Рублев расплакался и проиграл третий матч подряд. Успеет ли россиянин выйти из кризиса до US Open?

Людмила Самсонова также вылетела на старте в Цинциннати.

ATP 1000. Цинциннати. Второй круг

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3)

WTA 1000. Цинциннати. Первый круг

Линда Носкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 6:3, 6:1

Черная полоса Андрея Рублева, начавшаяся еще в июле в Гамбурге, затягивается — россиянин впервые с января 2023 года проиграл три матча подряд, вылетев и на старте «мастерса» в Цинциннати. Причем Рублев явно чувствовал себя не в своей тарелке, демонстрируя эмоции — швырял ракетку, бил ей по своей скамейке и даже плакал, уткнувшись в полотенце. Неужели Андрей не успеет преодолеть свой игровой кризис до старта US Open?

Удары по скамейке

Вообще нельзя сказать, что нынешний сезон складывается для Рублева провально. Отнюдь, в его активе два титула — на «мастерсе» в Монте-Карло и в середине июля в Бостаде, а также три финала — в Дубае, Баня-Луке и Галле. Есть и два четвертьфинала на «Больших шлемах» — на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдоне, где оба раза он уступал сербу Новаку Джоковичу. В рейтинге ATP россиянин занимает восьмое место, а в чемпионской гонке он и вовсе шестой. Однако отсутствие результатов в последние несколько недель, мягко говоря, настораживает.

В Гамбург в конце июля Андрей приехал сразу после титула в Бостаде. И уже в своем стартовом матче едва не уступил, отыграв три матчбола у испанца Бернабе Сапаты Мираллеса. Впрочем, уже в следующей встрече Рублев взял всего четыре гейма (2:6, 2:6) у немца Даниэля Альтмайера. В каком-то смысле это даже могло пойти на пользу — россиянин получил больше времени для качественного перехода с европейского грунта, где проходили турниры в Бостаде и Гамбурге, на североамериканский хард. Вот только адаптироваться к условиям до сих пор не получается — Рублев и в Торонто, и в Цинциннати выбывал уже после своих стартовых игр.

Андрей Рублев. Фото Getty Images

На канадском «мастерсе» Рублев почти без борьбы уступил со счетом 4:6, 3:6 американцу Маккензи Макдональду, а в Цинциннати все получилось куда более драматично. Матч с финном Эмилом Руусувуори продолжался три сета, 3 часа и 16 минут. И этот теннисный марафон выдался для Андрея изматывающим не только в физическом, но и в психологическом плане. Ведь для него это был матч упущенных возможностей. В первой партии он дважды, при 5:4 и 6:5, не смог подать на сет, затем уступил в сверхнапряженном тай-брейке 10:12 и не выдержал напряжения. Стал колотить ракеткой сперва по корту, а затем и по скамейке, за что получил второе предупреждение и штрафное очко.

Насколько глубок игровой кризис 25-летнего россиянина?

Вторую партию, пусть и не без труда, Рублев выиграл, однако третий сет получился обиднейшим. Россиянин повел в решающей партии 2:0, затем проиграл в равной борьбе два гейма, а при 3:2 не реализовал тройной брейк-пойнт. После чего отдал и свою подачу и на переходе дал волю эмоциям: расплакался и уткнулся лицом в полотенце. Хотя затем, кстати, сделал обратный брейк. Все завершилось тай-брейком, где сильнее оказался финн. А Рублев потерпел третье поражение подряд впервые с января — тогда он после проигрыша норвежцу Касперу Рууду в финале Итогового турнира ATP-2022 уступил в первых раундах двух турниров в Аделаиде.

Насколько глубок игровой кризис 25-летнего россиянина? Успеет ли Рублев прийти в себя к US Open, который начнется в Нью-Йорке? Пока сложно сказать однозначно. Похоже, в данный момент главные сложности Андрея связаны даже больше не с теннисной, а с психологической составляющей: выигрывать ему мешает чрезмерная нервозность. Хотя Рублев всегда считался эмоциональным игроком, в чем не стеснялся признаваться. Но сейчас желательно избавиться от столь явно выраженного негатива. Будем надеяться, времени (почти двух недель) хватит. Тем более после январских неудач россиянин добрался до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Так почему бы как минимум не повторить нечто подобное на Открытом чемпионате США? Одно совершенно точно — устать перед US Open Андрей точно не успеет.

Людмила Самсонова. Фото USA Today Sports

Поражение Самсоновой от чешки Линды Носковой на WTA 1000 в Цинциннати и вовсе может сказаться на перспективах Людмилы в Нью-Йорке позитивно. Свежеиспеченная первая ракетка России менее чем за две недели провела в Вашингтоне (полуфинал) и в Монреале (финал) десять матчей, и ждать от нее свежести явно не приходилось. Так что сейчас небольшой отдых ей явно не помешает. Не исключено, что Самсоновой стоит сняться с турнира в Кливленде на следующей неделе, где она собирается защитить титул. Хотя понятно, что тут все будет зависеть от ее самочувствия и темпов восстановления после очень серьезных нагрузок.