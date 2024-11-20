Надаль завершил карьеру слишком поздно. Великий испанец верил, что может победить время

Рафа ушел из тенниса в 38 лет, но за последние 2,5 года ничего не выиграл.

Рафаэль Надаль завершил карьеру сразу двумя поражениями в четвертьфинале Кубка Дэвиса в Малаге — личным в игре с Ботиком ван де Зандшульпом и командным в составе сборной Испании от сборной Нидерландов. Понятно, что великий Рафа совсем не так хотел попрощаться с теннисом, но победить время, несмотря на все свои старания, не сумел. Хотя Надаль и старался изо всех сил, за последние 2,5 года он не выиграл ни одного титула, страдая от травм и их последствий. Тем не менее он, конечно, останется одним из величайших теннисистов всех времен.

«Укусы змей и тигров»

Вроде бы совсем недавно, в первой половине 2022 года, Надаль был объективно лучшим теннисистом мира. Спустя два дня после своего 36-летия он выиграл второй подряд турнир «Большого шлема» после Открытого чемпионата Австралии — свой любимый «Ролан Гаррос». Причем на пути к титулу переиграл своего принципиального соперника серба Новака Джоковича, а в финале разгромил представителя молодого поколения норвежца Каспера Рууда, отдав тому за три сета всего шесть геймов. Да, уже тогда все говорили, что Рафа выигрывает на обезболивающих и колоссальном опыте. Но казалось, что он продолжит так делать еще на протяжении как минимум нескольких лет.

Однако теннисная сказка звездного ветерана оборвалась в одночасье. Надаль вышел в полуфинал Уимблдона-2022, но не смог в нем сыграть против австралийца Ника Кирьоса — даже его железный характер не помог справиться с серьезным повреждением мышц живота. Не самая сложная травма, но именно она стала предвестником «снежного кома» хронических и новых повреждений, из-за которого с лета 2022-го Рафаэль провел только 12 турниров и больше ничего не выиграл.

В 2022-м на Итоговом турнире он проиграл все три матча, в январе 2023-го на Открытом чемпионате Австралии травмировал во втором круге левую ногу — восстановление заняло почти год. Но он не прощался, напротив, говорил о желании уйти из спорта на своих условиях — в 2024-м после «Ролан Гаррос» и Олимпийских игр на любимых парижских кортах, где Рафа выиграл 14 титулов Открытого чемпионата Франции и стал грунтовым королем.

Но в реальности все получилось отнюдь не так, как хотел Надаль. Его организм просто перестал справляться с нагрузками, былая резкость исчезла, как и мощь ударов. И даже гигантский опыт не помогал. Великий испанец стал на корте бледной тенью самого себя. Понимал ли он это? Да, безусловно.

«Я не могу сказать вам, буду ли готов через полтора месяца, потому что, знаете ли, последние два года мое тело похоже на джунгли — никогда не знаешь, чего ждать. В один день просыпаюсь, а меня укусила змея. В другой день — тигр», — с грустной улыбкой говорил он перед «Ролан Гаррос», где на старте уступил Александру Звереву из Германии. Но при этом все равно продолжал надеяться, что «укусы» закончатся и он сможет уйти чемпионом.

Фото Global Look Press

Тело отказалось играть

В сезоне-2024 он выиграл 12 официальных матчей из 20 в одиночном разряде, но все равно на данный момент занимает только 154-е место в рейтинге ATP. Неудачей обернулось и его олимпийское выступление — вылет во втором круге одиночки от Джоковича и в четвертьфинале в паре с молодой суперзвездой Карлосом Алькарасом. При этом Надаль все равно не стал после Игр в Париже объявлять о завершении карьеры, хотя несколько месяцев не выходил на корт.

Но в октябре все же признал очевидное, объявив о прощании с теннисом на финальном турнире Кубка Дэвиса в Малаге. Он успел сыграть с Алькарасом и Джоковичем на «Шлеме шести королей» в Саудовской Аравии, где, надо признать, не смог оказать достойного сопротивления. И вышел на первую четвертьфинальную встречу против Ботика в Малаге. Увы, и здесь чуда не произошло — голландец был быстрее, точнее и, главное, играл лучше Надаля, заслуженно взяв верх 6:4, 6:4. А затем, хотя Алькарас и сравнял счет, он и Марсель Граноллерс проиграли Ботику и Уэсли Колхофу решающий парный матч и не смогли вывести Испанию в полуфинал. Так карьера Надаля официально закончилась.

Примечательно, что 35-летний Колхоф, также завершающий после Кубка Дэвиса, провел блестящий матч, а до этого в паре с хорватом Николой Мектичем выиграл «мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP в Турине. Да, его, конечно, нельзя сравнивать с легендарным Надалем, но, очевидно, голландский парник действительно уходит из тенниса на пике карьеры в отличие от Рафы. Хотя, надо признать, Надаль заслужил выйти из игры, когда сам окончательно поймет, что уже точно не сможет победить время. Теперь он это понял. «Я не устал играть в теннис. Мое тело больше не хочет играть в теннис», — честно признался Надаль. И пусть его уход кажется запоздалым, его великолепные достижения не отнять — 22 чемпионских титула на турнирах «Большого шлема», 92 победы на турнирах ATP в одиночке, два золота Олимпийских игр, пять выигранных Кубков Дэвиса... Безусловно, теннису будет его не хватать!