядке.