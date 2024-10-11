Надаль разрушил стереотипы тенниса. Его запомнят не только как грунтового короля

Рафаэль мог завершить карьеру чуть раньше, но это не отменяет его величия.

Рафаэль Надаль уходит из тенниса в 38 лет. Кто-то скажет, что слишком поздно, поскольку последние два года грунтовый король либо лечился, либо не был похож сам на себя на корте из-за проблем со здоровьем. Кто-то, наоборот, взгрустнет, что не увидит, как Рафа эффектно «хлопнет дверью» на любимом «Ролан Гаррос» в 2025-м. Но даже самые ярые поклонники Роджера Федерера, Новака Джоковича и других прекрасных теннисистов понимают, что карьеру завершает один из величайших игроков в истории. И дело не только количестве побед на «Больших шлемах», долгом лидерстве в рейтинге и в других спортивных подвигах. Надаль за два десятка лет в элите по сути сам стал воплощением тенниса.

Гениальная игра с юности

Когда этот испанский левша только-только начал появляться в элите, на него, естественно, сразу обратили внимание. Многие видели его наследником славы Серхи Бругеры, Хуана-Карлоса Ферреро, Карлоса Мойи и других прекрасных испанских грунтовиков, в разные годы блиставших на «Ролан Гаррос». Но Надаль оказался не просто талантливым «бегунком», он проявлял на корте настоящую гениальность, быстро превратившись в соперника № 1 для Федерера. Лед Роджера и пламя Рафы — чуть позже на вершину поднялся и Джокович, образовав самый мощный триумвират не только в теннисной, а, пожалуй, и во всей спортивной истории.

Кстати, Надаль начинал так, как не снилось даже нынешним вундеркиндам Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру. В 17 лет он уже обыгрывал первую ракетку мира Федерера, а в 18 принес в 2004-м Испании Кубок Дэвиса, обыграв в решающей пятой встрече против сборной США вторую на тот момент ракетку мира Энди Роддика.

Как он двигался, как накручивал мячи, как пробивал на вылет в, казалось бы, безвыходных ситуациях! И с какой страстью сражался за победы, подбадривая себя фирменным выкриком «Vamos!». В начале 2005-го все еще 18-летний Надаль в пяти партиях обыграл на Открытом чемпионате Австралии россиянина Михаила Южного, который также всегда сражался отчаянно. А затем Рафа начал свою грунтовую феерию на «мастерсах». К своем дебютному «Ролан Гаррос» испанец подошел уже фаворитом.

И этот статус оправдал с лихвой, выиграв в Париже свой первый из 14 трофеев. С тех пор на Открытом чемпионате Франции и на грунте в целом он был вообще практически неуязвим — соперники выдавали феноменальные матчи и все равно проигрывали, только разводя руками. Так что на земляном покрытии «Большой тройки» по сути и не было — здесь более полутора десятилетий безраздельно властвовал Надаль. Но при этом не стоит забывать, что и на других покрытиях он добился превосходных результатов, взяв четыре титула на US Open и по два на Уимблдоне и Australian Open.

Рафаэль Надаль c титулом US Open. Фото Global Look Press

Долгое прощание

Помимо 22 турниров «Большого шлема», у него есть два олимпийских золота (одно в одиночке в 2008-м, второе — в паре в 2016-м) и пять выигранных со сборной Испании Кубков Дэвиса. Причем может быть и шестой, Рафа решил умело закольцевать собственную карьеру — первого большого успеха он добился на Кубке Дэвиса-2004, а поставить точку намерен в «Финале восьми» Кубка Дэвиса-2024 в конце ноября в Малаге. Если эта точка будет победной, то, согласитесь, получится очень красивая история.

Хотя в любом случае карьера Рафы получилась фантастической и куда более долгой, чем предрекали скептики. Мол, с таким физически затратным стилем игры и обилием травм Надаль быстро сдуется. Что ж, испанец действительно даже в расцвете сил пропускал топ-турниры из-за повреждений, а в возрасте за 30 справляться с нагрузками его телу становилось все сложнее и сложнее. Но он каждый раз возвращался, играл и побеждал, выдавая теннис экстра-класса. Как в 2022-м, когда в 35 лет после полугодичного перерыва взял два первых турнира «Большого шлема» в сезоне — Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Увы, затем последовало снятие с полуфинала Уимблдона — Надаль уже был не в состоянии играть.

За последующие без малого два года Рафа сыграл всего несколько матчей. Он и сам понимал, что физически уже не будет прежним — быстрым, резким, здоровым. Понимал, но не принимал, поскольку всегда сражался до последнего. Сражался он и сейчас — ради Олимпийских игр в Париже на любимых кортах «Ролан Гаррос». Надаль все же приехал в столицу Франции и сыграл, пусть и остался без медали. Но даже тогда не объявил сразу о завершении карьеры, взяв время на раздумья. И вот теперь этот момент настал — Рафа трогательно попрощался с теннисным миром, анонсировав «прощальную гастроль» на Кубке Дэвиса. Что ж, он действительно разрушил теннисные стереотипы. Испанец, прекрасно играющий на всех покрытиях. «Бегунок», выигрывавший турниры «Большого шлема» в 35-36 лет. Такой яркой карьерой можно и нужно гордиться.