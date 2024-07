Надаля раскатали в последнем матче перед Олимпиадой. Но это первый финал за два года!

Рафа устал, но не уходит.

Теннис. Турнир АТР 250 (Бостад)

Финал

Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3, 6:2

Финал с участием 38-летнего Надаля — уже событие для мирового тенниса, последний такой был на «Ролан Гаррос» — 2022. Не в прошлой жизни, конечно, но давно. Да, новый финал спустя 800 дней — лишь соревнования категории 250 в шведском Бостаде, но не стоит обесценивать турнирный путь Рафы. Он убрал сына Бьорна Борга Лео, бывшего игрока топ-8 мирового рейтинга Норри, 36-ю ракетку мира Навоне.

Но выиграл финал у Надаля не только Боржеш, а также соперники по имени График и Возраст. Португальцу помогли Навоне с Айдуковичем, которого испанец прошел в полуфинале. За два предыдущих дня 38-летний ветеран сыграл шесть сетов и около шести часов на корте, так что именно способность восстановиться была ключом к победе. Нуну Боржеш не юнец, но в 27 лет проблем со здоровьем испытывать не должен, да и по всем соперникам на берегу Северного моря он проезжал катком. Кстати, Бостад — место действительно красивое, а Надаль здесь выиграл турнир в 19 лет. Вот уж точно не в прошлой, а позапрошлой жизни.

Надаля не хватило

С первого розыгрыша обозначается тактическая борьба: Надаль побаивается мощных ударов и подач Боржеша, поэтому принимает чуть ли не у рекламных щитов. В то же время ищет чужую заднюю линию — очевидно, подставляться под удары с хафкорта значит отдать матч просто так. А вот затягивание розыгрышей играет явно на руку испанцу: португалец — игрок атакующий, поэтому брака у него много. На него и главная надежда Рафы.

Но начал Нуну совсем не в соответствии со своим именем, а быстро, даже сумбурно и сразу сделал брейк. Не сразу смог приспособиться к высоким «парашютам» Надаля, зато не жалел старика и отсыпал вагончик укороченных. Никакого пиетета к авторитету он точно не испытывал — это было видно и по реакциям после розыгрышей.

Но что стало понятно через несколько геймов — финал будет столкновением двух теннисистов с высоким процентом брака, и кто меньше ошибется, тому и повезет. Боржеш регулярно запускал мяч в сетку, находясь в паре метро от нее, Надаль отдал один из геймов двойной ошибкой. Очень быстро португалец стал жаловаться судье на затягивание времени испанцем при подаче — это тоже казалось расчетом Надаля.

Первые шесть геймов закончились пятью брейками, но напора для борьбы за сет Надалю не хватило, хотя публика очевидно болела за него — 3:6. Впрочем, болела она по-шведски сдержанно. Будь финал в Мадриде, возможно, великий играл бы по-другому.

Нуну Боржеш и Рафаэль Надаль. Фото Reuters

Чего ждать на Олимпиаде?

После паузы Рафа стал больше рисковать, усиливать форхенд, рассчитывать на свои атаки, а не отдавать инициативу в ожидании ошибок соперника. И это сработало, но ненадолго. Можно, конечно, надеть маску фаната Надаля и сказать, что ему не повезло с соперником в финале. Какой-нибудь тягучий аккуратный оборонец подошел бы больше, дал бы время приноровиться. Но человек, который может ударить наотмашь в любой ситуации, иногда даже с применением непривычной техники, — не тот, кто отдал бы усталому Надалю этот матч.

Вторая партия превратилась в избиение. 6:2 — у Надаля так и не включилась подача (33 процента выигранных мячей на второй), а невынужденные ошибки перекочевали в графу вынужденных — просто португалец поймал кураж и добивал.

Воспринял такой разнос Рафа очень спокойно, затем трогательно прощался с Бостадом в финальной речи, хотя снова не стал однозначно говорить об уходе, а ограничился формулировками типа keep going, keep dreaming («надо продолжать идти и мечтать», — в переводе с английского).

Но в сухом остатке — на предстоящей Олимпиаде, где Надаля очень ждут как одного из главных фронтменов, у испанца шанс только в легкой сетке. При первой же встрече с сильным соперником, таким как Александр Зверев на «Ролан Гаррос», все кончится. Это самый правильный подход фаната Рафы к этому турниру. Но одновременно нельзя отказать мадридцу в его прогрессе и умению смотреть на несколько шагов вперед.

Он явно прокачался и готов к Олимпиаде лучше, чем к тому же Открытому чемпионату Франции два месяца назад. А значит, как минимум устроить в Париже еще одну красивую киношную историю он может. Где, как не в этом городе, их устраивать?